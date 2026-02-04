Colombia

Crisis en los colegios privados en Colombia: el Marymount y el Gimnasio Campestre de Bogotá anunciaron trascendental decisión

El proceso será gradual, se extenderá por varios años y dará origen a una nueva institución que buscará combinar tradición, innovación y proyección internacional

Guardar
Las dos instituciones educativas anunciaron
Las dos instituciones educativas anunciaron un proceso de integración gradual que se desarrollará hasta 2029- crédito Colegio Campestre/Colegio Marymount/ Visuales IA

Dos de los colegios privados más reconocidos de Bogotá anunciaron una decisión que marcará un punto de quiebre en la historia reciente de la educación escolar en Colombia.

A través de un comunicado fechado el 4 de febrero de 2026, las directivas del Gimnasio Campestre y del Colegio Marymount informaron que ambas instituciones avanzarán hacia un proceso de integración que culminará en la creación de un solo colegio y una sola fundación educativa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La comunicación, dirigida a familias, estudiantes y miembros de ambas comunidades, describe la decisión como el resultado de un “camino largo, riguroso y profundamente reflexionado”, orientado por los principios fundacionales de cada institución y por una visión de futuro común para la formación de niños y jóvenes en el país.

Una integración que va más allá de lo administrativo

El proyecto busca unificar modelos
El proyecto busca unificar modelos pedagógicos y preservar las tradiciones de ambos colegios.- crédito Colegio Marymount

Según el comunicado, la unión no se limita a un cambio organizacional o jurídico. Las directivas señalaron que se trata de una apuesta educativa de fondo, que busca articular dos tradiciones formativas con énfasis distintos pero complementarios.

“El Gimnasio Campestre y el Colegio Marymount han decidido unir sus proyectos formativos en una sola fundación y un solo colegio”, señala el texto, en el que se resalta que la nueva institución recogerá “lo mejor de ambas tradiciones” con una mirada clara hacia el futuro de la educación.

Las directivas destacaron que ambas comunidades han compartido, a lo largo de los años, valores, esfuerzos y visiones sobre la formación integral de los estudiantes. En ese sentido, afirmaron que el nuevo proyecto busca mantener vivos los legados fundacionales, entre ellos el de Alfonso Casas Morales y el de las Hermanas del Sagrado Corazón de María, figuras clave en la historia de cada institución.

Así será el proceso y el cronograma de integración

La integración fue presentada como
La integración fue presentada como una decisión estratégica para fortalecer la educación en Bogotá- crédito Gimnasio Campestre

El comunicado también detalla que el proceso de integración será gradual y cuidadosamente planeado. Durante el año académico 2026, que iniciará en agosto, ambas instituciones continuarán operando de manera independiente y con total normalidad, mientras se avanza en el diseño de las siguientes etapas.

De acuerdo con el cronograma presentado, la integración académica comenzará de forma progresiva a partir del periodo 2027–2028 y se completará en 2029, año en el que el proyecto culminará con un solo colegio plenamente integrado.

Las directivas subrayaron que este proceso ha sido estructurado pensando en acompañar de manera cercana a los estudiantes y sus familias, garantizando que las tradiciones, fortalezas y aprendizajes fundadores de cada colegio se incorporen al nuevo modelo educativo.

El nuevo colegio y el enfoque educativo

Durante los próximos años, los
Durante los próximos años, los colegios mantendrán sus operaciones mientras avanza el proceso de unión-Crédito Colegio Marymount Bogotá

Como parte de la integración, se anunció que el proyecto dará origen al Gimnasio Marymount Campestre, una institución que pondrá al servicio de la comunidad una experiencia educativa con énfasis en la formación integral, el reconocimiento de la dignidad humana, el desarrollo del carácter y la participación activa de los estudiantes en la vida de su colegio y del país.

