Día sin carro y sin moto en Bogotá: opciones, reglas, parqueaderos e infraestructura para quienes se movilicen en bicicleta

La jornada prevista para el 5 de febrero de 2026 permitirá a los habitantes de la ciudad acceder a cientos de kilómetros de ciclorrutas y a servicios gratuitos

El evento pone a disposición 3.300 bicicletas compartidas y 84.100 cupos para alternativas de micromovilidad eléctrica en el oriente de la ciudad - crédito Colprensa

La versión número 28 del Día sin carro y sin moto en Bogotá, que se llevará a cabo el jueves 5 de febrero de 2026, representa una oportunidad única para los ciclistas y para quienes opten por moverse en bicicleta como alternativa sostenible y eficiente.

Y es que en una ciudad donde más del 70% de sus habitantes ya se moviliza cotidianamente en modos distintos al carro particular, según la Secretaría de Movilidad, la jornada busca que aún más personas descubran las ventajas de la bici y la movilidad activa.

Durante la jornada, Bogotá dispondrá de 683,9 kilómetros de ciclorrutas, incluidas rutas temporales especialmente habilitadas, y 88,58 kilómetros de vías de ciclovía. Los tramos más destacados para los ciclistas serán la avenida calle 26, el corredor de la carrera Séptima, la carrera 50, la avenida Boyacá, la calle 116 y la carrera 9, todos en puntos estratégicos que conectan el norte, centro y occidente de la ciudad.

Bogotá facilitará la movilidad con 683,9 km de ciclorrutas, 88,58 km de ciclovías y más de 3.300 bicicletas compartidas disponibles en el oriente de la ciudad - crédito Secretaría de Movilidad

A esta infraestructura se suma una red de 9.581 kilómetros de andenes y más de 33.200 kilómetros de red peatonal, lo que facilita la integración entre los diferentes modos activos de desplazamiento.

En materia de micromovilidad, el distrito ofrecerá 3.300 bicicletas compartidas en el oriente y más de 84.100 cupos para elementos como patinetas eléctricas y otras alternativas. Además, los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público contarán con 8.089 cupos gratuitos de TransMiBici para parquear sus bicicletas en portales y estaciones de TransMilenio.

Para acceder a este servicio, es indispensable llevar la cédula, la tarjeta de propiedad de la bicicleta y haber hecho el registro previo en la plataforma BiciBogotá. Una vez realizado este proceso, solo será necesario presentar la cédula al ingresar para agilizar el acceso.

TransMiBici ofrece 8.089 cupos gratuitos en portales y estaciones de TransMilenio para facilitar el parqueo seguro de bicicletas el 5 de febrero - crédito Alcaldía de Bogotá

La Terminal de Transporte de Bogotá también se suma a la jornada habilitando más de 1.700 cupos gratuitos de parqueo para bicicletas y más de 16.000 cupos para vehículos eléctricos en diferentes puntos de la ciudad.

Según el gerente general, Rafael González, estos espacios, distribuidos entre Zonas de Parqueo Pago y parqueaderos fuera de vía, buscan brindar confianza y seguridad a quienes decidan movilizarse en bici durante el Día sin carro y sin moto.

El parqueadero de la sede Salitre, ubicado frente al Módulo 5, cuenta con el Sello de Calidad Oro para cicloparqueaderos, reconocimiento otorgado por la Secretaría Distrital de Movilidad por sus altos estándares en seguridad y servicios para bicicletas. Este espacio estará disponible sin costo las 24 horas para los ciclistas.

La recomendación para quienes utilicen estos parqueaderos es asegurar la bicicleta con guaya y candado, y aprovechar la gratuidad de los servicios durante la jornada. En los parqueaderos fuera de vía hay 678 cupos, y en las Zonas de Parqueo Pago se cuenta con 96 cupos adicionales, todos gratuitos y con vigilancia.

Terminal de Transporte de Bogotá habilita 1.700 espacios gratuitos de parqueo para bicicletas y 16.000 cupos para vehículos eléctricos - crédito Alcaldía de Bogotá

En medio del impulso a la movilidad sostenible, las autoridades recordaron la importancia de la corresponsabilidad: los ciclistas también tienen deberes para garantizar su propia seguridad y la de todos los actores viales. El Código Nacional de Tránsito establece que quienes circulan en bicicleta deben conocer y respetar las señales de tránsito, usar los elementos de seguridad necesarios y acatar las indicaciones de las autoridades.

  1. Este enfoque busca propiciar una convivencia responsable y reducir la siniestralidad en las vías. Para 2026, el valor de las multas por infracciones cometidas por ciclistas aumentó a $168.900, equivalente a cuatro salarios mínimos legales diarios vigentes. Entre las conductas sancionadas están:
  • No transitar por la derecha de la vía (A01)
  • Agarrarse de otro vehículo en movimiento (A02)
  • Transportar personas o cargas que dificulten la conducción (A03)
  • Circular por andenes o zonas peatonales (A04)
  • No respetar las señales de tránsito (A05)
  • Ausencia de dispositivos luminosos (A06)
  • Uso de frenos defectuosos o inexistentes (A07)
  • Adelantar entre dos vehículos automotores (A09)
  • Circular por vías férreas o de protección (A10)
  • Transitar por zonas restringidas o vías de alto flujo, donde la bicicleta puede ser inmovilizada (A11)

La multa y la inmovilización aplican en caso de reincidencia o peligrosidad de la conducta. Por ello, la Secretaría de Movilidad hizo énfasis en la responsabilidad de cada ciclista, invitando a cumplir las normas, portar elementos reflectivos y dispositivos de iluminación, y circular siempre por carriles habilitados para bicicletas.

