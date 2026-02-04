Colombia

Álex Saab fue capturado: el ‘ascenso y caída’ del colombiano en el régimen de Nicolás Maduro tras el indulto concedido por Joe Biden

El polémico empresario, exministro de la dictadura venezolana, fue detenido en Caracas en una operación conjunta entre la inteligencia venezolana y el FBI, con lo que se reactivaron los procesos judiciales que habían quedado en pausa luego del indulto concedido por el exmandatario norteamericano, a finales de 2023

Guardar
Álex Saab perdió poder en
Álex Saab perdió poder en el régimen venezolano tras la caída de Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero de 2026 - crédito AP

En un operativo conjunto entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) fue capturado en la madrugada del miércoles 4 de febrero de 2026 el empresario barranquillero Álex Saab Morán, lo que marca el inicio de un nuevo capítulo en el prontuario del polémico personaje: figura clave en las operaciones financieras del régimen de Nicolás Maduro; hoy preso en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York.

Saab, que fue liberado a finales de 2023 tras un indulto otorgado por el entonces presidente Joe Biden, a cambio de prisioneros estadounidenses, había consolidado un inmenso poder en Venezuela debido a la designación hecha por Maduro a cargos estratégicos en su administración y una red de negocios internacionales que lo vinculó con esquemas de lavado de dinero y corrupción; por la que sigue siendo investigado por las autoridades internacionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La detención de Saab daría cuenta del alcance de la presión sobre el círculo cercano de Maduro y, con ello, abre ciertos interrogantes sobre el futuro político y judicial del empresario. Su caída se produjo luego de que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, impuesta por el hoy mandatario Donald Trump, lo destituyó de su cargo como ministro del Poder Popular para la Industria y Producción Nacional, que ocupó tras su regreso a territorio venezolano.

Álex Saab gozaba de libertad
Álex Saab gozaba de libertad en Venezuela desde diciembre de 2023, cuando fue utilizado como 'moneda de cambio' de la administración Biden para lograr la liberación de ciudadanos norteamericanos - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

Las propiedades y bienes de Álex Saab en Colombia

Hasta 2018, Álex Saab poseía una red de empresas con sede en Colombia, entre ellas Shatex y Fondo Global de Construcción. La justicia colombiana, a través de la Fiscalía General de la Nación, le imputó cargos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada; y como resultado, se le incautaron inmuebles valorados en más de 35.000 millones de pesos; entre ellos, siete propiedades en Barranquilla y Bogotá.

No obstante, en mayo de 2024, el polémico empresario fue absuelto de los cargos en Colombia, aunque la Fiscalía apeló la decisión, tomada por el juez primero penal especializado del Circuito de Barranquilla, que absolvió al personaje de los delitos de lavado de activos, estafa agravada y exportación ficticia. Entre sus argumentos, expresó la “ausencia de apreciación de muchas otras argumentaciones”, por lo que se debe llevar a cabo una nueva valoración de las pruebas.

Recientemente, y a través de su perfil de X, Saab protagonizó una pelea mediática con la periodista Vicky Dávila, que publicó investigaciones sobre sus vínculos con redes de lavado de dinero y corrupción y frente a las acusaciones hechas por la periodista, el personaje la demandó por supuesta difamación; aunque los tribunales le dieron la razón a Dávila, al reconocer el interés público de las investigaciones sobre Saab y sus negocios con el régimen venezolano.

Durante los dos años y
Durante los dos años y dos meses en los que estuvo de nuevo en liberad, Álex Saab acumuló gran poder por influencia del dictador Nicolás Maduro - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

2023: el indulto entregado por Joe Biden y el regreso a Venezuela

  • 15 de diciembre: Delegados de Joe Biden y de Nicolás Maduro sostuvieron reuniones en Catar para negociar un intercambio de prisioneros en el que Álex Saab ocupó un lugar central, al ser ‘moneda de cambio’; luego de su captura el 12 de junio 2020 en la República de Cabo Verde, y su extradición a EE. UU. en octubre de 2021.
  • 20 de diciembre: Joe Biden firmó el indulto para Saab, que es liberado en Estados Unidos a cambio de la puesta en libertad de diez ciudadanos estadounidenses y más de 20 presos políticos venezolanos. El indulto incluye cláusulas que le prohíben beneficiarse de libros, películas o cualquier producto sobre su vida, y le exige renunciar a cualquier reclamo sobre bienes incautados por EE. UU.
  • 20 de diciembre: Tras su liberación por parte del gobierno Biden, Saab llegó a Caracas, recibió una calurosa bienvenida de Nicolás Maduro y asumió la presidencia del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP): cargo creado especialmente para él, al ser considerado como un ciudadano venezolano.

