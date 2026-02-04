Colombia

Joven de 23 años en Bogotá pidió la eutanasia tras denunciar negligencia médica: “Esto no es vida para nadie”

La vida de Alejandro, trabajador de call center, dio un giro irreversible luego de una cadena de errores médicos, indiferencia institucional y presiones en el ámbito laboral

Guardar
El joven relató que su deterioro se dio por negligencia médica derivada de un dolor de oídos - crédito vamospaeso / TikTok

Las consecuencias de una cadena de omisiones en el sistema de salud y en el ámbito laboral han marcado la vida de Alejandro Almanza, quien hoy enfrenta una discapacidad severa y depende de cuidados paliativos.

Su historia, relatada en Vamos Pa Eso Podcast, evidencia cómo la falta de respuesta adecuada puede transformar la cotidianidad de un joven trabajador en un escenario de dependencia y vulnerabilidad.

El panorama comenzó a complicarse cuando, durante sus extensos turnos en un call center bilingüe, Alejandro utilizaba diademas a alto volumen. Esta situación derivó en infecciones crónicas de oído, generando incomodidad y supuración constante.

A pesar de solicitar ayuda, afirma que la EPS no le brindó el acompañamiento necesario, y que en su entorno laboral tampoco encontró comprensión sobre la gravedad de sus síntomas.

La exigencia de reponer cada minuto perdido en citas médicas profundizó la presión. Según su relato, los empleadores no flexibilizaban las condiciones ni mostraban empatía por su estado de salud, lo que aumentó la carga física y emocional.

El joven contó cómo fue el procedimiento del lavado de oídos que le hizo enfermar - crédito vamospaeso / TikTok

“Yo quería ser ese doctor que sea humilde, que entienda lo que siente la otra persona”, recordó, aludiendo a su vocación de servicio antes de que las complicaciones fueran irreversibles.

El punto de inflexión llegó con un procedimiento médico que califica como negligente. Durante un lavado de oídos, una enfermera empleó una jeringa con fuerza excesiva, desencadenando un vértigo intenso.

“Sentí el primer vértigo de mi vida”, describió. Este episodio fue el inicio de un deterioro mayor: el diagnóstico posterior de síndrome vertiginoso con nistagmus alteró su equilibrio y visión, limitando drásticamente su autonomía.

La gravedad de su condición se manifestó meses después, en septiembre de 2023. Una crisis de vértigo lo sorprendió en el baño de su hogar, provocando una caída violenta y una lesión en la cabeza.

Actualmente la eps no responde
Actualmente la eps no responde por sus necesidades - crédito composición fotográfica

“Mi cabeza dio contra la división del baño… me desmayé”, relató. El golpe y las complicaciones que le siguieron derivaron en una monoplejía, que lo dejó sin capacidad de mover el brazo y la pierna izquierdos, requiriendo asistencia permanente para las actividades básicas.

A las dificultades de salud se sumó un episodio legal inesperado. La EPS Salud Total interpuso una denuncia por “abuso del derecho” a la incapacidad, tras revisar publicaciones suyas en redes sociales.

Para Alejandro, este proceder agudizó una crisis emocional ya existente. En sus palabras: “Yo ya no quiero vivir más… esto no es vida para alguien por tantas dificultades que hemos pasado”. La acusación solo se retiró cuando la familia acudió a la Defensoría del Pueblo y el caso ganó visibilidad pública.

La situación institucional no ha mejorado tras la resolución del conflicto legal. Alejandro sostiene que aún no recibe una atención integral acorde a sus necesidades.

Relata que la eps nunca
Relata que la eps nunca le dio atención oportuna - crédito composición fotográfica

Expone que carece de elementos fundamentales para la rehabilitación, como una silla de ruedas propia y acompañamiento domiciliario especializado. “Ni siquiera tengo el derecho a estar en una silla de ruedas… lo único que están pensando la ARL, la EPS y todos ellos es lavarse las manos conmigo”, lamentó.

Este relato pone de manifiesto la precariedad de las respuestas ante enfermedades laborales y la ausencia de mecanismos efectivos de protección. Los trabajadores que enfrentan condiciones adversas, como Alejandro, suelen encontrar más trabas administrativas que soluciones, lo que perpetúa el ciclo de exclusión y abandono.

El caso de Alejandro se convierte así en un llamado de atención sobre la urgencia de revisar los protocolos de atención en salud ocupacional y la necesidad de fortalecer los canales de apoyo y rehabilitación para quienes, como él, ven su vida alterada por una suma de fallos evitables. Mientras tanto, él permanece a la espera de una respuesta integral que le permita recuperar algo de autonomía y dignidad en su vida diaria.

