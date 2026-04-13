Hinchas de Junior de Barranquilla desatan disturbios en Asunción, Paraguay: 12 fueron detenidos

Los implicados fueron trasladados a dependencias policiales y puestos a disposición de las autoridades judiciales paraguayas. - crédito captura de video NPY

Un grupo de aficionados del Junior de Barranquilla se vio involucrado en disturbios registrados en Asunción, Paraguay hechos que dejaron como saldo 12 personas detenidas, en la previa del compromiso frente a Cerro Porteño por la Copa Libertadores.

Los incidentes ocurrieron entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, principalmente en inmediaciones de la Terminal de Buses de la capital paraguaya, lugar donde se encontraban varios seguidores del equipo colombiano tras su llegada al país.

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Primer altercado en un bar cercano

De acuerdo con reportes de NPY, el primer episodio tuvo lugar en un establecimiento comercial, donde un grupo de hinchas que había llegado por vía terrestre protagonizó una riña.

La situación se extendió hacia la vía pública, lo que requirió la intervención de la Policía. En medio del procedimiento, uno de los uniformados fue agredido con una patada en el pecho cuando intentaba verificar la identidad de los implicados.

Tras la llegada de refuerzos, las autoridades lograron controlar el incidente y procedieron a la detención de siete ciudadanos colombianos y un venezolano, quienes fueron trasladados a una dependencia policial para su identificación y judicialización.

Los desmanes incluyeron riñas en establecimientos comerciales. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Segundo episodio y nuevas capturas

Horas más tarde se registró un segundo hecho en otro punto cercano de la misma zona. En esta ocasión, un grupo de aficionados protagonizó nuevos disturbios en vía pública, lo que generó nuevamente la intervención de las autoridades.

Según los informes conocidos por NPY, algunos de los implicados lanzaron piedras contra los agentes, situación que obligó a la Policía a emplear balines de goma para dispersar a los involucrados y restablecer el orden público.

Como resultado de este segundo episodio, se realizaron más capturas, con lo que el número total de detenidos ascendió a 12 personas, en su mayoría de nacionalidad colombiana.

Identificación de los implicados

Las autoridades confirmaron que los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público paraguayo, mientras avanzan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

De acuerdo con el medio ya mencionado, entre los capturados se encuentran ciudadanos colombianos identificados como Yerson Valencia, Víctor Pueblo, Joel González, Emanuel Doria y Sneider Carvajal.

Además, se reportó al menos una persona herida durante los enfrentamientos, aunque no se han dado detalles adicionales sobre su estado de salud ni sobre la gravedad de las lesiones.

Seguidores de Junior de Barranquilla se desplazaron hasta Paraguay para acompañar al equipo en el torneo continental. - crédito Colprensa

Desplazamiento de los aficionados

De acuerdo con los reportes, los hinchas involucrados habían llegado a Paraguay tras un desplazamiento por carretera desde Colombia, con el objetivo de acompañar a su equipo en el compromiso internacional.

Este tipo de viajes suele concentrar a grupos numerosos de aficionados en puntos específicos de las ciudades anfitrionas, como terminales de transporte y zonas comerciales, lo que en este caso coincidió con los lugares donde se registraron los incidentes.

Se estima que alrededor de 500 seguidores del equipo barranquillero estarán presentes en territorio paraguayo para el partido, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar los operativos de control y vigilancia.

Partido programado y medidas de seguridad

El encuentro entre Cerro Porteño y Junior de Barranquilla está programado para este martes en el estadio La Nueva Olla, a partir de las 5:00 p. m.

El compromiso corresponde a la fase de grupos de la Copa Libertadores y contará con medidas de seguridad reforzadas, tanto en el escenario deportivo como en sus alrededores.

Las autoridades locales han indicado que continuarán con los operativos preventivos en distintos sectores de la ciudad, especialmente en aquellos donde se concentran aficionados extranjeros.

El encuentro entre Cerro Porteño y Junior de Barranquilla será este martes en el estadio La Nueva Olla, a partir de las 5:00 p. m. - crédito Junior FC

Actuación de las autoridades

La Comisaría 15 de Asunción fue una de las dependencias que intervino en los procedimientos realizados durante los disturbios. Según la información oficial, los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes, que definirán su situación en las próximas horas.