Apareció el grupo de jóvenes que duró 18 horas perdido en el cerro de Monserrate: serán valorados por personal médico

Durante la noche se adelantaron seis sobrevuelos con el helicóptero Halcón de la Policía Nacional - crédito Bomberos Bogotá

Tras 18 horas de búsqueda, el Cuerpo oficial de Bomberos de Bogotá confirmó que ya apareció el grupo de dos adultos y cinco menores que se extraviaron desde la mañana del domingo 12 de abril en el cerro de Monserrate.

Según indicó la institución, los siete jóvenes fueron rescatados en buenas condiciones de salud, aunque serán sometidos a una valoración médica antes de reunirse nuevamente con sus familiares.

“Buenas noticias. Las siete personas que se encontraban desaparecidas ya fueron encontradas y están siendo bajadas desde la parte alta del cerro. Al descender, serán llevados al PMU para una evaluación de su estado de salud, para luego ser entregados a sus familiares”, señaló el Cuerpo Oficial de Bomberos.

Sobre las 6:30 a. m. de este lunes 13 de abril, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá emitió un balance de las labores de búsqueda, en la que se incluyó sobrevuelos con el helicóptero Halcón de la Policía.

El operativo de búsqueda incluyó sobrevuelos con el helicóptero Halcón de la Policía y uso de drones con cámaras térmicas, sin hallazgos relevantes hasta el momento - crédito Bomberos

Además, la institución adelantó la búsqueda con cámaras térmicas en distintas zonas del cerro. Sin embargo, Bomberos Bogotá aseguró en ese momento que no había encontrado ningún rastro de calor que pudiera dar indicios de su paradero.

Según la hipótesis que manejaban las autoridades, el grupo de exploradores se habría refugiado en alguna cueva en la zona alta de la montaña, razón por la cual los dispositivos tecnológicos no arrojaron resultados positivos.

“Las labores de búsqueda no han parado un minuto.Durante la madrugada realizamos sobrevuelo de drones con cámaras térmicas, sin resultados positivos.Presumimos que pueden estar en una cueva refugiados y por eso no se pueden ubicar. Esperamos que hoy las personas aparezcan”, señaló el Cuerpo de Bomberos en su última actualización antes de que fueran encontrados.

La pista más reciente que se tenía sobre el paradero de las siete personas desaparecidas surgió de una llamada telefónica realizada por uno de los integrantes del grupo a un familiar. Esa conversación, ocurrida cerca de las 11:00 a. m. del domingo 12 de abril, fue clave para delimitar el área de búsqueda de los equipos de rescate.

La última pista sobre el grupo extraviado provino de una llamada telefónica cerca de las 11:00 a. m. del domingo, que permitió delimitar el área de búsqueda - crédito Bomberos

Durante la llamada, según precisó el capitán Rodolfo Barrera del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, los excursionistas informaron que se encontraban “a un lado del templo y que iban para un sitio llamado ‘Cascadas’”.

Esta referencia ha guiado el despliegue de los equipos hacia los senderos y zonas aledañas a ese punto, intensificando el rastreo en áreas identificadas como posibles rutas de tránsito para el grupo.

Las autoridades confirmaron que la última comunicación con los desaparecidos se produjo en ese momento y que, desde entonces, no había sido posible restablecer contacto. El hecho motivó la activación de un operativo en el que participaron Bomberos, Defensa Civil, Policía y equipos especializados de búsqueda, apoyados por drones y sobrevuelos nocturnos.

El capitán Barrera resaltó la coordinación interinstitucional en la zona, con unidades de Bomberos de las estaciones de Chapinero y Centro Histórico, así como con el apoyo del Equipo Técnico Especializado de Aeronaves No Tripuladas Sart.

La búsqueda de siete personas desaparecidas en el cerro de Monserrate completa más de 16 horas sin resultados positivos, informan las autoridades de Bogotá - crédito Bomberos

“El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, en conjunto con las demás instituciones, Defensa Civil, PONALSAR, Policía Cívica e Idiger, desde las horas de la tarde y noche, han venido en la búsqueda de siete personas que se encuentran extraviadas en el cerro, de quienes hasta el momento no hemos tenido respuesta, no tenemos ningún medio de comunicación directo”, declaró el oficial en la madrugada del lunes.

La información obtenida en la última llamada permitió a los equipos ajustar las rutas de rastreo, priorizando los caminos habilitados y los accesos hacia el sector de ‘Cascadas’. Sin embargo, la extensión del terreno y las condiciones del entorno han dificultado los avances, especialmente durante la noche.

Entretanto, familiares de los dos adultos y los cinco menores de edad relataron que era la primera vez que el grupo de jóvenes entre los nueve y 25 años ascendía al cerro, por lo que mostraron gran emoción de vivir la experiencia.

“Ellas estaban ilusionadas en venir porque ellas nunca habían estado para acá. Yo me comuniqué con ella, con el profesor como a las nueve de la mañana. Le dije: ‘Hola, ¿cómo van? Me mandó un video y unas fotos, y que ya iban subiendo“, señaló uno de los familiares en declaraciones recogidas por Noticias RCN.