Flora Martínez prepara el estreno de su película ‘Basta Mamá’: “El cine interesante está detrás de los ojos del actor, no necesariamente en el diálogo”

Con una carrera actoral de más de tres décadas, Flora Martínez causó impacto tanto en el cine como en la televisión colombiana gracias a su versatilidad a la hora de elegir e interpretar papeles. Desde roles antagonistas como en La otra mitad del sol, hasta sus protagónicos en Vecinos, La saga, negocio de familia o La bruja, pasando por antihéroes como Rosario Tijeras, su impacto entre la audiencia fue indiscutible.

En 2023 decidió incursionar como directora y protagonista en Itzia, Tango & Cacao, donde compartió pantalla con Gerardo Romano, Hermes Camelo, Julián Díaz, Patricia Ércole y Ana Wills. Esta experiencia le permitió explorar la producción audiovisual un paso más allá, y es así que para 2026 ya tiene todo listo para el estreno de Basta Mamá, su segundo largometraje.

Adaptado de una obra teatral argentina que ya gozó de éxito en las tablas colombianas, este proyecto ve a Flora acompañada de Rafael Zea y Marcela Benjumea en un formato de comedia de situación donde un hombre de mediana edad todavía vive con su madre, pero un romance inesperado lleva a un conflicto entre la suegra (interpretada por Benjumea) y la nuera (interpretada por Flora) en el que, mediante el humor, se aborda el choque generacional entre ambas mujeres: una más conservadora y otra más liberal.

Fuera de la trama, Flora también aportó la banda sonora con el tema principal de la película compuesto por su esposo, José Reinoso, e interpretado por la actriz junto a Integración Casanova y Pana Black, proponiendo un híbrido entre jazz y salsa choke, a través del cual se va narrando la historia.

Antes de su estreno en las salas de cine del país el próximo 12 de febrero, Infobae Colombia habló con Flora sobre Basta Mamá, el peso de fungir como actriz y directora a la vez, los detalles detrás de la banda sonora, y de sus motivaciones para centrarse en la música en años recientes.

Infobae Colombia: ¿De qué se trata Basta Mamá?

Flora Martínez: Basta Mamá nace de una obra teatral que yo vi en Buenos Aires, Mi madre, mi novia y yo. Es una obra de teatro maravillosa que vimos con mi esposo, José, en Buenos Aires. Decidimos traerla a Colombia, estuvo un año en cartelera en el Teatro Nacional con muchísimo éxito y por eso decidimos hacer la adaptación al cine.

Es la historia de esta mamá chapada a la antigua, superconservadora, controladora y tiene su hijo de 45 años que todavía vive con ella. Él se enamora de su jefa, la trae a cenar un día a casa, pero le pide a la mamá que no le vaya a decir que él todavía vive ahí. Y tampoco le está diciendo a la mamá que él se va a ir con la novia (risas). Entonces, imagínate, esa cena se vuelve un poco de locos.

Creo que el tema nuera-suegra es un tema importante para tocar. Es una de las relaciones más importantes de la vida y en tantos casos que uno conoce, uno dice: “Mmm, bueno, ahí vamos”, ¿no? (risas). Es como que son relaciones tolerables. Entonces, bueno, esperamos que con mucho humor logremos que eso se vuelva una relación más amena. Creo que hemos logrado una película muy bonita, donde uno logra entender mejor a las suegras y las suegras mejoran a las nueras, entre risas.

La idea de hacer la canción de Basta Mamá es como el pretráiler emocional de la película. Si tú escuchas la canción, narra toda la historia de esta madre, de por qué ella se volvió ese tipo de madre, ¿no? Esas madres, pues dejaron su vida para dársela todo a sus hijos, a sus esposos, a su casa. Entonces, creo que por eso tienden a querer controlar un poquito de más a sus seres queridos.

¿Cómo resultó la experiencia de trabajar con Rafael Zea y Marcela Benjumea en esta producción? ¿Qué aportaron ellos a Basta Mamá?

Pues ellos son fantásticos, son esos actores de teatro que uno ama, que se ponen el personaje y lo llevan puesto y sostienen una obra entera como lo hicieron con las funciones de la obra durante un año. Entonces, esos personajes digamos que ya venían muy sólidos.

