Álex Saab fue capturado: el ‘ascenso y caída’ del colombiano en el régimen de Nicolás Maduro tras el indulto concedido por Joe Biden

En un operativo conjunto entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) fue capturado en la madrugada del miércoles 4 de febrero de 2026 el empresario barranquillero Álex Saab Morán, lo que marca el inicio de un nuevo capítulo en el prontuario del polémico personaje: figura clave en las operaciones financieras del régimen de Nicolás Maduro; hoy preso en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York.

Saab, que fue liberado a finales de 2023 tras un indulto otorgado por el entonces presidente Joe Biden, a cambio de prisioneros estadounidenses, había consolidado un inmenso poder en Venezuela debido a la designación hecha por Maduro a cargos estratégicos en su administración y una red de negocios internacionales que lo vinculó con esquemas de lavado de dinero y corrupción; por la que sigue siendo investigado por las autoridades internacionales.

La detención de Saab daría cuenta del alcance de la presión sobre el círculo cercano de Maduro y, con ello, abre ciertos interrogantes sobre el futuro político y judicial del empresario. Su caída se produjo luego de que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, impuesta por el hoy mandatario Donald Trump, lo destituyó de su cargo como ministro del Poder Popular para la Industria y Producción Nacional, que ocupó tras su regreso a territorio venezolano.

Las propiedades y bienes de Álex Saab en Colombia

Hasta 2018, Álex Saab poseía una red de empresas con sede en Colombia, entre ellas Shatex y Fondo Global de Construcción. La justicia colombiana, a través de la Fiscalía General de la Nación, le imputó cargos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada; y como resultado, se le incautaron inmuebles valorados en más de 35.000 millones de pesos; entre ellos, siete propiedades en Barranquilla y Bogotá.

No obstante, en mayo de 2024, el polémico empresario fue absuelto de los cargos en Colombia, aunque la Fiscalía apeló la decisión, tomada por el juez primero penal especializado del Circuito de Barranquilla, que absolvió al personaje de los delitos de lavado de activos, estafa agravada y exportación ficticia. Entre sus argumentos, expresó la “ausencia de apreciación de muchas otras argumentaciones”, por lo que se debe llevar a cabo una nueva valoración de las pruebas.

Recientemente, y a través de su perfil de X, Saab protagonizó una pelea mediática con la periodista Vicky Dávila, que publicó investigaciones sobre sus vínculos con redes de lavado de dinero y corrupción y frente a las acusaciones hechas por la periodista, el personaje la demandó por supuesta difamación; aunque los tribunales le dieron la razón a Dávila, al reconocer el interés público de las investigaciones sobre Saab y sus negocios con el régimen venezolano.

2023: el indulto entregado por Joe Biden y el regreso a Venezuela

15 de diciembre : Delegados de Joe Biden y de Nicolás Maduro sostuvieron reuniones en Catar para negociar un intercambio de prisioneros en el que Álex Saab ocupó un lugar central, al ser ‘moneda de cambio’; luego de su captura el 12 de junio 2020 en la República de Cabo Verde, y su extradición a EE. UU. en octubre de 2021.

20 de diciembre : Joe Biden firmó el indulto para Saab, que es liberado en Estados Unidos a cambio de la puesta en libertad de diez ciudadanos estadounidenses y más de 20 presos políticos venezolanos. El indulto incluye cláusulas que le prohíben beneficiarse de libros, películas o cualquier producto sobre su vida, y le exige renunciar a cualquier reclamo sobre bienes incautados por EE. UU.

20 de diciembre: Tras su liberación por parte del gobierno Biden, Saab llegó a Caracas, recibió una calurosa bienvenida de Nicolás Maduro y asumió la presidencia del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP): cargo creado especialmente para él, al ser considerado como un ciudadano venezolano.

2024: Ascenso político de Álex Saab en Venezuela

15 de enero : El exdictador Nicolás Maduro incorporó a Saab al gabinete y le asignó la tarea de captar inversiones extranjeras pese a las sanciones internacionales, junto con su esposa, Camila Fabri. Una designación que causó controversia a nivel internacional, por las conocidas investigaciones contra el empresario barranquillero.

Primer semestre : Saab adelantó gestiones en países aliados para concretar acuerdos vinculados al suministro de petróleo y alimentos del programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap): pese a las graves denuncias sobre la calidad de los alimentos entregados a la población, según investigaciones periodísticas.

18 de octubre: Es designado Ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, con control sobre empresas estatales estratégicas y acceso a recursos clave del régimen: con ello adquirió aún más poder en la dictadura, de la que ha sido acusado de ser su testaferro histórico, pues habría ayudado a blanquear recursos ilícitos.

2025: Sospechas y tensiones sobre su situación jurídica

Mediados de 2025 : En Washington y con Donald Trump como presidente empezaron a circular distintas versiones sobre un posible incumplimiento de las condiciones del indulto, ante sospechas de que Saab mantenía operaciones en redes financieras ilícitas, a la par de sus funciones como miembro del régimen de Maduro.

Diciembre de 2025: Fuentes diplomáticas señalan que el indulto contemplaba una cláusula que permitía revocarlo si Saab volvía a involucrarse en actividades ilícitas. La cláusula tres del acuerdo en su momento estableció que Álex Saab no podrá cometer ningún delito nuevo contra Estados Unidos; lo cual no habría cumplido.

2026: La captura definitiva

15-20 de enero : Con la captura de Nicolás Maduro, ocurrida el 3 de enero, la presidenta interina Delcy Rodríguez efectuó una serie de cambios en el círculo de poder venezolano, que fueron debilitando la protección política de Saab tras su salida del gabinete; y lo dejaron expuesto frente a posibles medidas judiciales en su contra.

4 de febrero (02:30 a. m.): Un operativo conjunto de la inteligencia venezolana y el FBI conduce a la detención de Saab y del empresario Raúl Gorrín en Caracas. Fuentes de inteligencia confirmaron que la detención responde a una posible solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, con lo que se reconfiguró su situación.