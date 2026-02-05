ETB y DirecTV presentan ante la SIC una posible alianza comercial en servicios de televisión

El trámite busca fortalecer la oferta para los usuarios y responde a las nuevas dinámicas del mercado audiovisual y de telecomunicaciones. - crédito IStock

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y DirecTV notificaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) una posible alianza comercial enfocada en la prestación de servicios de televisión en el país. La presentación conjunta ante la autoridad de competencia marca el inicio del proceso regulatorio requerido para evaluar la viabilidad de este acuerdo dentro del sector de telecomunicaciones.

La notificación formal presentada por ETB y DirecTV ante la SIC responde a la normativa vigente sobre competencia y control de integraciones empresariales. Ambas compañías informaron que este trámite permite analizar el alcance y los posibles efectos de la alianza en el mercado, así como establecer las condiciones bajo las cuales podría desarrollarse.

La notificación constituye un paso previo y obligatorio, sin que esto implique la aprobación automática de la operación ni el inicio inmediato de la colaboración. Durante el proceso, la SIC podrá solicitar información adicional, establecer condiciones o pronunciarse sobre la viabilidad del acuerdo.

Objetivo de la alianza

La información divulgada por ETB, según El Tiempo, destaca que la potencial alianza comercial busca ampliar y robustecer la oferta de servicios de televisión para los usuarios. Este objetivo se enmarca en un contexto de transformación del consumo audiovisual y en la convergencia entre servicios de conectividad y contenidos.

La empresa sostiene que la iniciativa responde a la estrategia de fortalecimiento del portafolio de ETB, orientada a cubrir nuevas dinámicas del mercado y a satisfacer las expectativas de los clientes.

La colaboración comercial propuesta no implica cambios en la estructura societaria de ETB ni de DirecTV en la etapa actual. El alcance definitivo del acuerdo dependerá de las conclusiones del análisis regulatorio y de las decisiones que adopten ambas partes tras la revisión correspondiente.

Requisitos y alcance del trámite ante la SIC

De acuerdo con lo comunicado, la notificación ante la Superintendencia de Industria y Comercio habilita el análisis de la operación bajo los criterios de competencia. La autoridad determinará si la alianza puede generar efectos en los mercados relevantes y si cumple con los requisitos establecidos para este tipo de integraciones empresariales.

Las alianzas comerciales en el sector de telecomunicaciones y servicios de televisión se han convertido en una herramienta para ampliar coberturas, diversificar contenidos y mejorar la propuesta de valor para los usuarios. En Colombia, el mercado presenta una alta competencia, impulsada por la convergencia tecnológica y la demanda creciente de servicios integrados.

Durante el proceso regulatorio, la SIC podrá requerir más información a las empresas, definir condiciones específicas o pronunciarse sobre la viabilidad de la alianza. El trámite busca garantizar que la colaboración entre operadores no genere restricciones indebidas a la competencia ni afectaciones al bienestar de los usuarios.

Evaluación de competencia y protección al consumidor

La SIC, como autoridad encargada de velar por la competencia en Colombia, analizará la propuesta de ETB y DirecTV considerando factores como la participación de mercado, la estructura competitiva del sector y los posibles efectos sobre los consumidores. El proceso tiene como fin asegurar que las operaciones empresariales no limiten la libre competencia ni perjudiquen a los usuarios.

La notificación conjunta subraya el interés de ambas compañías por actuar bajo los lineamientos regulatorios establecidos y por mantener la transparencia en la comunicación de los avances del trámite. De acuerdo con El Tiempo, ETB afirmó que la iniciativa busca fortalecer el portafolio de servicios y responder a las exigencias del entorno actual, caracterizado por la transformación digital y la convergencia de servicios.

Próximos pasos

La notificación presentada ante la SIC se produce en un momento de alta competencia en el mercado de telecomunicaciones y televisión, donde las empresas buscan responder a las nuevas demandas de conectividad y contenidos integrados. La resolución final sobre la viabilidad de la alianza dependerá del análisis detallado que realice la autoridad de competencia y de las condiciones que pueda establecer durante el proceso.