La transición de teatro a cine, de todas maneras, es un paso importante porque no es lo mismo, ¿no? El teatro exige que todo sea dicho, porque no hay adónde irse. El cine todo lo contrario.

Yo considero que el cine interesante está detrás de los ojos del actor, no necesariamente en el diálogo. Entonces, sacamos bastantes diálogos, los llenamos de esos silencios incómodos, en esas situaciones que todos hemos vivido con nuestras suegras, o como madres, o como hijos con nuestros padres; y logramos una comedia de situación muy, muy interesante. La música, la banda sonora, es fenomenal. También la vamos a sacar cuando se estrene la película. Y esa, pues, es la que también lleva toda la trama de estos silencios, y toda esta incomodidad entre la madre y la nuera.

Justamente, la canción principal de Basta Mamá la grabó acompañada de Integración Casanova y Pana Black, y el resultado está como a la mitad entre la salsa choke y el jazz. ¿Cómo surgió esa canción?

Pues yo soy fan de la salsa choke. Me parece un género fantástico, tanto para bailarlo como para escucharlo. Realmente creo que es una genialidad. José también, cuando escuchó la salsa choke por primera vez hizo como: “Guau, ¿cómo? O sea, ¡esto es otra cosa!“.

Fue José el que hizo la maqueta de la canción, el que la compuso. Llamamos a Yeison, de Integración Casanova, se enamoró de la canción y ahí le metió su curraspaspás (risas) y fue cogiendo toda esta cosa africana tan bella de celebración. Y bueno, la historia tenía que narrarla alguien y José pudo conocer a Pana Black en el estudio, se enamoró de su flow, de su onda. Es muy chévere poder colaborar con ellos. Son dos artistas que admiro, y creo que las colaboraciones entre artistas son interesantes cuando hay una admiración mutua, ¿sabes? Donde no se trata de decir: “Bueno, vamos a juntarnos como pa’ ganar”, sino que exista esa admiración musical, y creo que eso se siente en la canción. Se necesitaba de alguien muy conocedor de cada uno de estos géneros, y lo maravilloso que tiene José es que conoce a fondo el flamenco, el blues, la salsa, el bolero y creo que solamente una persona que conoce también las raíces de tantas canciones puede hacer esas uniones de una manera tan orgánica y que, se sienta tan bien.

Basta Mamá es su segunda película como directora. Tres años antes trabajó dirigiendo y protagonizando Itza, Tango & Cacao. ¿Cuál es el mayor reto de asumir ambos roles en una película?

Todos (risas). Los retos, todos, claro. Yo creo que el éxito de una película está en su preproducción, definitivamente, en planear muy bien lo que se quiere para que después en el set simplemente todo sea como poner los pedacitos juntos. El reto más grande es juntar un equipo en el que todos estén enamorados de la película, que te copien, que vean todo de la misma forma.

El equipo fue liderado por José como productor y guionista. La adaptación la hace Mechi Bove, que es la escritora argentina de la obra. Ella también hizo la adaptación a cine. Creo que el guion es fundamental.

Además, he estado en la actuación, imagínate, tantos años, ya son casi como treinta años. Entonces, yo creo que es un poco como el futbolista que jugó toda la vida y después pasa a ser director técnico. Es un mundo que conozco muy bien en todos sus trasfondos. Adoro la actuación, adoro trabajar con los actores y toda la parte de fotografía. Necesitas unos buenos llaves que te vayan llevando y aprendiendo más partes técnicas, digamos, porque también es tu visión de las cosas, y eso también te lo da tu vida, tu experiencia. El andar.

Ha tenido la oportunidad de hacer papeles de todo tipo. Protagonista, villana, estuvo en dramas y comedias familiares. ¿Qué debe hacer una actriz para desprenderse de un papel y asumir otro, sin quedarse enganchada al papel anterior?

A ver, un papel no deja de ser como una relación superíntima, que te la pones adentro con otro ser. No, ahora que lo dices, no lo había pensado, pero creo que es así.

