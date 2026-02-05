Colombia

Tenga en cuenta: Así regirá el Pico y Placa en Villavicencio hoy, jueves 5 de febrero de 2026

Esto le interesa si va a conducir por las calles de ciudad este día

El Pico y Placa no
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

Estos son los automóviles que no pueden transitar en Villavicencio hoy 5 de febrero, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

El día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de la placa son los factores que determinan qué vehículos no transitan este jueves.

Cabe mencionar que esta restricción vehicular se modifica todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al circular a lo largo de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de automóviles por las calles de la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa.

Pico y placa hoy

  • Motos: No aplica.
  • Particulares: 1, 2.
  • Taxis: 1.
  • Transporte de carga: Todos.

El Pico y Placa de Villavicencio para vehículos particulares consiste de dos horarios: el primero comienza a las 6:30 horas y termina a las 9:30 horas, mientras que el segundo se reanuda hasta las 17:00 horas y se prolonga hasta las 20:00 horas.

En el caso de los taxis, el horario de la restricción vehicular comienza en las primeras horas del día a las 6:00 y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 00:00 horas.

Pico y Placa 2026

Este es el nuevo esquema
Este es el nuevo esquema de Pico y Placa para 2026. (FB: Alcaldía de Villavicencio)

Villavicencio implementó un nuevo esquema de “Pico y Placa” para vehículos particulares a partir del lunes 26 de enero hasta el martes 22 de diciembre de 2026, según el decreto 015 de 2026 emitido por la Alcaldía.

La medida, diseñada para mejorar la movilidad en sectores estratégicos del centro y zonas de alta afluencia, establece que la restricción operará de lunes a viernes en dos horarios: de 6:30 a 9:30 y de 17:00 a 20:00.

La numeración del último dígito de la placa determinará la prohibición: lunes (5 y 6), martes (7 y 8), miércoles (9 y 0), jueves (1 y 2) y viernes (3 y 4).

En 2026 se contemplan excepciones y fechas especiales. Según el decreto expedido en enero, las motocicletas no estarán sujetas a la restricción. Además, durante el Día de la Bicicleta, es decir, el 3 de junio, el “pico y placa” será obligatorio para todos los particulares, mientras que el 31 de octubre se levantará la medida exclusivamente para el servicio público.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los automóviles son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

  • De emergencia
  • De seguridad pública y privada
  • De salud
  • De personal de servicios públicos
  • Oficiales
  • De mensajería y reparto
  • De carga
  • De control de tráfico
  • Fúnebre
  • De enseñanza
  • De medios de comunicación
  • Eléctricos y cero emisiones

Sanciones

De acuerdo con el gobierno de Villavicencio, la multa por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

