En video: Gobernador de Córdoba lidera rescate de hombre atrapado por creciente en vía a Montelíbano

El mandatario departamental, Erasmo Zuleta, intervino junto a su equipo para auxiliar a un hombre que quedó inmovilizado en la carretera debido al aumento repentino del caudal provocado por las lluvias. - crédito X

Un video difundido en redes sociales registró el momento en el que el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, junto a su equipo de trabajo, rescató a un hombre que quedó atrapado por una creciente en la carretera que conduce al municipio de Montelíbano, en medio de las emergencias ocasionadas por la actual temporada de lluvias en el departamento.

De acuerdo con la información oficial, el ciudadano, identificado como Jesús, se encontraba en la vía cuando fue sorprendido por una fuerte corriente de agua generada por las intensas precipitaciones registradas en la zona. La situación representaba un alto riesgo, debido al aumento súbito del caudal y a la inestabilidad del terreno.

Según lo que se logra observar en el video, la intervención inmediata del mandatario departamental y de los funcionarios que lo acompañaban permitió poner a salvo al ciudadano, evitando que fuera arrastrado por la corriente. El rescate se produjo mientras el gobernador adelantaba recorridos de inspección en zonas afectadas por las lluvias.

Tras el procedimiento, Erasmo Zuleta reiteró el llamado a la ciudadanía para que atienda las recomendaciones de los organismos de emergencia y evite transitar por vías inundadas o con riesgo de desbordamientos, especialmente durante la temporada invernal que afecta a gran parte del territorio departamental.

El gobernador Erasmo Zuleta y su equipo auxiliaron a un ciudadano que quedó atrapado en la vía tras el aumento del nivel del agua por las lluvias. - crédito Captura de video

Balance de víctimas por emergencias invernales

Durante un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo Ampliado, realizado este 3 de febrero, en el que participaron los 30 alcaldes de Córdoba, el gobernador informó que las emergencias generadas por las inundaciones han dejado dos personas fallecidas en el departamento.

En su intervención, Zuleta señaló que la prioridad debe ser la prevención, con el fin de evitar nuevas pérdidas humanas. “Es más fácil prevenir el desastre que atender la emergencia, por las vidas que se pierden”, afirmó el mandatario.

El gobernador también hizo referencia a un reciente hecho ocurrido en la vía entre Los Córdobas y Montería, donde la caída de un árbol sobre un vehículo ocasionó la muerte de una persona, como consecuencia de las condiciones climáticas adversas.

Solicitud de mayor atención del Gobierno Nacional

En el mismo espacio, el mandatario departamental pidió mayor acompañamiento por parte del Gobierno Nacional para atender la magnitud de la emergencia que enfrenta Córdoba. Indicó que, aunque se mantiene la coordinación institucional, el departamento ha tenido que responder con sus propias capacidades.

“No puedo esperar que el Gobierno Nacional atienda el problema; debo ir atendiendo esta emergencia de acuerdo con mis capacidades”, expresó Zuleta.

Adicionalmente, hizo un llamado a los entes de control para garantizar que los recursos destinados a la atención de la emergencia lleguen de manera adecuada a las comunidades afectadas, advirtiendo sobre la importancia de la vigilancia en el manejo de los fondos públicos.

Las autoridades departamentales mantienen en alerta a 22 municipios de Córdoba debido a las inundaciones y al aumento de los niveles de los ríos por la temporada de lluvias. - crédito Alcaldía de Montería

Declaratoria de calamidad pública

Ante el impacto de las lluvias, el departamento de Córdoba declaró la calamidad pública, medida que permite agilizar procesos administrativos y contractuales para la atención de los damnificados, así como la asignación de recursos para la mitigación del riesgo.

22 municipios afectados por inundaciones

La Oficina de Gestión del Riesgo del departamento de Córdoba informó que 22 de los 30 municipios se encuentran actualmente en emergencia por inundaciones.

Entre las localidades afectadas se encuentran San Carlos, Montelíbano, Puerto Escondido, Los Córdobas, Montería, San José de Uré, La Apartada, Valencia, Puerto Libertador, Canalete, San Antero, San Pelayo, Momil, Cereté, San Bernardo del Viento, Lorica, Tierralta, Ciénaga de Oro, Purísima, Pueblo Nuevo (en alerta amarilla) y Cotorra.

De acuerdo con cifras preliminares, más de 15.000 familias resultaron damnificadas y alrededor de 80.000 estudiantes permanecen sin clases, debido a las afectaciones en infraestructura educativa y a las condiciones de riesgo en las vías de acceso.

Ríos en alerta roja y atención humanitaria

Las autoridades indicaron que los ríos Sinú, San Jorge y Canalete se mantienen en alerta roja, debido al incremento de sus niveles y a los desbordamientos registrados en varios sectores.

Para atender a la población afectada, en el departamento se han habilitado más de 15 albergues temporales, donde se brinda atención básica a las familias evacuadas.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres mantiene presencia en Córdoba con entrega de ayudas humanitarias y apoyo a las evacuaciones coordinadas con autoridades locales y departamentales. - crédito Ungrd

UNGRD confirma despliegue institucional

En declaraciones a Noticias RCN, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, confirmó que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo se encuentra activo en las zonas afectadas.

Carrillo indicó que se han entregado 13.000 kits de asistencia humanitaria en Córdoba y que continúan las evacuaciones preventivas, en coordinación con autoridades municipales y departamentales.

Asimismo, explicó que existen operaciones de rescate complejas en zonas con dificultades de orden público, las cuales cuentan con el acompañamiento de la Fuerza Pública. Finalmente, aseguró que, con los recursos correspondientes a la vigencia 2026, la respuesta a las emergencias está garantizada.