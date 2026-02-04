Crisis en los colegios privados en Colombia: el Marymount y el Gimnasio Campestre de Bogotá anunciaron trascendental decisión

Las dos instituciones educativas anunciaron un proceso de integración gradual que se desarrollará hasta 2029- crédito Colegio Campestre/Colegio Marymount/ Visuales IA

Dos de los colegios privados más reconocidos de Bogotá anunciaron una decisión que marcará un punto de quiebre en la historia reciente de la educación escolar en Colombia.

A través de un comunicado fechado el 4 de febrero de 2026, las directivas del Gimnasio Campestre y del Colegio Marymount informaron que ambas instituciones avanzarán hacia un proceso de integración que culminará en la creación de un solo colegio y una sola fundación educativa.

La comunicación, dirigida a familias, estudiantes y miembros de ambas comunidades, describe la decisión como el resultado de un “camino largo, riguroso y profundamente reflexionado”, orientado por los principios fundacionales de cada institución y por una visión de futuro común para la formación de niños y jóvenes en el país.

Una integración que va más allá de lo administrativo

El proyecto busca unificar modelos pedagógicos y preservar las tradiciones de ambos colegios.

Según el comunicado, la unión no se limita a un cambio organizacional o jurídico. Las directivas señalaron que se trata de una apuesta educativa de fondo, que busca articular dos tradiciones formativas con énfasis distintos pero complementarios.

“El Gimnasio Campestre y el Colegio Marymount han decidido unir sus proyectos formativos en una sola fundación y un solo colegio”, señala el texto, en el que se resalta que la nueva institución recogerá “lo mejor de ambas tradiciones” con una mirada clara hacia el futuro de la educación.

Las directivas destacaron que ambas comunidades han compartido, a lo largo de los años, valores, esfuerzos y visiones sobre la formación integral de los estudiantes. En ese sentido, afirmaron que el nuevo proyecto busca mantener vivos los legados fundacionales, entre ellos el de Alfonso Casas Morales y el de las Hermanas del Sagrado Corazón de María, figuras clave en la historia de cada institución.

Así será el proceso y el cronograma de integración

La integración fue presentada como una decisión estratégica para fortalecer la educación en Bogotá

El comunicado también detalla que el proceso de integración será gradual y cuidadosamente planeado. Durante el año académico 2026, que iniciará en agosto, ambas instituciones continuarán operando de manera independiente y con total normalidad, mientras se avanza en el diseño de las siguientes etapas.

De acuerdo con el cronograma presentado, la integración académica comenzará de forma progresiva a partir del periodo 2027–2028 y se completará en 2029, año en el que el proyecto culminará con un solo colegio plenamente integrado.

Las directivas subrayaron que este proceso ha sido estructurado pensando en acompañar de manera cercana a los estudiantes y sus familias, garantizando que las tradiciones, fortalezas y aprendizajes fundadores de cada colegio se incorporen al nuevo modelo educativo.

El nuevo colegio y el enfoque educativo

Durante los próximos años, los colegios mantendrán sus operaciones mientras avanza el proceso de unión

Como parte de la integración, se anunció que el proyecto dará origen al Gimnasio Marymount Campestre, una institución que pondrá al servicio de la comunidad una experiencia educativa con énfasis en la formación integral, el reconocimiento de la dignidad humana, el desarrollo del carácter y la participación activa de los estudiantes en la vida de su colegio y del país.

El comunicado señala que la propuesta pedagógica buscará combinar una perspectiva abierta, crítica y verdaderamente global, con una sólida base en valores y en el desarrollo académico. Asimismo, se enfatizó que el nuevo colegio aspira a ofrecer una educación que responda a los desafíos contemporáneos sin perder el vínculo con su historia y su identidad.

En cuanto a la gobernanza del proceso, se informó que la Dirección General del Gimnasio Marymount Campestre estará a cargo de Juan Antonio Casas Parodi, quien cuenta con experiencia en el diseño y desarrollo de proyectos educativos de gran escala. Mientras se concreta la integración, cada institución mantendrá su respectiva rectoría y equipos directivos.

Finalmente, las directivas reconocieron que el anuncio puede generar preguntas e inquietudes entre las familias y estudiantes. Por esa razón, se informó que se habilitó un documento de preguntas frecuentes y un formulario para recibir comentarios y dudas de la comunidad educativa. Además, se comprometieron a mantener una comunicación constante, transparente y oportuna a lo largo de todo el proceso.