Factura de Enel Colombia cambió: novedades, beneficios y guía para leerla a partir de febrero

El formato de factura de Enel Colombia destaca las fechas de pago oportuno, suspensión del servicio y próxima lectura del medidor - crédito Enel Colombia

A partir de febrero, los clientes de Enel Colombia en Bogotá y varios municipios de Cundinamarca empezarán a recibir su factura de energía eléctrica con un nuevo diseño, tanto en formato impreso como virtual.

El objetivo de este cambio es lograr una experiencia de lectura más sencilla, clara y adaptada a las necesidades de los usuarios, facilitando la comprensión de cada sección y promoviendo el acceso a la información clave del servicio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El rediseño de la factura responde a la necesidad de estructurar visualmente los datos, empleando un lenguaje simple y cercano, así como una paleta de colores que permite identificar fácilmente los diferentes servicios facturados.

En la parte posterior del documento, los valores relacionados con el consumo de energía estarán destacados en color verde; los servicios de aseo en color azul; y otros productos, como asistencias, tarjetas de crédito o impuestos municipales, en color rosado. Esta misma lógica de identificación se aplicará a la factura que llega por correo electrónico.

El recibo de Enel Colombia incluye recomendaciones personalizadas para el uso eficiente de energía y el ahorro en el consumo eléctrico - crédito Enel Colombia

Una de las principales características del nuevo formato es la permanencia y mejor ubicación de la información esencial del usuario. El número de cliente, ubicado en la esquina superior derecha del anverso, continúa siendo el dato de referencia para realizar trámites y consultas sobre la cuenta.

Además, la caja de datos de facturación presenta de manera más clara las fechas de pago oportuno, suspensión del servicio y próxima lectura del medidor. La parte frontal también incluye un listado actualizado de canales de atención digital y telefónica de Enel Colombia, así como los puntos de recaudo autorizados y seguros. Si la factura incluye cobros de aseo, se detallan igualmente los canales de contacto del operador correspondiente.

El nuevo diseño también incorpora recomendaciones para el uso eficiente de la energía, información sobre productos y servicios adicionales, y beneficios exclusivos para los usuarios. Además, la factura de Enel Colombia seguirá imprimiéndose en papel ecológico, elaborado a partir de bagazo de caña de azúcar y tintas biodegradables a base de agua, manteniendo el compromiso ambiental de la compañía.

El formato de factura de Enel Colombia destaca las fechas de pago oportuno, suspensión del servicio y próxima lectura del medidor - crédito Enel Colombia

La empresa aclaró que quienes reciben la factura electrónica no verán afectaciones en el reporte a la Dian, y que el formato en Braille para clientes con discapacidad visual seguirá sin cambios. Tampoco habrá modificaciones en la tarifa, el consumo liquidado, los periodos de facturación ni en los recaudos de servicios complementarios o productos de terceros.

Pasos clave para leer el nuevo recibo de Enel Colombia

Parte frontal

Número de cliente: Ubicado en la esquina superior derecha; te identifica como usuario y es esencial para trámites y consultas. Información de la cuenta: Incluye detalles como la clase de servicio (residencial, comercial, industrial) y el número de medidor instalado. Datos del cliente: Nombre del titular y dirección del predio aparecen claramente en la parte frontal. Aviso informativo: Se informa si fue posible leer el medidor, recomendaciones en caso contrario y un semáforo de consumo (verde, amarillo o rojo) para comparar tu uso de energía. Fecha de pago oportuno: Indica el plazo máximo para pagar el valor total de la factura y evitar recargos. Fecha de suspensión: Especifica a partir de cuándo se suspenderá el servicio si no se realiza el pago. Fecha de próxima lectura: Señala el día estimado en que personal de Enel visitará tu predio para tomar la lectura del medidor. Periodo facturado y días facturados: Muestra el rango de fechas de consumo y la cantidad exacta de días facturados, lo que ayuda a entender variaciones en el monto del recibo. Uso eficiente de energía: Consejos prácticos para ahorrar electricidad y reducir el valor de tu factura. Contáctanos: Listado de canales digitales y telefónicos para atención al cliente y solución de inquietudes. Medios de pago: Detalle de puntos físicos y virtuales habilitados para el pago de la factura.

La información esencial del usuario, como el número de cliente y fechas clave, ahora se presenta de forma más visible y clara en la factura - crédito Enel Colombia

Parte posterior

Total a pagar y valores de cada servicio y/o producto: el valor total de la factura incluye todos los cobros asociados, como energía, aseo, Crédito Fácil CODENSA, asistencias y otros productos. Cada servicio o producto está identificado con un color: Verde: consumo de energía y cobros asociados Rosado: otros productos y servicios (tarjeta crédito, asistencias, etc.) Azul: servicio de aseo Histórico de consumo: comportamiento de tu consumo de energía para el mes actual y los últimos seis periodos facturados. Energía activa: consumo para iluminación y funcionamiento de aparatos eléctricos Energía reactiva: energía absorbida por algunos equipos, que puede generar cobros adicionales si supera el 50 % de la activa Cálculo consumo de energía: Número de kWh consumidos en el periodo, calculado restando la lectura anterior de la actual y multiplicando el resultado por el valor unitario de cada kWh. Consumo mes kWh: Total de energía consumida entre las fechas del periodo de facturación. Consumo promedio: Referencia para comparar si tu consumo actual es mayor, menor o similar al de los últimos seis periodos. Valor kWh aplicado: Precio cobrado por cada kWh, el cual varía según la fórmula tarifaria vigente de la CREG. Consumo diario kWh y valor diario: Información sobre el promedio diario de consumo y el valor correspondiente. Componentes tarifarios: Costo de cada uno de los componentes de la energía: generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones. Cajetillas de cobro: Para cada cobro aplicado, encontrarás una cajetilla del mismo color con el detalle respectivo: Verde: consumo y cobros asociados a energía Rosado: otros productos y servicios Cajetilla valor reconexión: Valor cobrado en caso de reconexión tras suspensión del servicio. Cajetilla de Aseo: Si aplica, una cajetilla azul con la información y valor del servicio de aseo. Calidad del servicio: Gráfica que muestra las horas de interrupción y el número de eventos en el periodo facturado.