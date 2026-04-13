Murió Alonso ‘Pocillo’ López, histórico lateral de Millonarios y exjugador de la Selección Colombia a los 69 años

Alonso ‘Pocillo’ López - crédito @OnceCaldas_Co/X y @Dimayor/X

El fútbol profesional colombiano está de luto tras confirmarse este domingo el fallecimiento de Alonso López Palacio, conocido como “Pocillo” López, a los 69 años, luego de enfrentar complicaciones de salud en las últimas semanas.

La noticia fue confirmada por la Dimayor y por Millonarios FC, equipo en el que el exfutbolista consolidó gran parte de su carrera y es recordado como uno de los laterales izquierdos más destacados de su historia.

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En un comunicado oficial, la Dimayor expresó que “lamenta profundamente el fallecimiento del exjugador Alonso López Palacio”, y resaltó su trayectoria en clubes como Millonarios, Independiente Medellín y Once Caldas, así como su paso por la Selección Colombia.

Trayectoria deportiva

Alonso López nació el 27 de mayo de 1956 en Manizales. Desde temprana edad se vinculó al fútbol formativo, lo que le permitió llegar a las divisiones inferiores de Millonarios en Bogotá.

Su debut profesional se produjo en 1974. Aunque en sus inicios se desempeñó en posiciones ofensivas, fue como lateral izquierdo donde alcanzó su mejor rendimiento, destacándose por su capacidad de proyección, disciplina táctica y regularidad competitiva.

Durante su paso por Millonarios, López disputó más de 340 partidos oficiales y anotó 16 goles. Fue parte fundamental del equipo que obtuvo el título de liga en 1978, bajo la dirección técnica de Pedro Dellacha. Además, integró planteles que alcanzaron los subcampeonatos de 1975 y 1984.

Su ciclo en el club capitalino se extendió por más de una década, consolidándose como un referente en la línea defensiva del equipo.

Paso por otros equipos del fútbol colombiano

En 1981, López tuvo un breve paso por el Independiente Medellín, antes de regresar a Millonarios para continuar su carrera. Posteriormente, en la etapa final de su trayectoria profesional, jugó para el Once Caldas, equipo de su ciudad natal.

Allí hizo parte de procesos deportivos relevantes, incluyendo su participación en el plantel dirigido por Francisco Maturana, en los inicios de la carrera del técnico.

En total, “Pocillo” López acumuló más de 400 partidos como profesional, lo que evidencia su continuidad y vigencia en el fútbol colombiano durante más de una década.

Participación con la Selección Colombia

El rendimiento de López a nivel de clubes le permitió ser convocado en varias oportunidades a la Selección Colombia. El exjugador participó en procesos de eliminatorias para las Copas del Mundo de Argentina 1978 y México 1986.

Durante su paso por el equipo nacional disputó 12 encuentros, siendo parte de una generación de futbolistas que contribuyó al desarrollo y consolidación del fútbol colombiano en el ámbito internacional.

Estado de salud y fallecimiento

En los últimos meses, el exfutbolista afrontó un deterioro en su estado de salud. De acuerdo con información conocida, le fue detectada una masa maligna en el cerebro, la cual no podía ser intervenida quirúrgicamente debido a los riesgos asociados.

López permaneció hospitalizado en Manizales y posteriormente fue dado de alta para continuar su tratamiento bajo cuidados paliativos en su hogar. Sin embargo, su condición se agravó, lo que obligó a una nueva hospitalización.

El fallecimiento se produjo este domingo, en medio de este cuadro clínico, según confirmaron fuentes oficiales y su entorno cercano.

Reacciones del fútbol colombiano

Tras conocerse la noticia, diferentes sectores del fútbol colombiano expresaron sus condolencias. La Dimayor, clubes y exjugadores destacaron su profesionalismo, compromiso y aporte al desarrollo del deporte en el país.

Millonarios, como institución en la que alcanzó mayor reconocimiento, lo recordó como uno de los laterales izquierdos más importantes en la historia del club.

Legado deportivo

Alonso “Pocillo” López deja un legado vinculado a una etapa significativa del fútbol colombiano. Su trayectoria se caracterizó por la constancia, el cumplimiento táctico y la capacidad de adaptación dentro del campo de juego.

Su nombre permanece asociado a una generación que contribuyó a fortalecer las bases del fútbol profesional en Colombia, tanto a nivel de clubes como en la Selección.

Su fallecimiento representa la pérdida de un referente histórico del balompié nacional, cuya carrera seguirá siendo recordada por aficionados, clubes y protagonistas del deporte.