Reclamos de Falcao por el penalti no sancionado desató memes y humor en redes tras el clásico Millonarios vs. Santa Fe

Las jugadas polémicas no solo encendieron la discusión deportiva, también inspiraron a los hinchas a crear divertidas imágenes que dominaron las redes sociales - crédito Montaje Johan Largo/Infobae/X

El clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe terminó igualado con goles de Sebastián Valencia y Hugo Rodallega, dejando la tabla apretada y la disputa por la clasificación al rojo vivo en la Liga BetPlay 2026-1.

Sin embargo, más allá del empate, el partido quedó marcado por una jugada polémica en el cierre: Radamel Falcao García cayó en el área rival y reclamó con vehemencia un penalti que el árbitro Rojas no sancionó, una decisión que de inmediato generó debate y encendió las redes sociales.

La escena se vivió en los últimos minutos del encuentro cuando Falcao disputó el balón en el área y terminó en el suelo tras forcejear con un defensor de Santa Fe. El juez no vio infracción y los analistas arbitrales respaldaron su decisión, descartando la intervención del VAR. Así, Millonarios sumó 22 puntos y Santa Fe llegó a 20, cuando restan solo tres jornadas para el final de Todos contra todos.

Las decisiones del arbitro Rojas fue respaldad por alguno analistas arbitrales - crédito José Borda/X

El reclamo de Falcao y la respuesta de los usuarios de las redes sociales

En rueda de prensa, Radamel Falcao García expresó su desacuerdo con el arbitraje: “Si yo gano la posición como delantero, porque gané la posición y salto primero, el defensor que viene atrás mío, la única chance que tiene para intentar ganar la jugada es hacer foul… No sé cuál es el miedo de cobrarle un penal a Millonarios o de simplemente ir al VAR y apoyarse. No sé qué, qué miedo. ¿Por qué porque es a mí?”, sostuvo el capitán azul, criticando la decisión y sugiriendo que existe reticencia a sancionar a favor de su equipo.

Sus palabras no tardaron en provocar reacciones. En X los usuarios respondieron con una avalancha de comentarios que oscilaron entre la crítica y el humor. Algunos le pidieron aceptar las decisiones arbitrales; otros ironizaron sobre su desempeño y su tendencia a reclamar tras cada encuentro.

Una avalancha de creatividad y sátira surgió tras la polémica jugada en el clásico - crédito X

Los memes: ingenio y sátira en respuesta al reclamo

La creatividad de los usuarios no tardó en plasmarse en memes virales, que rápidamente circularon por grupos de hinchas y páginas deportivas. Entre los más destacados, uno mezclaba la imagen de Falcao con el personaje de “La Chilindrina” de El Chavo del 8, resaltando que sus quejas resultan más graciosas que el clásico humor de “Sábados Felices”. El apodo de “Embucaudor” se viralizó, haciendo referencia irónica al delantero y convirtiéndolo en tendencia nacional.

Montajes como el de Falcao con La Chilindrina destacan la creatividad e ingenio en los memes relacionados al fútbol colombiano - crédito X

Otro meme recordó el incómodo momento que vivió Eduardo Luis al imitar a Falcao García: “El Toxi pensando en volver a imitar al Tigre”. Esta imagen insinúa directamente que las actuaciones y declaraciones de Falcao se han convertido en material habitual para la parodia y la sátira.

Hasta Eduardo Luis fue invocado por las recientes declaraciones de Falcao Garacía - crédito X

Un tercer meme presentaba a un niño disfrazado de “Tigger” con el texto: “El tigre siempre que le dicen ‘clásico contra Santa Fe’”, en clara alusión a las expectativas frente a Falcao y su desempeño en los partidos importantes.

El disfraz de 'Tigresaurio' satiriza la edad y rendimiento de Falcao en Millonarios, comparándolo con otros veteranos del club - crédito X

También circuló un GIF de Batman y otros superhéroes riendo, acompañado de la frase “Payaso inútil”, minimizando la seriedad de los reclamos del delantero y reflejando el desdén de una parte de la afición.

Cada reclamo del delantero tras el empate fue aprovechado por fanáticos que convirtieron la frustración en tendencia nacional de burlas y creatividad - crédito X

Un quinto meme recurría a un GIF de una persona llorando desconsoladamente, con el texto: “¿Cómo va a dejar a Falcao sin liga? Rodallega es un cruel”, ironizando sobre la posibilidad de que Millonarios quede eliminado por el gol de Hugo Rodallega.

Las referencias a Rodallega y la eliminación de Millonarios alimentan el debate digital y el uso de memes en la conversación futbolística - crédito X

La imagen de un “Tigresaurio”, un tigre anciano con el uniforme de Millonarios y bastón, se viralizó con el mensaje: “Radamel Falcao está robando de lo Beauty en Millonarios, con decir que Adrián Ramos al lado del TIGRESAURIO parece Yamal”, comparándolo desfavorablemente con otros veteranos del fútbol colombiano.

El apodo irónico de 'Embucaudor' se convierte en viral y posiciona a Falcao como protagonista de la sátira deportiva en Colombia - crédito X

No faltó el montaje de Falcao como “La Llorona”, acompañado del título: “Un capítulo más de: La Llorona”, en referencia a la percepción de que el delantero recurre constantemente al llanto y la queja pública tras las derrotas o decisiones arbitrales adversas.

Imágenes de la 'Llorona' y GIFs de Falcao llorando refuerzan la percepción de sus reacciones exageradas ante derrotas y arbitrajes - crédito X

Otros memes incluían imágenes de Falcao llorando con el uniforme de Millonarios, GIFs de futbolistas haciendo gestos infantiles de llanto, y nuevas versiones de “La Llorona 2.0”, consolidando la tendencia de ver al delantero como alguien que reacciona dramáticamente ante la adversidad.

Imágenes de la 'Llorona' y GIFs de Falcao llorando refuerzan la percepción de sus reacciones exageradas ante derrotas y arbitrajes - crédito X

Los contenidos virales sobre Falcao potencian el humor y parodian quejas deportivas, generando memes que circulan en páginas especializadas - crédito X

En general, la reacción en redes sociales fue implacable. El reclamo de Falcao se convirtió en tendencia, alimentando un torrente de memes, sátira y debate, y confirmando que, en el fútbol colombiano, las polémicas no solo se juegan en la cancha, sino también en el ingenio de las redes sociales.

Las declaraciones de Falcao sobre el arbitraje recibieron críticas y burlas en redes sociales, especialmente por su presunta victimización - crédito X