Gustavo Petro cuestionó estimaciones de The Economist sobre cifras de cultivos de coca: “Es mentira”

Según The Economist, cerca del 70% de la cocaína mundial se produce en Colombia, una situación que, según el medio británico, ha generado presión internacional sobre el presidente Gustavo Petro, en particular por las solicitudes de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, para que adopte medidas más estrictas contra el narcotráfico.

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió a la publicación de The Economist, calificándola como una “mentira” y sin ninguna “base científica”.

“El cuadro sobre producción estimada de cocaína al año que presenta este artículo de The Economist es mentira y no tiene ninguna base científica", expresó.

El mandatario colombiano compartió un cuadro del medio de comunicación Cambio con el número de hectáreas de hoja de coca anual, basado en datos de la Policía Nacional, y lo calificó como “más certero”.

“Este cuadro que presentó aquí de número de hectáreas de hoja de coca anual basado en fotos satelitales y con fuente en la Policía Nacional es mucho más certero”, señaló Gustavo Petro.

En la información compartida por el jefe de Estado se muestran las hectáreas de coca registradas durante los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro. En la gestión de Duque aparecen 89.467 hectáreas, con un aumento del 69%, mientras que bajo la administración de Petro se reportan 39.898 hectáreas, con un incremento del 18%, según la información de Cambio.

Por ese motivo, el presidente Gustavo Petro destacó la reducción de las hectáreas de cultivos de hoja de coca en el territorio nacional.

“Cómo observarán en el último trimestre del año 2025, disminuyen las hectáreas de cultivos de hoja de coca en Colombia”, señaló el presidente Petro.

Declaraciones de Gloria Miranda

En entrevista con Caracol Radio, Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, presentó en la capital estadounidense un informe que incluye imágenes de campesinos eliminando cultivos de coca de manera voluntaria y cifras que, según Miranda, “demuestran que la estrategia supera en eficiencia a la erradicación forzada”.

La funcionaria explicó al medio radial que Trump mostró interés particular por estos resultados, valorando la propuesta colombiana por sus datos concretos.

Miranda remarcó durante la entrevista que la alianza se sostiene en la premisa de que “la división entre Colombia y Estados Unidos favorece a la mafia”.

Entre los puntos sobresalientes del encuentro, Miranda detalló a Caracol Radio la propuesta para establecer un protocolo científico que permita verificar de manera rigurosa la eliminación de los cultivos.

Esta medida busca atender las inquietudes sobre el indicador de producción potencial de cocaína y garantizar que las cifras de reducción de cultivos reflejen la realidad en el terreno. “Lo relevante es que la mata de coca desaparezca, más allá de la modalidad de erradicación”, expuso Miranda.

Como parte de la delegación, el gobierno colombiano entregó en la Casa Blanca una canasta simbólica con productos como chocolate y café, elaborados por familias de regiones afectadas por los cultivos ilícitos en el Cauca y el Cañón del Micay. El gesto, según Miranda, buscó demostrar que la sustitución voluntaria ofrece una alternativa económica sostenible para más de 18.000 familias cacaoteras y 3.000 cafeteras.

Miranda afirmó en Caracol Radio que quienes siembran coca lo hacen por pobreza y falta de opciones legales, no por convicción. Señaló que las personas identificadas como cultivadores y dispuestas a acogerse a los programas de sustitución pueden acceder al apoyo oficial, sin sanciones, si se encuentran en situación de vulnerabilidad. “Este es el momento de la sustitución; el mayor riesgo es permanecer en la ilegalidad”, concluyó la funcionaria, según recogió el medio.