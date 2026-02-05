Colombia

Una serie de ataques armados deja cinco muertos en Soledad y Malambo

Las autoridades investigan una sucesión de homicidios cometidos en distintos barrios del área metropolitana de Barranquilla, donde en menos de cinco horas se registraron hechos violentos vinculados al uso de motocicletas y armas de fuego

crédito Colprensa
crédito Colprensa

Una serie de ataques armados ocurridos en los municipios de Soledad y Malambo, en el área metropolitana de Barranquilla, dejó cinco personas muertas en un lapso de cinco horas, de acuerdo con reportes conocidos durante la jornada del 4 de febrero de 2026.

Los hechos se presentaron en diferentes sectores y horarios, todos con el uso de armas de fuego, sin que hasta el momento exista un pronunciamiento oficial sobre los responsables o las causas que rodean los homicidios.

El primer caso fue reportado hacia las 11:40 de la mañana, en el corregimiento de Caracolí, jurisdicción del municipio de Malambo. Según la información disponible, dos hombres fueron asesinados mientras permanecían sentados en el patio de una vivienda.

crédito archivo Colprensa
crédito archivo Colprensa

El ataque fue perpetrado por un hombre que se movilizaba como parrillero en una motocicleta, quien disparó a través de una cerca que delimitaba la casa. Tras efectuar los disparos, el agresor huyó del lugar junto con el conductor del vehículo.

Las víctimas del doble homicidio fallecieron en el sitio debido a la gravedad de las heridas. En el lugar hicieron presencia unidades de la Policía y personal judicial para adelantar los actos urgentes, así como la recolección de elementos materiales probatorios que permitan establecer las circunstancias del ataque y la identidad de los responsables.

Apenas 20 minutos después, se registró un nuevo hecho violento en el barrio Villa Katanga, en el municipio de Soledad. Allí fue asesinado Omar Elías Gutiérrez Escobar, de 24 años, quien recibió varios disparos cuando se disponía a ingresar a una chatarrería del sector. El joven murió como consecuencia de las heridas causadas por el ataque armado.

De acuerdo con información suministrada por la Policía, Gutiérrez Escobar contaba con anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, correspondientes a un proceso registrado en noviembre de 2025. Las autoridades no han indicado si este antecedente tiene relación directa con el atentado ocurrido en Soledad.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Durante varias horas no se reportaron nuevos hechos, hasta que sobre las 4:20 de la tarde se produjo otro ataque en el barrio La Esperanza, nuevamente en Malambo. Habitantes del sector alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones. Al salir de sus viviendas, encontraron el cuerpo sin vida de Luis Fernando de la Rosa Mendoza, también de 24 años.

El hombre murió en el lugar luego de recibir tres disparos, según la información preliminar conocida por las autoridades. Familiares de la víctima indicaron que el joven llevaba tres meses residiendo en el barrio La Esperanza, sin que se conozcan más detalles sobre las actividades que desarrollaba en la zona o posibles amenazas previas.

Tan solo 10 minutos después, se reportó el quinto homicidio de la jornada, nuevamente en el barrio Villa Katanga, en Soledad. En este caso, la víctima fue un mototaxista identificado como Carlos Mario Sánchez Camargo, de 53 años, quien fue atacado con arma de fuego en la vía pública. El hombre falleció como consecuencia de las heridas recibidas.

Según la información recopilada dentro de la investigación, Sánchez Camargo habría recibido amenazas por parte de ‘los Costeños de la Luna’, organización señalada de estar bajo el mando de ‘alias 05’. Las autoridades indicaron que el mototaxista no tenía anotaciones judiciales registradas en los sistemas de información.

Los cinco homicidios se registraron en sectores distintos, pero con un patrón común relacionado con el uso de motocicletas y armas de fuego. Equipos de investigación judicial adelantan labores de verificación de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y análisis de los contextos en los que ocurrieron los hechos, con el objetivo de establecer si existe algún tipo de relación entre los ataques.

