Cayó el precio del pollo asado en cinco ciudades principales de Colombia: qué tiene que ver el dólar

El precio del pollo asado en Colombia bajó en enero debido al fortalecimiento del peso y la caída del dólar estadounidense - crédito Freepik

El precio del pollo asado en Colombia cerró enero con un descenso respecto al año anterior, impactado principalmente por la fuerte caída del dólar, la revaluación del peso y la consiguiente reducción en los insumos clave para el sector avícola.

Este retroceso anticipa un alivio parcial en la inflación de alimentos, aunque se prevén presiones futuras derivadas del incremento salarial y de factores estacionales.

Según el Índice del Pollo Asado, realizado por La República, el costo promedio del plato disminuyó de $43.561 en diciembre a $41.576 en enero, reflejando la incidencia directa de la cotización del dólar, que retrocedió $516 en el último año y se situó en niveles no vistos desde junio de 2021.

La revaluación del peso colombiano abarató importaciones como el maíz, insumo esencial para la cría de aves. En enero, el dólar se negociaba a $4.157, mientras que en la actualidad ronda los $3.639.

El costo promedio del plato de pollo asado cayó de $43.561 en diciembre a $41.576 en enero, según el Índice del Pollo Asado - crédito Surtidor de aves

En cinco de las siete ciudades analizadas, se observó un descenso en los precios. Cali registró la mayor reducción, con una caída del 15,35% y un precio promedio de $39.600; en Medellín, el descenso fue de $10.040, para ubicarse en $45.990.

Según el sondeo, Medellín y Cartagena presentan actualmente los precios más altos, con promedios de $45.990 y $45.900 respectivamente. En contraste, Bogotá fue la ciudad donde el pollo asado se encareció más entre diciembre de 2025 y enero de 2026, pasando de $35.180 a $43.000, un aumento del 22,23%. En Villavicencio, el alza fue del 3,48%.

La reducción no solo se evidenció en los platos preparados. De acuerdo con cifras del Dane, el kilo de pollo entero fresco sin vísceras pasó de $12.707 en enero de 2025 a $11.904 en enero de este año, apuntando a un abaratamiento general en toda la cadena de valor.

César Pabón, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, explicó que, según los datos del Dane, “en enero se observó una caída en los precios del pollo crudo explicada principalmente por la disminución de los costos al productor y el aumento en la oferta del mismo”, dijo a La República.

Por su parte, David Cubides, economista jefe de Banco de Occidente, vinculó el descenso del precio del pollo asado y de otros productos alimenticios a “condiciones de oferta y climáticas que no han presionado los precios al alza”, una tendencia opuesta a la registrada en productos como el arroz.

Aunque la caída del dólar ha permitido momentáneamente abaratar los costos en el sector avícola, las expectativas de inflación siguen presentes. El consenso de 25 analistas consultados por Citi prevé que la inflación se acelerará hasta un 5,4%.

El Índice del Pollo Asado registró un descenso de $43.561 en diciembre a $41.576 en enero de 2026 - crédito VisualesIA/Imagen ilustrativa Infobae

A corto plazo, el reciente aumento del 23,7% en el salario mínimo, que aún no se ha trasladado totalmente a los precios, empezará a impactar los costos operativos de los restaurantes y locales de comidas antes de finalizar el trimestre. Sobre este punto, Pabón advirtió: “Si bien existe una expectativa inflacionaria en el segmento de comidas fuera del hogar, derivada del incremento del salario mínimo, en la estructura de costos de los asaderos ha prevalecido la reducción en el precio del principal insumo (el pollo) sobre el aumento de los costos laborales”.

Los ajustes estacionales por matrículas, restaurantes, alojamientos y arriendos también influirán en la inflación de enero, pero estos efectos se manifestarán más claramente en febrero, a medida que los aumentos aplicados a finales de diciembre se trasladen por completo al consumidor.

La inflación superaría el 6% en Colombia según previsiones actualizadas

Nuevas proyecciones estiman que la inflación en Colombia cerrará 2026 en 6,3%, frente al 4,1% previamente esperado - crédito Colprensa

El aumento del salario mínimo en 23% y el reciente ajuste de 100 puntos básicos en la tasa de interés por parte del Banco de la República han llevado a que distintos centros de análisis y entidades financieras modifiquen sus previsiones sobre la inflación en Colombia en 2026.

De acuerdo con la nueva proyección del Banco de la República, el país experimentaría una inflación del 6,3% al final del año, cifra que supera de forma significativa el 4,1% previsto anteriormente, lo que refleja persistentes presiones sobre el costo de vida para las familias colombianas.

El centro de estudios económicos Anif anticipa que la inflación oscilará entre 4,5% y 5,1% en 2026. Además, esta entidad estima que el crecimiento económico se situará alrededor del 3,0% para ese mismo periodo.

Estas estimaciones ilustran un panorama de incertidumbre para la economía nacional, condicionado por los recientes movimientos en el salario mínimo y la política monetaria.