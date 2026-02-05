Bernie Moreno aclaró si realmente Donald Trump creía que era italiano: “Petro dijo que el italiano era él”

Bernie Moreno estuvo presente en el encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump - crédito AP Foto/Presidencia de Colombia

El encuentro entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en la oficina Oval de la Casa Blanca ha generado gran repercusión tanto en Colombia como en Estados Unidos.

Aunque la reunión, que se llevó a cabo el martes 3 de febrero de 2026, abordó las posturas de ambos mandatarios en materia de la lucha contra las drogas y la coyuntura en Venezuela, también hubo espacio para conocer a los dirigentes participaron en la conversación privada.

Esto le ocurrió al senador republicano Bernie Moreno que, al momento de expresar su negativa ante la propuesta de Gustavo Petro de que los colombianos residentes en el territorio norteamericano puedan retornar al país sudamericano, el mandatario norteamericano se mostró sorprendido, pues consideraba que su lugar de nacimiento era en el continente europeo.

“En un momento dado, el presidente Petro decía que los colombianos que viven en Estados Unidos, muchos de ellos, pues quisieran regresar a Colombia, porque Colombia es el país de la belleza, y entonces Bernie Moreno dijo: ‘No, yo no, yo me quiero quedar aquí’ (...) ‘Ah, ¿usted es de Colombia?’ (dijo Trump). A mí me sorprendió que el presidente Trump no, no supiera que él mera colombiano y luego dijo: “Ah, soy Hugo Chávez, yo pensé que usted era italiano”.Entonces, ahí nos reímos todos (...) y ahí Bernie Moreno dijo: ‘Sí, sí, sí, yo nací en Bogotá’”, relató Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Washington en declaraciones a Caracol Radio W.

Tras este episodio, el mismo congresista norteamericano contó su versión de los hechos y expresó que el desconocimiento de Trump hacia su nacionalidad viene desde tiempo antes del encuentro con Petro.

“Cuando yo conocí al presidente Trump, me dice: “What’s your name? (¿Cuál es tu nombre?) Bernie Moreno. You’re italian (Eres italiano)”. Entonces, pensó que yo era italiano desde hace seis años (2020). Obviamente, él entiende eso”, comentó el senador en declaraciones a los medios de comunicación.

Incluso, mencionó que, en ese momento, el mismo presidente Gustavo Petro fue quien aclaró que era él quien poseía la nacionalidad italiana.

“Lo que me sorprendió es que el presidente Petro dijo que no, él era el que era italiano. Y yo dije: ‘No, yo no, yo soy completamente colombiano, nací en Colombia, mis padres son colombianos, obviamente soy ciudadano americano, y obviamente para mí este país es mi país’”, manifestó.