El comunicado señala que la propuesta pedagógica buscará combinar una perspectiva abierta, crítica y verdaderamente global, con una sólida base en valores y en el desarrollo académico. Asimismo, se enfatizó que el nuevo colegio aspira a ofrecer una educación que responda a los desafíos contemporáneos sin perder el vínculo con su historia y su identidad.

En cuanto a la gobernanza del proceso, se informó que la Dirección General del Gimnasio Marymount Campestre estará a cargo de Juan Antonio Casas Parodi, quien cuenta con experiencia en el diseño y desarrollo de proyectos educativos de gran escala. Mientras se concreta la integración, cada institución mantendrá su respectiva rectoría y equipos directivos.

Finalmente, las directivas reconocieron que el anuncio puede generar preguntas e inquietudes entre las familias y estudiantes. Por esa razón, se informó que se habilitó un documento de preguntas frecuentes y un formulario para recibir comentarios y dudas de la comunidad educativa. Además, se comprometieron a mantener una comunicación constante, transparente y oportuna a lo largo de todo el proceso.

Temas Relacionados

Colegios privadosGimansio CampestreColegio MarymountEducaciónColombia-Noticias

Más Noticias

Dorado Mañana números sorteados 4 de febrero

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Dorado Mañana números sorteados 4

Por posibles irregularidades en contrato de tiquetes aéreos a funcionarios del Ministerio de Justicia, la Procuraduría abrió pliego de cargos

El órgano de control señala falencias en la evaluación y pago de un convenio estatal del año pasado, centrando su investigación en responsabilidades individuales y procedimientos internos

Por posibles irregularidades en contrato

Dolores Umbridge, el personaje de Harry Potter con el que le hacen memes a Laura Sarabia por el “look” con el que se presentó ante el rey Carlos III

La funcionaria que ha estado inmersa en varias polémicas de la administración Petro, presentó credenciales como embajadora de Colombia en Londres, pero debido a su vestimenta los usuarios no dudaron en compararla con una de las antagonistas de la famosa saga de novelas fantásticas adaptadas al cine, cuya autora es J. K. Rowling

Dolores Umbridge, el personaje de

Juan Fernando Cristo propuso alejar a Colombia de los extremos: “No voy a destripar a la izquierda ni a exterminar a la derecha”

El exministro y candidato presidencial criticó la inestabilidad institucional del actual gobierno y sostuvo que Colombia necesita avanzar con liderazgo incluyente y visión de futuro

Juan Fernando Cristo propuso alejar

Sin Sergio Fajardo, Claudia López y Leonardo Huerta inscribieron la consulta presidencial del “centro” para el 8 de marzo

La exalcaldesa Claudia López y el exdefensor de temas de salud, Leonardo Huerta, inscribieron este miércoles ante la Registraduría la “Consulta de las Soluciones”, la tercera consulta presidencial prevista para el 8 de marzo de 2026

Sin Sergio Fajardo, Claudia López
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cali iba a ser objetivo

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón fue confirmada como

Yina Calderón fue confirmada como participante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “¡Bienvenida a mi casa!”

Equipo de Maiker Smith compartió comunicado sobre las palabras racistas de Jhoanna Fadul: “Ser ignorantes no nos hace inocentes”

Hassam regresó a la iglesia después de varios años y se despachó en contra de algunos líderes religiosos: “Priorizan el show”

Milena López reveló finalmente qué pensaba de Jota Mario Valencia: “Gústele a quien le guste”

Confirman que hay un cuarto especial en la terraza de ‘La casa de los famosos’: “Hay algunas personas que tienen el derecho”

Deportes

Atlético Nacional vs. América de

Atlético Nacional vs. América de Cali EN VIVO - fecha 4 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Estos son los detalles del contrato que firmaría James Rodríguez con Minnesota United: tendría un alto salario

Luis Díaz fue nominado a mejor jugador de la Bundesliga en enero de 2026

La Liga BetPlay ya tiene dos técnicos sin trabajo: equipo histórico del FPC cesó a su entrenador por problemas personales

Esta es la millonada que ganan los árbitros de la Liga BetPlay por partido en el 2026