Alertan deterioro democrático en Colombia por normalización del lenguaje autoritario en la política

Los discursos políticos que dividen, deslegitiman y buscan castigar están afectando la confianza ciudadana y la calidad del debate democrático. - crédito iStock

En plena antesala electoral, el lenguaje político autoritario emerge como uno de los principales factores de deterioro democrático en el país, según dos investigaciones recientes. Los estudios coinciden en que este tipo de discurso está modificando lo que la ciudadanía percibe como aceptable en el debate político, debilitando los cimientos de la democracia incluso mientras las instituciones formales siguen operando.

Los hallazgos indican que el lenguaje político cumple hoy un rol clave como señal temprana de erosión democrática. Cuando la política se presenta como una confrontación moral entre bandos irreconciliables, el desacuerdo deja de considerarse parte legítima de la democracia y comienza a percibirse como una amenaza que debe ser neutralizada. Este fenómeno no solo afecta la percepción ciudadana, sino también la cobertura mediática, las redes sociales y la conversación pública cotidiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La primera investigación titulada “Democracia bajo tensión en Colombia”, realizada con el apoyo de Asuntos del Sur, identificó señales de deterioro democrático asociadas a la desconfianza institucional, tensiones entre los poderes del Estado y discursos que transforman la política en una lucha moral. Aunque no hay rupturas formales del orden democrático, estas dinámicas generan polarización y debilitan la capacidad de construir acuerdos básicos, lo que prepara el terreno para la expansión de prácticas discursivas autoritarias.

Patrones de comunicación agresivos y excluyentes en redes y medios amplifican la polarización y dificultan la construcción de acuerdos sociales. - crédito iStock

Tácticas autoritarias en redes sociales

El segundo documento titulado “Manual de emergencia para tiempos autoritarios” se centró en el análisis del lenguaje político como síntoma poco monitoreado de erosión democrática, evaluando 14.709 trinos publicados entre mayo y octubre de 2025 en la red X (antes Twitter). El estudio identificó cinco Tácticas Autoritarias Discursivas (TAD), patrones de comunicación que buscan reorganizar el conflicto político mediante la exclusión, la deslegitimación, la sospecha o la agresión simbólica, en lugar de debatir ideas.

Los resultados muestran que el 13% de los trinos analizados contenía al menos una TAD, siendo la táctica más recurrente “Nosotros vs. ellos”, presente en el 30% de los casos. Además, el 42% de los mensajes con TAD se concentró en solo cinco candidaturas, lo que evidencia un uso focalizado y desigual del lenguaje autoritario.

Los investigadores subrayan que estas tácticas no dependen de ideologías específicas ni de una sola plataforma, sino que circulan entre diferentes actores políticos y se amplifican a través de medios, discursos públicos y conversaciones cotidianas.

La normalización de mensajes que generan sospecha, confusión o violencia simbólica debilita la percepción de legitimidad del sistema político. - crédito istock

Las cinco tácticas que debilitan la democracia

1. Nosotros vs. ellos: Cuando la política empieza a decidir quién cuenta y quién no, convirtiendo el desacuerdo en exclusión. Busca dividir.

Cómo combatirla:

Volver la discusión a ideas y propuestas, no a personas.

Desconfiar de mensajes que sugieren que “alguien sobra”.

Defender el desacuerdo como parte normal de la democracia.

2. Todo es sospechoso: Instala una desconfianza permanente hacia quienes controlan y vigilan el poder. Busca desequilibrar.

Cómo combatirla:

Exigir hechos y pruebas, no rumores.

Diferenciar entre crítica legítima y desconfianza total.

No asumir automáticamente trampa cuando un resultado no gusta.

3. Garrote y más garrote: Reduce los problemas a una lógica de control y castigo como respuesta central. Busca punitividad.

Cómo combatirla:

Preguntar por límites, consecuencias y alternativas.

Defender el diálogo y las soluciones institucionales.

No confundir gobernar con castigar.

4. Niebla informativa: Dificulta comprender la realidad al mezclar, saturar o desordenar la información. Busca confundir.

Cómo combatirla:

Leer más allá del titular.

Buscar contexto y fuentes confiables.

No compartir información que no ayude a entender mejor.

5. Del dicho al golpe: Desplaza el discurso hacia escenarios donde la agresión deja de verse como un límite. Busca normalizar la violencia.

Cómo combatirla:

Rechazar burlas, insultos y deshumanización.

No justificar ni celebrar el daño, venga de donde venga.

Marcar límites claros frente a la violencia en el lenguaje.

Estas tácticas, según los estudios, preparan el terreno para prácticas más autoritarias, incluso cuando no se produce una ruptura formal del orden democrático, y contribuyen a que el desacuerdo deje de percibirse como legítimo, debilitando la democracia desde adentro.

De 14.000 trinos analizados, el 13% tienen Tácticas Autoritarias Discursivas. - crédito Movilizatorio

Un llamado a proteger la conversación pública

“No escribimos este manual para ganar discusiones, sino para volver a encontrarnos. Para recordar que incluso en la diferencia es posible sostener una vida pública basada en el cuidado, el respeto y la escucha”, señaló Alejandra Ucrós, directora de Programas de Movilizatorio.

Por su parte, Juliana Uribe, directora ejecutiva, afirmó que el manual busca empoderar a la ciudadanía para identificar a tiempo las prácticas que ponen en tensión la democracia y decidir qué amplificar y qué no.

El mensaje de los investigadores es claro: cuidar la democracia también significa cuidar el lenguaje con el que nos relacionamos, reconociendo que los discursos autoritarios, aunque sutiles, pueden socavar la vida democrática desde adentro.