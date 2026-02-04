Incautaron un cargamento de marihuana escondido en transformadores de energía en el aeropuerto El Dorado

La droga estaba escondida en transformadores de energía que estaban dirigidos a la costa Caribe colombiana - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

Un operativo en el aeropuerto internacional El Dorado permitió a las autoridades de Bogotá incautar más de 84 kilos de marihuana ocultos en transformadores de energía.

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá, el material estupefaciente, que tenía como origen Barranquilla y destino final la isla de San Andrés, fue descubierto durante una inspección de rutina en las bodegas de envíos nacionales.

Durante el procedimiento, uniformados de la Estación de Policía Aeropuerto, con el apoyo del canino antinarcóticos ‘Runy’, identificaron una caja sospechosa que contenía dos transformadores de energía.

Así fue el operativo de incautación de marihuana en el aeropuerto El Dorado - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Al inspeccionar su interior, localizaron 71 paquetes envueltos en cinta vinipel, con un peso total de 84.225 gramos, que presentaban características y olor propios de la marihuana, detalló la Policía Nacional.

Las autoridades señalaron que la droga llegó a la capital procedente de Barranquilla e iba a ser enviada bajo la modalidad de encomienda a San Andrés, donde se presumía que sería comercializada de manera ilegal.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, el hallazgo se produjo durante los controles habituales en temporada alta y baja, momentos en los que se incrementan los intentos de camuflar sustancias ilícitas en objetos como electrodomésticos, muebles y transformadores.

La marihuana tenía como destino final la isla de San Andrés - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana reiteraron el llamado a la ciudadanía, especialmente en las terminales aéreas, para reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico de estupefacientes.

Ambas entidades recordaron la importancia de denunciar este tipo de situaciones, a través de la línea de emergencia 123 o en el CAI más cercano.

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va del año ya se han incautado más de 150 kilos de estupefacientes en la terminal aérea de El Dorado, lo que ha impedido que estas sustancias lleguen a su destino para su distribución ilegal, informaron las autoridades.

La Policía decomisó 100 kilos de marihuana y armas en operativo con la perrita ‘Kira’, en El Dorado

A principio de enero de 2026, la intervención de ‘Kira’, una perra del equipo de la Policía Nacional de Colombia, permitió el decomiso de cerca de 100 kilos de marihuana comprimida y embalada en 176 paquetes.

El cargamento, que había salido de Armenia, Quindío, y estaba destinado a Santa Marta, Magdalena, fue advertido por el olfato de la canina, que alertó a su compañero policial durante un recorrido rutinario por el área de carga.

La revisión permitió descubrir los paquetes, cuyo olor característico confirmaba la presencia de marihuana. El mayor Jhonatan Quintero, comandante encargado de la estación de policía en el aeropuerto, recalcó la mecánica de esa labor: “En inspección, vigilancia y control se logró el decomiso de aproximadamente 100 kilos de marihuana” que, de no haber sido detectados, habrían llegado a la costa norte colombiana.

Quintero añadió que las sustancias decomisadas estaban perfectamente selladas y “vinipeladas”, lo que dificultaba su detección sin equipos y personal especializados.

Golpe al envío de drogas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el olfato de Kira permitió el decomiso de casi 100 kilos de marihuana - crédito Mebog

El decomiso ocurrió pocas horas después de que la Dian y la Polfa confiscaran 25 cañones para armas de fuego escondidos en un envío postal procedente de Miami con destino Cali. Autoridades de la dirección de impuestos y aduanas informaron que la identificación de este armamento se logró mediante el uso de escáneres de rayos X en la zona de verificación aduanera, lo que condujo a una inspección más detallada del paquete sospechoso.

Según la información oficial de la Policía, la revisión física permitió descubrir que los cañones estaban escondidos dentro de un asador metálico, una táctica para burlar los filtros de seguridad. Tras la incautación, las piezas quedaron bajo custodia de la Polfa, institución que actualmente prosigue las investigaciones para determinar la ruta del envío y la identidad de los implicados en esta operación.

La Fiscalía asumió la custodia del arsenal, mientras continúan las investigaciones para esclarecer la trazabilidad de los envíos y la vinculación de los posibles destinatarios a organizaciones criminales de alcance transnacional.