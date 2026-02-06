Alerta por falsa convocatoria laboral en la Fiscalía: en redes sociales prometen empleos y salarios de hasta $5.5 millones

La Fiscalía General de la Nación alertó sobre una falsa convocatoria laboral que circula en redes sociales y que utiliza de manera indebida el nombre de la entidad para recolectar datos personales - crédito Fiscalía General e Imagen Ilustrativa Infobae

La Fiscalía General de la Nación alertó a la ciudadanía sobre la circulación en redes sociales de una convocatoria laboral falsa que utiliza de manera indebida el nombre de la entidad para engañar a personas interesadas en acceder a un empleo.

Según la advertencia oficial, se trata de una maniobra fraudulenta que busca recolectar datos personales a través de enlaces no autorizados, exponiendo a los usuarios a riesgos de seguridad y al uso indebido de información sensible.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La entidad explicó que la información engañosa se difunde principalmente por medio de un video publicado en la cuenta de TikTok denominada Empleos Colombia, identificada como el punto de origen del contenido malicioso.

En dicho material audiovisual se invita a los usuarios a postularse a supuestos cargos profesionales y técnicos en la Fiscalía General de la Nación para el año 2026, una afirmación que fue desmentida de manera categórica por la institución.

Entre las vacantes que el sitio web dice ofrecer se incluyen cargos como auxiliar de limpieza, con una remuneración anunciada de $2.350.000; puestos en el área administrativa, con salarios de hasta $4.300.000; profesionales en Derecho y Contabilidad, con ingresos cercanos a los $3.900.000; conductores, con pagos de $2.980.000; personal de seguridad privada, con $2.500.000; vacantes en educación, con sueldos de $3.600.000; cargos de secretaría, con $3.200.000; perfiles de ingeniería, con salarios que alcanzarían los $5.500.000; y asesoría legal, con una oferta de $3.500.000 mensuales.

Listado de supuestas vacantes atribuidas a la Fiscalía General de la Nación, difundidas por un portal no oficial y desmentidas por la entidad - crédito Empleos en Colombia/TikTok

Al hacer clic en el enlace incluido en la publicación, los usuarios son redirigidos a un portal denominado Faublogs, que se presenta como un “portal de empleo”.

En su descripción, el sitio utiliza un discurso en primera persona en el que asegura contar con experiencia en administración de empresas y asesoramiento en recursos humanos, y afirma que su principal objetivo es ayudar a las personas a encontrar trabajos acordes con sus habilidades.

Además, sostiene que acompaña a los aspirantes en la mejora de hojas de vida, preparación para entrevistas y estrategias de búsqueda laboral.

Faublogs también asegura tener presencia en varios países de la región, entre ellos Argentina, Chile, Perú, México y Colombia. Dentro de sus contenidos, el portal promociona presuntas ofertas laborales de empresas reconocidas como D1, Éxito, Dollarcity, Postobón y Bancolombia, además de la Fiscalía General de la Nación, lo que contribuye a generar una apariencia de legitimidad ante los usuarios.

Cuenta de TikTok señalada por la Fiscalía como origen del video que promociona la falsa oferta laboral para el año 2026 - crédito Empleos en Colombia/TikTok

No obstante, el funcionamiento del sitio presenta múltiples señales de alerta.

La plataforma no permite que los interesados gestionen directamente su candidatura ante las empresas o entidades mencionadas; por el contrario, solicita a los usuarios que registren sus datos personales y carguen su hoja de vida, bajo la promesa de que el proceso será adelantado por intermediarios y que recibirán una respuesta por correo electrónico en un plazo estimado de entre dos y siete días hábiles.

Como incentivo adicional, el portal ofrece un supuesto beneficio digital relacionado con la generación de ingresos en línea mediante el uso de inteligencia artificial, un elemento que refuerza el carácter engañoso del esquema.

Otra de las irregularidades detectadas es la ausencia de información de contacto verificable.

El portal no proporciona números telefónicos, direcciones físicas ni datos institucionales que permitan corroborar su legitimidad, limitándose únicamente a un formulario destinado a la recolección de información personal, bajo la promesa de un eventual contacto posterior.

Mensaje del portal web en el que se ofrece gestionar la postulación de los aspirantes, una práctica que no hace parte de los procesos oficiales de selección - crédito Portal de Empleo Faublog

Ante esta situación, la Fiscalía General de la Nación recalcó que no ha abierto convocatorias laborales y enfatizó que toda la información difundida desde la cuenta detectada es falsa.

La entidad recordó que los procesos legales de vinculación se realizan exclusivamente a través de la plataforma Sidca (Sistema de Información para el Desarrollo de Carrera Administrativa), que es el único canal oficial para los concursos de méritos dentro de la institución.

Finalmente, la Fiscalía hizo un llamado a la ciudadanía para que no entregue información personal o financiera a portales no reconocidos, verifique siempre las ofertas laborales en canales oficiales y reporte este tipo de publicaciones directamente en las plataformas donde sean identificadas, con el fin de prevenir nuevas víctimas de este tipo de fraudes digitales.