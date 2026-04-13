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Hugo Rodallega denunció que fue agredido con una piedra a la salida del clásico entre Santa Fe y Millonarios: así fue el tenso momento

El ídolo ‘Cardenal’, en imágenes que ya son virales en redes sociales, indicó que recibió un impacto de una piedra, que por fortuna no habría provocado lesiones en su integridad, pero que sería muestra de la intolerancia de algunos hinchas contra los protagonistas del espectáculo

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El periodista Carlos Andrés Álvarez, del medio Unido 360, compartió el momento en el que el delantero 'Cardenal' señaló a un hincha de los 'Azules' de haberlo atacado con una roca - crédito @@CarlosAfutbol/X

La edición número 346 del clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios, en el que el dueño de casa fue el equipo ‘Albiazul’ y que se disputó por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1, dejó episodios polémicos: no solo en el campo de juego, sino también fuera de él, en un cotejo que en los dos equipos dividieron honores (1-1) y complicaron sus aspiraciones de clasificar a los ‘Play-offs’.

Los “Embajadores” se fueron arriba en la pizarra con el tanto convertido por Sebastián Valencia, que a los 60′ sacó un potente remate cruzado que dejó sin posibilidades al joven arquero Wéimar Asprilla, reemplazante de Andrés Mosquera Marmolejo. Pero a los 76′ apareció el ídolo “Cardenal” Hugo Rodallega para igualar las acciones, con un gran cabezazo en el área, que dejó en silencio El Campín.

El resultado dejó a los anfitriones con 22 unidades, al límite del lote de privilegio con miras a la siguiente fase, mientras que los visitantes quedaron aún más comprometidos, pues con 20 puntos tendrán que hacer campaña perfecta en lo que les resta de la fase regular si quieren soñar con estar entre los ocho mejores. Es por esto que el cotejo tuvo intensos cruces, que trascendieron el césped.

En el terreno de juego, Millonarios sufrió la expulsión del delantero argentino Rodrigo Contreras, a los 79′, tras emprenderla contra Rodallega, en agresiones que no perdonó el juez mundialista Andrés Rojas. Pero fuera del campo el veterano delantero del cuadro santafereño fue, al parecer, víctima de otro hecho con el que buscaron atentar contra su integridad, por parte de seguidores del onceno rival.

Hugo Rodallega habría sido agredido con una piedra
El delantero Hugo Rodallega habría sido agredido con una piedra a la salida del estadio El Campín, según se registró en las redes sociales - crédito @SantaFe/X - @CarlosAfutbol/X

Hugo Rodallega denunció que fue atacado con una piedra a la salida del estadio El Campín

En imágenes ya virales en las redes sociales, el vallecaucano acusó a un hincha, en medio de un grupo de fanáticos del cuadro “Azul”, de haberlo atacado con una roca, lo que según él pudo afectarlo de manera grave. En el clip, compartido por el periodista Carlos Andrés Álvarez, se ve cómo el ariete sostuvo una intensa discusión con los fanáticos, en medio de la presencia de agentes de la Policía.

Entonces no diga que no hizo nada porque me tiró una piedra. ¿Y si me tira? Casi me descalabra, ¿y qué va a hacer?“, reclamó el experimentado delantero, que con su atento ante el conjunto millonario llegó a cuatro goles en 16 apariciones en el torneo. ”Que no, pero respete", agregó el atacante, que se habría enfrascado en una discusión con los seguidores del dueño de casa por esta acción.

Millonarios tuvo la opción más clara en el primer tiempo del clásico de Bogotá de la fecha 16 de la Liga BetPlay - crédito Colprensa - Lina Gasca
El partido en el estadio El Campín de Bogotá entre Millonarios y Santa Fe dejó momentos para el análisis, en cuanto a decisiones arbitrales se refiere - crédito Lina Gasca/Colprensa

Pero Rodallega no fue el único que reaccionó ante lo que él consideró que fueron los ataques en su contra. Otro de los protagonistas de la tensa jornada en el máximo escenario deportivo de los capitalinos fue el delantero Radamel Falcao García que, inconforme por el desempeño del equipo arbitral y que, de acuerdo con su testimonio, dejó de pitar un penal por falta en su contra, arremetió contra los colegiados.

El “Tigre”, que jugó 15 minutos más el tiempo de adición, cayó a los 82′, cuando pretendía recibir un centro del canterano Sebastián del Castillo luego de una mala salida del portero Asprilla. Sin embargo, no logró conectar y alegó un empujón del volante Daniel Torres, que a juicio de Rojas no existió; lo que desató su ira en la conferencia de prensa posterior al compromiso en el “Coloso de la 57″.

El veterano delantero de los 'Azules' explotó en rueda de prensa y cuestionó el árbitraje del árbitro bogotano Andrés Rojas, recientemente designado para pitar en la Copa del Mundo de la FIFA - crédito Dimayor

“¿Qué disputa hay del balón ahí? ¿Y por qué no miran las cámaras al jugador de Santa Fe que hizo el foul para que vean el lenguaje corporal? Que su lenguaje corporal aceptaba lo que había pasado. Entonces, no sé cuál es el miedo de cobrarle un penal a Millonarios o de simplemente ir al VAR y de apoyarse. No sé qué miedo, ¿por qué es a mí? A ver, yo trato de jugar lo más leal posible", exclamó García.

Con este panorama, ambos clubes, que quedaron obligados a ganar en la próxima fecha, se enfocarán en su presencia internacional. Millonarios, en la Copa Sudamericana, en la que recibirá en fase de grupos a Boston River de Uruguay, el miércoles 15 de abril (9:00 p. m.). Por su parte, Santa Fe la tendrá más complicada: visitará el mismo día (7:30 p. m.) a Corinthians de Brasil, por Copa Libertadores.

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