Cierre total en la vía Cajamarca-Ibagué tras siniestro en el túnel Los Azulejos: dos fallecidos y varios heridos

La colisión de una tractomula y maquinaria pesada obligó al cierre parcial de la vía hacia La Línea por motivos de seguridad - crédito X

Un grave accidente de tránsito ocurrido en el transcurso del jueves 5 de febrero en el Túnel Los Azulejos, sobre la vía que conecta Calarcá (Quindío) con Cajamarca e Ibagué (Tolima), generó el cierre total del corredor y una fuerte afectación a la movilidad en el alto de La Línea.

El siniestro involucró a dos vehículos de carga pesada: una tractomula y un camión que transportaba maquinaria amarilla. Según el reporte preliminar de las autoridades, el choque dejó un saldo de al menos dos personas fallecidas y varios heridos, algunos de los cuales fueron trasladados a centros asistenciales de la región.

El Instituto Nacional de Vías (Invías) informó que, junto a la Seccional de Tránsito y Transporte (Ditra) del Tolima, el cuadrante vial y operarios de la concesionaria, se encuentra en el lugar verificando la situación, coordinando la atención de la emergencia y avanzando en las labores de rescate y remoción de los vehículos involucrados.

El siniestro ocurrido dentro del túnel dificulta la circulación y genera congestión vehicular en ambos sentidos de la carretera - crédito X

Según los primeros informes, el accidente se produjo dentro del túnel, lo que ha dificultado el acceso de los equipos de emergencia y ha generado una fuerte congestión vehicular en ambos sentidos de la vía.

El director de Tránsito y Transporte del Tolima, Miguel Bermúdez, entregó detalles sobre el siniestro: “Dos vehículos de carga chocaron entre sí y, lamentablemente, uno de los conductores falleció. Uno de los tractocamiones transportaba maquinaria amarilla que, tras el impacto, cayó sobre el carril contrario, ocasionando el cierre total de la vía”.

Las autoridades aún no confirman el número exacto de personas lesionadas, pero aseguran que los equipos de socorro han trasladado a varios heridos a hospitales de la zona.

El cierre total de la vía Cajamarca – Ibagué está generando importantes retrasos en la movilidad entre el centro y el occidente del país, en una de las rutas más transitadas para el transporte de carga y pasajeros. Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas, estar atentos a los canales oficiales de Invías y extremar las precauciones mientras continúan las operaciones de atención y remoción en el sector del Túnel Los Azulejos.

Invías coordina con organismos de emergencia las labores de rescate y remoción de vehículos en el sector afectado del Túnel Los Azulejos - crédito X

Personal de Ditra, la concesionaria y organismos de emergencia permanecen en el sitio adelantando las labores de levantamiento del cuerpo de la víctima y coordinando la reapertura gradual del corredor. Invías enfatizó que cualquier novedad sobre la habilitación de la vía y el desarrollo de las tareas de rescate será comunicada oportunamente a través de sus medios oficiales.

Las causas del accidente están siendo objeto de investigación por parte de las autoridades competentes, quienes buscan esclarecer las circunstancias que originaron este lamentable episodio vial. Entretanto, se mantiene la restricción total del paso en el alto de La Línea, a la espera de la remoción de los vehículos y la limpieza de la calzada para restablecer la movilidad de manera segura.

La recomendación para los usuarios que transiten por esta importante arteria vial es respetar las indicaciones del personal de tránsito, colaborar con los organismos de socorro y, en lo posible, evitar desplazamientos innecesarios por la zona hasta tanto se normalice la situación.

Se mantiene restricción total en el alto de La Línea mientras avanzan las labores de rescate y limpieza para habilitar la vía de manera segura - crédito Invias

Para quienes necesitan información actualizada sobre el estado de las vías en Colombia, especialmente en el corredor Ibagué – Cajamarca – Quindío (Cruce de la Cordillera Central) y sectores críticos como el Túnel de La Línea, existen canales oficiales y confiables habilitados por las autoridades para consultar cierres, restricciones y condiciones de movilidad en tiempo real.

El método principal y más ágil es marcar el #767 desde cualquier teléfono móvil. Esta línea gratuita permite seleccionar la opción de información de vías para recibir reportes actualizados de la Policía de Tránsito sobre el estado del Túnel de La Línea, posibles deslizamientos, accidentes o bloqueos en sectores como Cajamarca y Los Chorros.

Otra alternativa es consultar el Mapa Vial en Tiempo Real (SIV), disponible en el sitio web oficial del Instituto Nacional de Vías (Invías). Este mapa interactivo muestra el estado de la calzada, alertas vigentes, obras y desvíos, facilitando la planeación de rutas y la toma de decisiones antes de iniciar el viaje.

Para información inmediata y notificaciones al instante, los usuarios pueden comunicarse vía WhatsApp al número +57 322 966 7597 (habilitado por el #Numeral767) o seguir las actualizaciones a través de las redes sociales oficiales en X (antes Twitter): @InviasOficial y @TransitoPolicia. Estos canales comparten reportes en tiempo real sobre incidentes, cierres programados y reapertura de corredores.