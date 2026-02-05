Controversia por millonaria compra de motos para la Secretaría de Movilidad de Cali: denuncian posibles irregularidades en contratos

La compra de las motocicletas habría superado los 4 mil millones de pesos - crédito Alcaldía de Cali

La Secretaría de Movilidad de Cali enfrenta cuestionamientos tras la adjudicación de un contrato para la compra de motocicletas, valorado en $4.021 millones, destinado a renovar el parque automotor de los agentes de tránsito.

La adquisición ha generado polémica, especialmente luego de que la Personería Distrital afirmara que investiga el proceso por presuntas fallas en la planeación y denuncias sobre posibles sobrecostos.

“Desde la Dirección Operativa de Participación Ciudadana, Defensa y Protección del Interés Público se trasladó a investigación disciplinaria el proceso contractual adelantado a la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali, correspondiente al contrato No. 4152.010.26.1.1499-2025, por valor de $4.021.839.192 relacionado con la adquisición de motocicletas de diferentes cilindrajes, firmado por Santiago Moncayo Velásquez, quien hoy se desempeña como Secretario de ese despacho Distrital”, se leyó en una comunicación oficial de la institución.

Estas son las motos del nuevo parque automotor de la Alcaldía de Cali - crédito Personería de Cali

Según la Personería, el contrato, dirigido a la compra de 82 motocicletas junto con el suministro de mantenimiento, adecuaciones, matrículas, seguros y cargas tributarias, ha sido objeto de críticas porque se habrían detectado posibles deficiencias en el estudio de precios de mercado y dificultades para precisar los costos y cantidades de los vehículos.

Además, la concejal María del Carmen Londoño denunció que algunos de los precios podrían superar en hasta 170% el valor comercial, lo que, de confirmarse, representaría un eventual detrimento patrimonial, según informó Caracol Radio.

En ese sentido, la Personería comunicó que el Ministerio Público, efectivamente, evidenció “presuntas deficiencias en la planeación contractual, entre ellas la falta de un estudio detallado de precios de mercado, la ausencia de una estructura clara de costos y la imposibilidad de establecer con precisión la cantidad y el valor unitario real de los vehículos adquiridos”.

No obstante, la Secretaría de Movilidad de Cali defendió la operación. La entidad aseguró que la compra obedeció a la urgencia de reemplazar cerca de 180 motocicletas con más de 10 años de uso y destacó que la selección del proveedor se realizó mediante el mecanismo de subasta inversa.

La Personería de Cali aseguró que se inició una investigación disciplinaria en contra de la Secretaria de Seguridad de la ciudad - crédito @personeríacali/X

La Personería también informó que identificó cuestionamientos alrededor de una “adición presupuestal” otorgada al contrato, con una aparente prórroga, situaciones que “habrían sido sustentadas en circunstancias previsibles que debieron contemplarse desde la etapa precontractual”.

Y es que el contrato que inicialmente ascendía a $2.684 millones, experimentó una aumento de presupuesto que concluyó en los $4.021 millones de pesos.

La defensa de la Secretaría de Movilidad caleña ante las posibles irregularidades

Miguel Sarcasti, profesional especializado de la Secretaría, explicó en entrevista con el medio radial que el proceso no incluyó especificaciones de marcas.

De la misma manera, comentó que “adicionalmente, está la solicitud de un mínimo de cobertura de mantenimiento de 12 meses, cambio de aceite, consumibles y desgastes. Aparte tiene una personalización con emblemas, unas parrillas y unas defensas, así como un maletero, que también tiene un costo”.

En ese sentido Secretaría atribuyó los retrasos en la entrega a la necesidad de ajustes técnicos y la instalación de accesorios, y aseguró que los nuevos vehículos serán entregados en los próximos días para fortalecer la labor de los agentes de tránsito en la ciudad.

La entidad distrital defendió la transparencia del proceso contractual y se comprometió a entregar información a los órganos de control.

Sobre la adición presupuestal, la Secretaría de Movilidad, esta modificación se explicó porque “hubo un ingreso de nuevos agentes de tránsito y el aumento progresivo de los costos de mantenimiento”, de acuerdo con la información entregada al diario caleño El País.

Al proceso licitatorio únicamente se presentó Mundo Cross Oriente Ltda. Como detalló la entidad municipal: “El informe de evaluación preliminar, publicado el 11 de noviembre de 2025, habilitó la propuesta presentada y abrió el espacio para observaciones por parte de los interesados. Posteriormente, el 18 de noviembre (2025), se realizó la apertura del sobre económico, confirmando que el proponente cumplía integralmente las condiciones del proceso”, afirmó la Secretaría de Movilidad al medio.

La Secretaría de Movilidad Distrital afirmó más pie de fuerza en las calles caleñas - crédito Alcaldía de Cali

Sin embargo, la Personería de Cali advierte que la Secretaría de Movilidad de la capital vallecaucana, a través de la compra, estaría vulnerando varios principios como “los de planeación, economía, transparencia y responsabilidad que rigen la contratación estatal, así como la adecuada protección de los recursos públicos”.