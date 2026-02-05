Colombia

Gustavo Petro se reunió con empresarios de cacao en Estados Unidos: “Para garantizar contratos de largo plazo”

El primer mandatario aseguró que lo conversado en el encuentro beneficiaría a los cultivadores colombianos

El presidente Gustavo Petro se
El presidente Gustavo Petro se reunió con empresarios en Estados Unidos, tras haberse encontrado con el presidente Trump y haber disminuido tensiones diplomáticas - crédito @petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro continúa su agenda oficial en Estados Unidos, país al que llegó para tener una reunión con el mandatario Donald Trump, que ayudó a disminuir las tensiones diplomáticas entre los gobiernos.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado reveló que se reunió con varios empresarios del sector de la producción del cacao y del chocolate. De acuerdo con su explicación, lo conversado por los empresarios ayudará a la economía de los cultivadores de Colombia.

Me reuní con empresarios del cacao y el chocolate en EEUU para garantizar contratos de largo plazo para cultivadores de cacao que antes cultivaban hoja de coca”, detalló el presidente en la publicación, en la que también compartió una fotografía del encuentro, en el que también estuvieron presentes el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, y la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que busca que los cultivadores en Colombia sustituyan cultivos de uso ilícito y tengan contratos a largo plazo - crédito @petrogustavo/X

En la reunión que sostuvo con el mandatario Donald Trump, el presidente Petro se pronunció sobre su política antidrogas, que difiere de la del Gobierno norteamericano, y centró su exposición en los beneficios que ha evidenciado la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito que se ha estado implementando en Colombia.

La directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, por su parte, informó que el encuentro entre los jefes de Estado fue fundamental para poner sobre la mesa el tema de la sustitución, tanto así que el presidente Gustavo Petro propuso a Estados Unidos la compra de producción legal colombiana, lo que incluye productos como el cacao, el café y otros alimentos “de la paz”.

Con ese propósito en mente, la funcionaria indicó que se reunieron con la Asociación Nacional de Confiteros de Estados Unidos para avanzar en las labores alrededor del impulso de la producción colombiana, como “eje de la política de drogas”.

El Gobierno colombiano propuso al
El Gobierno colombiano propuso al de Estados Unidos la compra de productos de sustitución de cultivos de uso ilícito - crédito Gobernación de Nariño

“Se le propuso al Gobierno de los Estados Unidos la compra de los productos de sustitución, porque la sustitución no es rentable, sino hasta que los campesinos logran vender sus productos a precios justos. Y gracias a eso, el día de mañana vamos a tener unas reuniones con el sector privado, con empresas muy importantes como Mars, como Hershey’s. Entonces, ahí esperamos lograr acuerdos a precios justos”, detalló la directora en conversación con Noticias Caracol.

La reunión entre Petro y Trump: detalles

En una rueda de prensa posterior al encuentro, el presidente Gustavo Petro indicó que hablaron de manera amable y que, aunque tienen puntos de vista distintos, lograron hallar aspectos en común en los que esperan trabajar de manera conjunta. Afirmó que, en todo caso, instó al mandatario a tener en cuenta su política de lucha contra las drogas, que se orienta hacia la sustitución de cultivos de uso ilícito y hacia la persecución de los narcotraficantes que lideran el negocio ilícito.

Y se lo dije al presidente Trump: Si usted quiere un aliado en la lucha contra el narcotráfico, es contra los capos de los capos. Le mostré los videos de cómo los campesinos (…) arrancan ellos mismos de raíz la hoja de coca”, detalló, indicando que esa es la forma más eficaz de erradicar este cultivo de uso ilícito.

