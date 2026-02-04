Frustran robo de película en Bogotá: criminales abrieron un hueco en la pared para ingresar a una joyería

Los implicados fueron localizados gracias al uso de cámaras de vigilancia y la coordinación del helicóptero Halcón - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Hay alerta entre las autoridades capitalinas por la forma cmo operan las estructuras delincuenciales dedicadas al robo de establecimientos comerciales en la ciudad, teniendo en cuenta que se han presentado varios ataques directos hacia las joyerías en los últimos meses, sin importar el sector en el que se encuentren ubicadas.

Uno de estos casos ocurrió durante la madrugada del 4 de febrero de 2026, en el momento en el que cinco delincuentes trataron de llevar a cabo un robo en una joyería del barrio Restrepo en Bogotá. El reporte oficial indicó que los delincuentes terminaron en manos de las autoridades tras la rápida intervención policial que evitó que llevaran a cabo el acto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Asimismo se confirmó que fueron los habitantes del sector los que detectaron ruidos sospechosos y decidieron dar aviso a las autoridades para que verificaran el sector. Efectivamente, al llegar al lugar de los hechos, encontraron a los ladrones desmantelando la joyería.

Los uniformados dieron con el paradero de los criminales, que uno a uno cayeron en los techos del barrio Restrepo - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El informe de las autoridades indica que los delincuentes emplearon una técnica que cada vez se está volviendo más común entre los criminales que se dedican al robo de establecimientos, puesto que utilizaron herramientas como taladros y martillos para perforar la pared trasera y así lograr ingresar.

Sin embargo, no contaban con que el ruido alertaría a los habitantes del sector, que no dudaron en comunicarse con las autoridades para reportar la situación. Afortunadamente, la rápida acción de la policía evitó que los delincuentes huyeran con el botín, avaluado en casi $600 millones, pues los responsables intentaron llevarse las joyas y relojes más caros.

Las autoridades realizaron la respectiva verificación de las cámaras de seguridad del barrio Restrepo y allí quedó captada la acción de los criminales que se vieron sorprendidos por la llegada de los policías, así que en ese momento los cinco intentaron escapar por los techos de las viviendas aledañas.

El helicóptero Halcón facilitó su localización y posterior captura en cuestión de minutos: “Al ingresar, se pudo evidenciar que estas personas, mediante la modalidad de ventosa, rompieron una de las paredes para acceder a hurtar los elementos de este lugar. Durante este procedimiento, los presuntos delincuentes pretendían escapar por los techos. Así fue como en una acción valiente de nuestros uniformados y guiados por el halcón de la Policía Nacional, logrando capturarlos”.

Los uniformados reportaron que los capturados cuentan con antecedentes por otros robos, violencia intrafamiliar y lesiones personales, lo que se suma a su historial delictivo y será parte del proceso de judicialización.

Los criminales fueron asegurados y deben responder por sus acciones - crédito Colprensa

En las imágenes compartidas por la Policía Metropolitana de Bogotá se aprecia que las cámaras registraron en alta definición el momento en el que los sospechosos destruían la pared y usaban palos y tablones para abrirse paso, así como la escena de su ingreso a la joyería y posterior huida por los techos.

Ante la reacción de las autoridades, se pronunció la Alcaldía Local de Antonio Nariño con el siguiente mensaje: “Gracias a la rápida acción de la Policía de Bogotá, con apoyo del Halcón, se frustró el hurto a una joyería en el barrio Restrepo y fueron capturadas 5 personas. La articulación con la ciudadanía sigue fortaleciendo la seguridad en Antonio Nariño”, que fue publicado a través de sus redes sociales, donde se confirmó la hazaña de los uniformados.

Los delincuentes abrieron una enorme grieta en una de las paredes para poder ingresar - crédito Franklin Santos/EFE

Cabe mencionar que el hurto a comercio fue uno de los delitos que más cayó en 2025, año en el que se registró un descenso del 30,3% en los casos ocurridos en la capital colombiana, con 7.652 reportes frente a los 10.976 registrados en 2024; Suba, Chapinero y Usaquén sobresalieron entre las localidades con mayores afectaciones de este tipo.