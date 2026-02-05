Gustavo Bolívar reveló cuáles eran “las dos cosas” que buscaban con decisión de excluir a Iván Cepeda de la consulta del Frente por la Vida

Con este video en sus redes sociales, el exsenador reveló las dos razones ocultas detrás de esta decisión: dañar la votación al Congreso y desfinanciar su campaña - crédito @GustavoBolivar/X

A través de un video publicado en sus redes sociales, el exdirector de Prosperidad Social y exprecandidato presidencial Gustavo Bolívar denunció que la exclusión del senador Iván Cepeda de la consulta presidencial del Frente por la Vida hace parte de una estrategia política para afectar al Pacto Histórico y debilitar la financiación de la campaña. Todo esto, tras la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) frente al caso del candidato del Pacto Histórico.

El órgano electoral, tras la sesión del miércoles 4 de febrero, negó la inscripción de Iván Cepeda para las elecciones del 8 de marzo debido a lo que habría sido, según el argumento, su participación en una consulta interpartidista previa: la efectuada el 26 de octubre por el Pacto Histórico, que no habría sido un proceso interno. Esta determinación generó una fuerte reacción en sectores afines al Gobierno, como quedó expresado en la posición de Bolívar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese sentido, Bolívar hizo duras críticas hacia el proceso y sus protagonistas, y apuntó directamente contra los encargados de la decisión. “Hasta que sacaron a Iván Cepeda de la consulta. ¡Cómo es de sucia la política en Colombia! ¡Qué cochinos son!”, afirmó en primer término el excongresista, que cuestionó la ética de los abogados implicados y sugirió vínculos con figuras polémicas del derecho en el país, en referencia al conjuez Hollman Ibáñez, clave en el fallo.

El exprecandidato presidencial Gustavo Bolívar salió en respaldo del senador Iván Cepeda, que fue excluido de la consulta del Frente por la Vida, por instrucción del CNE - crédito REUTERS - Colprensa

“Un abogado que perteneció al bufete de Abelardo de la Espriella, que ni siquiera tuvo la decencia -pero ellos no saben de ética, eso lo dice su jefe- de haberse declarado impedido, como lo hizo el anterior conjuez”, agregó el exfuncionario, que en sus afirmaciones destacó el proceder del letrado Alejandro Sánchez, del Centro Democrático, que al haber sido el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el caso contra Cepeda decidió declararse impedido.

Los dos objetivos que “logró” el CNE con la decisión de sacar a Iván Cepeda de la consulta de la izquierda

En esa misma línea, Bolívar expresó que la decisión en contra de Cepeda no respondía a temores sobre la competencia electoral, sino a un cálculo político. “No lo sacaron porque pensaron que Iván Cepeda no iba a poderle ganar a tres o cuatro candidatos que no marcan ni un punto en las encuestas. Solo iba a ganar Cepeda”, afirmó Bolívar, que acto seguido reveló los dos objetivos de la decisión del Consejo Nacional Electoral, en un fallo de 6-4 en su contra.

El primero, en sus palabras, es claro. “Dañar nuestra votación a las listas del Congreso porque la consulta era el mismo día, el mismo 8 de marzo la gente en combo iba a votar por Cepeda y por los candidatos del Pacto Histórico al Senado y a la Cámara”, dijo. Mientras que la segunda motivación atribuida por el exdirector de Prosperidad Social a la medida fue la afectación financiera directa a la campaña de Cepeda: que ya no recibirá reposición de votos.

El senador Iván Cepeda ya no estará en la consulta del Frente por la Vida, sino que irá de forma directa a la primera vuelta - crédito Europa Press

“Desfinanciarlo. Ustedes saben que ellos tienen plata, esos tipos, los otros candidatos tienen plata, no se sabe cómo la han conseguido, pero son multimillonarios. Cepeda es un hombre pobre, tengo que decirlo. Y con los votos que hubiera sacado en esa consulta con el pago de votos por reposición hubiera tenido una cajita para empezar la primera vuelta”, explicó Bolívar, que habría reconocido que la intención sí era monetizar su campaña con este proceso.

Según el exfuncionario, la normativa vigente permite la financiación estatal de las campañas a través de la reposición de votos, un mecanismo que consideró indispensable para evitar el ingreso de recursos de origen ilícito. “Pasé varios proyectos de ley como senador para que la financiación de las campañas políticas se haga 100% por parte del Estado para impedir que sigan entrando dineros del narcotráfico, de los contratistas y de los contrabandistas”, dijo.

El Consejo Nacional Electoral está en el 'ojo del huracán' por la decisión de sacar a Iván Cepeda de la consulta de izquierda - crédito Colprensa

Ante la decisión del CNE, en los sectores progresistas empezaron a proponerse diferentes recursos. Algunos militantes y simpatizantes convocaron a una “tutelatón” con el objetivo de revertir la medida, al considerarla arbitraria. Por su parte, el aspirante no dudó en salirle al paso a la determinación e hizo énfasis que, ante esta decisión, irá a la primera vuelta presidencial de manera directa, en una jornada que se adelantará el 31 de mayo.

Entretanto, el excongresista hizo referencia a la necesidad de reorganizar la estrategia política. “Tenemos que reunirnos y pensar cómo vamos a llevar gente a votar a las listas del Senado y de la Cámara, porque no podemos volver a ser minoría. Miren todo lo que le pasó a Petro. Le negaron los proyectos de presupuesto, los proyectos de ley de financiamiento, y las reformas. No podemos volver a sufrir otros cuatro años estando en minoría”, puntualizó.