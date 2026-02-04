Mujeres en Bogotá pueden hacer gratis el curso para aprender a conducir: incluye licencia

Las autoridades locales ponen en marcha una iniciativa para promover la inserción laboral femenina y el emprendimiento, ofreciendo formación en conducción, emprendimiento digital, vigilancia y cuidado estético a habitantes de la localidad que cumplan los requisitos - crédito Visuales IA

La Alcaldía de Ciudad Bolívar anunció la apertura de inscripciones para cuatro cursos gratuitos dirigidos a mujeres residentes en la localidad. La iniciativa, integrada en la estrategia ‘Mujeres con autonomía económica’, busca fortalecer la autonomía económica y la empleabilidad femenina en la zona.

Los programas ofrecidos se centran en áreas con alta demanda laboral y fomentan el emprendimiento femenino. Entre las opciones destaca un curso de formación en conducción para obtener la licencia tipo C1, destinado a mujeres entre dieciocho y sesenta años, que habilita para manejar vehículos de servicio particular y acceder al trámite de la licencia sin costo.

La oferta se complementa con tres cursos adicionales:

El primero según es formación en emprendimiento e innovación digital para mayores de dieciocho años.

El segundo brinda capacitación en vigilancia, también para mujeres mayores de dieciocho años.

El tercero es un curso de cuidado estético de manos y pies, abierto a aspirantes desde los catorce años.

Para postularse, las interesadas deberán presentar documento de identidad, certificado del Sisbén, recibo de servicio público y certificado Adres.

La residencia en Ciudad Bolívar y el cumplimiento de los requisitos de edad aplican a todos los programas.

El proceso de selección incluye un enfoque de priorización diferencial para mujeres en situaciones de vulnerabilidad.

Se dará preferencia a cuidadoras, mujeres con discapacidad, indígenas, víctimas del conflicto armado, firmantes del Acuerdo de Paz, afrocolombianas, raizales, palenqueras y aquellas con medida de protección, quienes deberán certificar su condición.

La inscripción y los siguientes pasos serán comunicados a través de los canales oficiales de la Alcaldía Local y en sus redes sociales. Los detalles y fechas de cada etapa del proceso serán actualizados por estos medios.