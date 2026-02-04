Iván Cepeda no podrá participar en la consulta del Frente por la Vida: CNE lo declaró inhabilitado

La votación en el Consejo Nacional Electoral quedó seis votos contra cuatro tras la intervención de conjueces - crédito Luisa González/REUTERS

El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió que Iván Cepeda no podrá participar en la consulta interpartidista de la izquierda programada para el 8 de marzo de 2026. La determinación se adoptó luego de la deliberación interna del organismo y marca un cambio relevante en el proceso de selección de candidaturas dentro de ese sector político.

La decisión se produjo tras la participación de los conjueces designados para estudiar el caso. Con su intervención, la votación final quedó 6 votos contra 4, con salvamento de voto del conjuez Hollman Ibáñez, del partido Alianza Verde, lo que permitió tumbar la ponencia presentada por los magistrados Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez. Con este resultado se configuraron las mayorías necesarias para concluir que el aspirante se encuentra inhabilitado para tomar parte en la consulta del denominado Frente por la Vida.

El CNE analizó las condiciones jurídicas del candidato y, tras el debate correspondiente, emitió un fallo con efectos inmediatos sobre el calendario electoral del Pacto Histórico. Como consecuencia directa de esta resolución, Iván Cepeda no participará en la consulta y avanzará de manera directa a la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo, escenario que ya había sido anticipado por el propio candidato en días anteriores ante sus electores.

El conjuez Hollman Ibáñez, de Alianza Verde, presentó salvamento de voto - crédito Europa Press y Colprensa

El tribunal electoral dejó constancia de que la participación de los conjueces fue determinante para alcanzar una mayoría decisoria. La votación reflejó posiciones divididas al interior del Consejo, aunque finalmente se impuso el criterio que concluyó la imposibilidad de Cepeda para concurrir a la consulta interpartidista de marzo.

Tras la decisión, en la consulta interpartidista del Frente por la Vida solo permanecen los precandidatos Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo. En contraste, aún está pendiente la definición sobre el caso del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, luego de que su expediente fuera solicitado en rotación por el magistrado Álvaro Hernán Prada.

En la consulta del Frente por la Vida continúan Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo - crédito Luisa González/REUTERS

Poco antes de que el CNE se pronunciara sobre la participación de Cepeda en la consulta de marzo, el Pacto Histórico, partido al que pertenece el candidato, publicó un comunicado en el que defendió su postulación presidencial.

En el documento, la colectividad señaló que la votación realizada en octubre de 2025 buscaba que los sectores afines al petrismo definieran quién debía representar sus intereses en las elecciones presidenciales: “La consulta popular del pasado 26 de octubre, con la participación de más de 2.700.000 ciudadanas y ciudadanos, expresó de manera contundente la voluntad democrática del país: Iván Cepeda Castro es el candidato presidencial del Pacto Histórico. En coherencia con ese mandato popular, la Dirección Nacional reafirma que se trata del único aspirante presidencial de nuestra colectividad”.

Según el partido, la participación de más de dos millones de personas en ese proceso representa un respaldo a la continuidad del proyecto político del actual gobierno. “Este resultado es la base de una fuerza política viva y en expansión en cada territorio del país y en el exterior, comprometida con la continuidad de las reformas sociales y las transformaciones democráticas que hoy se desarrollan en el primer gobierno progresista que lidera el presidente Gustavo Petro”, agregó el texto.

El Pacto Histórico defendió la candidatura de Cepeda en un comunicado previo a la decisión del CNE - crédito Pacto Histórico

En el mismo pronunciamiento, la colectividad advirtió que, en caso de que el CNE negara la participación de Cepeda en la consulta de la izquierda, respaldaría su decisión de ir directamente a la primera vuelta presidencial. “Si el CNE llegara a adoptar una decisión que niegue nuestro derecho a participar en la consulta, inscribiremos de inmediato la candidatura presidencial de Iván Cepeda Castro para liderar un gran acuerdo político y social con los sectores progresistas y democráticos, con el propósito de ganar en primera vuelta y profundizar el camino de los cambios”, señaló el partido.

Finalmente, el comunicado concluyó: “El Pacto Histórico seguirá siendo protagonista del presente y del futuro de Colombia, defendiendo la voluntad popular, la esperanza colectiva y la justicia social”.