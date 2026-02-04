Vicky Dávila reveló explosivo audio de ‘Pipe Tuluá’ y Marta Lucía Ramírez pidió seguridad para la candidata: “Le han perdonado todo al Presidente”

Marta Lucía Ramírez insta al Gobierno a proteger a Vicky Dávila tras audio de 'Pipe Tuluá' - crédito Montaje Infobae

La divulgación de un audio atribuido a ‘Pipe Tuluá’, actualmente extraditado y señalado como cabecilla de una organización criminal, generó controversia en el panorama político colombiano.

En el fragmento, difundido por la candidata presidencial y periodista Vicky Dávila, se escucha a Tuluá afirmar que entregó dinero a la campaña presidencial de Gustavo Petro a través de Juan Fernando Petro, hermano del mandatario. El propio Tuluá anunció que presentará pruebas en la justicia de Estados Unidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El fragmento fue difundido por Vicky Dávila, quien aspira a la presidencia y utilizó sus redes sociales para hacer público el material. La periodista y candidata expuso que el contenido involucra directamente a figuras del entorno presidencial, específicamente al hermano de Gustavo Petro.

Según la grabación, Tuluá declaró: “Tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña. Tenemos videos, audios, consignaciones donde se le pasó plata para muchas cosas de la vida”.

En el mismo audio, el extraditado rechaza las acusaciones de compra de funcionarios y sostiene que enfrenta un “entrampamiento de narcotráfico”.

La polémica se intensificó con la mención de supuestos videos y documentos que, según Tuluá, sustentan las acusaciones. El extraditado insistió: “Esas pruebas las tengo y las vamos a pasar en los Estados Unidos”, lo que abre la posibilidad de que la investigación trascienda el ámbito nacional.

La reacción no se hizo esperar. Marta Lucía Ramírez, excanciller y exvicepresidenta de Colombia, se pronunció en la red social X sobre el incidente.

Ramírez subrayó la necesidad de proteger la integridad de Dávila, al advertir: “Es muy importante que @VickyDavilaH se cuide y que el gobierno le garantice toda su seguridad en la campaña y después”.

Añadió que, en Colombia, “donde casi todos le han perdonado todo al presidente, el valor de ella debe inspirar a la Comisión de Acusaciones y a la Justicia”.