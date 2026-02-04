Una mujer fallecida y tres heridos, entre ellos dos menores, dejó grave accidente en la Calle 63 de Bogotá: el siniestro quedó en video

El incidente ocurrió durante la tarde en la intersección de la Calle 63 y la Carrera 17, donde un vehículo particular perdió el control y arrolló a peatones, provocando además daños materiales y cierre vial temporal en el sector - crédito X

Una mujer murió y dos menores resultaron lesionados tras un accidente de tránsito registrado en la tarde 4 de febrero en la intersección de la Calle 63 (también conocida como Avenida Mutis) y la Carrera 17, en Bogotá. Las autoridades reportaron además un motociclista gravemente herido y daños materiales considerables en el lugar.

Según información obtenida por Noticias Caracol y confirmada por la Estación de Bomberos Chapinero, el siniestro ocurrió cerca de las 2:20 p. m. del miércoles. Un vehículo particular que circulaba hacia el occidente perdió el control, arrolló a un motociclista y continuó su trayectoria hasta impactar un poste. En ese trayecto, el automóvil atropelló a tres peatones, entre ellos una mujer de 68 años y dos menores, un niño de seis y una niña de 11.

Las autoridades mencionan que el hecho involucró a un automóvil fuera de control, un motociclista accidentado y una fuga de gas, lo que llevó a un amplio despliegue de emergencia y restricciones a la circulación - crédito X

“Al llegar al sitio, apoyamos a la Secretaría de Salud en la atención del motociclista, que se encontraba lesionado, y de los menores. Los trasladaron a la Clínica Country”, explicó el jefe de turno de los bomberos en declaraciones recogidas por el medio citado. El testimonio indica que los niños sufrieron lesiones leves, mientras que la mujer, abuela de los menores, falleció en el lugar como consecuencia de las heridas.

Impacto en la zona y gestión de riesgos

El choque contra el poste generó una fuga de gas debido a daños en la acometida de una edificación cercana. Equipos de Codensa y los bomberos trabajaron para controlar el riesgo y asegurar la zona. La Policía de Tránsito y el Grupo Guía de Transito Bogotá mantuvieron cerrados varios tramos de la avenida para facilitar las labores de investigación y atención de emergencias.

Los organismos de emergencia intervinieron tras el accidente que causó la muerte de una mujer y lesiones a menores, además de afectar la infraestructura y desencadenar medidas de control vehicular en la zona - crédito X

De acuerdo con reportes de la autoridad de Transito en la ciudad, la Avenida Mutis permanece cerrada en sentido oriente-occidente a la altura de la Carrera 17. Además, se implementaron desvíos en puntos cercanos, como la carrera 16 y la carrera 19 para gestionar el flujo vehicular en la localidad de Teusaquillo.

Estado de los involucrados y versiones preliminares

La Secretaría de Salud informó que los dos menores fueron trasladados al centro médico con lesiones leves, mientras que el motociclista ingresó en estado grave. El conductor del vehículo particular, señalado como responsable del accidente, no se encontraba bajo los efectos del alcohol, según las pruebas realizadas por la Policía de Tránsito.

El accidente en la Avenida Mutis de Bogotá dejó una mujer fallecida y dos menores lesionados, provocando conmoción en la ciudad - crédito X

Las primeras indagaciones sugieren que alguno de los conductores implicados pudo haber ignorado el semáforo en rojo, aunque este aspecto sigue bajo investigación judicial. “La causa real del siniestro será determinada por los peritos de criminalística”, detalló un vocero de bomberos transmitidas por Noticias Caracol.

Cierres viales

El siniestro obligó a las autoridades a cerrar completamente la Avenida Mutis (calle 63) en sentido oriente-occidente desde las 3:13 pm. m., según reportes publicados por Transito Bogotá en la red social X. Funcionarios del Grupo Guía y agentes civiles permanecían en la zona gestionando el tráfico y desviando vehículos hasta bien entrada la tarde.

Un vehículo descontrolado arrolló a un motociclista y a tres peatones, generando graves daños y el cierre temporal de la calle 63 - crédito X

A las 4:37 p. m., el grupo de criminalística se encontraba realizando labores de investigación en el punto del accidente. En redes sociales circulan videos captados por cámaras de seguridad del sector, que evidencian la magnitud del impacto y el daño causado a la infraestructura urbana.

La Policía de Tránsito y los equipos de criminalística continúan recopilando información para esclarecer las circunstancias del accidente, por lo que se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles de lo sucedido.. El caso generó reacciones de vecinos y transeúntes, que expresaron su preocupación por la seguridad vial en la Avenida Mutis, una de las arterias viales más transitadas de la capital colombiana.