Por supuesto que hay duelos, ¿no? Es como cuando se acaba una relación, pues hay cosas que extrañas. Pero no es difícil, no es que te tienes que sacar a la otra persona, pero claro, se quedan cosas. Quedan los recuerdos, cosas que a lo mejor hubieras querido hacer diferente, reflexiones que hiciste. Creo que es lo mismo que dejar una relación de amor, porque definitivamente uno con los personajes, pues sí, son entre hijos, amores, amantes, son un todo.

Paralelamente a su faceta como actriz, también ha incursionado en la música y antes de la canción para Basta Mamá incluso lanzó un disco de versiones. ¿Cómo inició esta relación con la música y cómo se desarrolló hasta el punto de decir “voy a lanzar un disco”?

Comienza desde siempre. Mi amante escondido fue la música. Siempre tomaba clases de canto, he admirado la música siempre y es cuando conozco a mi esposo, José, hace 18 años en Barcelona, cuando estábamos haciendo una película. Y yo en ese momento ya estaba alejándome de la actuación un poco, porque estaba un poco estereotipada en roles sexuales o la colombiana prostituta. Ese estereotipo que creo que se está como empezando como a ir un poco, pero en ese momento era fuertísimo. Y yo ya estaba como: “Bueno, ya”.

Eso coincide con el momento donde conozco a José y tengo a mi hija. Y ahí le empecé a dar en forma a la música. Yo estoy grabando música desde hace como 16 años en Spotify y hemos grabado varios discos ya. El primero fue Flora, que grabé con Music Brokers, una discográfica de Buenos Aires que me contrata para hacer un disco de covers. Después hacemos Flores para Frida, un monólogo musical que hice de Frida Kahlo, con las canciones favoritas de ella. Después hice un disco en homenaje a Chavela Vargas, que es una mujer que adoro porque creo que su interpretación de la música, sobre todo con esa música mexicana que es tan fantástica, porque ella se sale un poco de ese estereotipo de que lo mexicano hay que cantarlo a lo mariachi. Ella lo interpreta a su manera.

Realmente es un privilegio para mí poder hacer música con José, aprender música de su mano. Y tenemos muchísimas canciones grabadas, no sé si son más de cien ya y, bueno, vamos a por más. Pero la música es muy exigente. Quisiera tener más tiempo para poder repartirme entre dirigir películas, actuar, ser madre, ser esposa. Falta tiempo siempre, pero siempre que pueda voy a estar ahí.

Uno de los temas centrales de Basta Mamá es que el personaje de Rafael no se ha ido de la casa de la mamá siendo ya una persona mayor. Eso coincide con un fenómeno recurrente en nuestra sociedad, donde los hijos tardan más en emanciparse. ¿Cómo ha vivido esa situación como hija y como madre?

Yo me fui muy joven (risas). Yo soy como una excepción a la regla. A los quince años ya me había ido de la casa, ya estaba trabajando como actriz, ya vivía en mi propio apartamento. Entonces, sí, yo soy diferente. Con mis hijos, realmente creo que lo mejor que uno puede hacer es ser amigo, es ser compadre de sus hijos, acompañarlos. Uno tiene una experiencia y uno es el ser que más los ama en el mundo, que desea lo mejor para ellos. Entonces, pues qué mejor, qué mejor consejo, ¿no?

Yo creo que el mundo está cambiando mucho. Uno dice como: “Ay, Dios mío. ¿Qué les espera?“. Entonces, es como acompañar todos esos cambios. No exigirles cosas que a lo mejor uno no sería capaz de dar. Sí, de pronto uno a veces intenta ser perfecto para los hijos, darles un ejemplo, pero ni uno es perfecto ni tampoco deberíamos exigirles a ellos ser perfectos. Vamos aprendiendo.

Fuera de toda la promoción de Basta Mamá, ¿Tiene algún proyecto más en mente después, para este año, dentro o fuera de la actuación?

Muchísimos (risas). Sí, se van a estrenar varias series que hice el año pasado, y tenemos ya varios proyectos de cine ya que estamos haciendo para próximas películas, otra serie que seguramente también voy a hacer, otra segunda parte de otra serie también. Y espero poder hacer música en este tiempo porque no quisiera abandonarla. Me costó mucho lograrla. Entonces, qué bueno sería no abandonar.