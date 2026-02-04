Corte Suprema declaró infundada la recusación que buscaba apartar al magistrado Carlos Solórzano del proceso contra Álvaro Uribe

La recusación fue presentada por los apoderados de las víctimas Iván Cepeda Castro y Deyanira Gómez Sarmiento - crédito montaje Infobae/Colprensa y X

La Corte Suprema de Justicia resolvió mantener al magistrado Carlos Solórzano al frente del estudio del recurso de casación dentro del proceso que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de declarar infundada la recusación presentada en su contra.

La decisión, conocida por Infobae Colombia, fue adoptada mediante auto judicial en el que se evaluaron los argumentos expuestos por la defensa y se concluyó que no se configuraban las causales legales para apartar al funcionario del conocimiento del caso.

El pronunciamiento se produjo en medio del trámite del recurso extraordinario de casación, etapa procesal en la que el alto tribunal analiza aspectos jurídicos de fondo relacionados con decisiones adoptadas en instancias anteriores. Con esta determinación, el magistrado recusado continuará participando en el estudio y eventual decisión del expediente, al no encontrarse motivos que afecten su imparcialidad o independencia.

Noticia en desarrollo...