2024: Ascenso político de Álex Saab en Venezuela

  • 15 de enero: El exdictador Nicolás Maduro incorporó a Saab al gabinete y le asignó la tarea de captar inversiones extranjeras pese a las sanciones internacionales, junto con su esposa, Camila Fabri. Una designación que causó controversia a nivel internacional, por las conocidas investigaciones contra el empresario barranquillero.
  • Primer semestre: Saab adelantó gestiones en países aliados para concretar acuerdos vinculados al suministro de petróleo y alimentos del programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap): pese a las graves denuncias sobre la calidad de los alimentos entregados a la población, según investigaciones periodísticas.
  • 18 de octubre: Es designado Ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, con control sobre empresas estatales estratégicas y acceso a recursos clave del régimen: con ello adquirió aún más poder en la dictadura, de la que ha sido acusado de ser su testaferro histórico, pues habría ayudado a blanquear recursos ilícitos.
En junio de 2020 Álex
En junio de 2020 Álex Saab fue capturado en Cabo Verde, pero solo hasta octubre de 2021 fue extraditado, en su momento, a Estados Unidos - crédito EFE

2025: Sospechas y tensiones sobre su situación jurídica

  • Mediados de 2025: En Washington y con Donald Trump como presidente empezaron a circular distintas versiones sobre un posible incumplimiento de las condiciones del indulto, ante sospechas de que Saab mantenía operaciones en redes financieras ilícitas, a la par de sus funciones como miembro del régimen de Maduro.
  • Diciembre de 2025: Fuentes diplomáticas señalan que el indulto contemplaba una cláusula que permitía revocarlo si Saab volvía a involucrarse en actividades ilícitas. La cláusula tres del acuerdo en su momento estableció que Álex Saab no podrá cometer ningún delito nuevo contra Estados Unidos; lo cual no habría cumplido.

2026: La captura definitiva

  • 15-20 de enero: Con la captura de Nicolás Maduro, ocurrida el 3 de enero, la presidenta interina Delcy Rodríguez efectuó una serie de cambios en el círculo de poder venezolano, que fueron debilitando la protección política de Saab tras su salida del gabinete; y lo dejaron expuesto frente a posibles medidas judiciales en su contra.
  • 4 de febrero (02:30 a. m.): Un operativo conjunto de la inteligencia venezolana y el FBI conduce a la detención de Saab y del empresario Raúl Gorrín en Caracas. Fuentes de inteligencia confirmaron que la detención responde a una posible solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, con lo que se reconfiguró su situación.

Temas Relacionados

Captura Álex SaabÁlex Saab VenezuelaRégimen Nicolás MaduroNicolás MaduroÁlex SaabÁlex Saab Estados UnidosRégimen de VenezuelaDelcy RodríguezColombia-Noticias

Más Noticias

Renta Joven: condicionarán la entrega de incentivos a jóvenes que no cumplan con los siguientes requisitos

Fechas específicas y pasos obligatorios determinan la permanencia en el sistema de apoyo estatal para estudiantes en diferentes instituciones académicas y modalidades a nivel nacional

Renta Joven: condicionarán la entrega

Millones de pesos al mes: así son las pensiones del Gimnasio Campestre y el Marymount, que avanzan hacia una fusión

Los colegios, considerados entre los más prestigiosos y costosos de Bogotá, confirmaron un proceso de integración que reactivó el debate sobre el precio de la educación privada de élite en la capital

Millones de pesos al mes:

Sinuano Día: Resultados ganadores del último sorteo del miércoles 4 de febrero de 2026

Como todos los miércoles, este tradicional sorteo colombiano anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día: Resultados ganadores del

Iván Cepeda no podrá participar en la consulta del Frente por la Vida: CNE lo declaró inhabilitado

El pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral modifica el escenario de la izquierda y define la ruta electoral del aspirante presidencial del Pacto Histórico

Iván Cepeda no podrá participar

Sorpresa en el clásico popular: Nacional recibirá al América sin uno de sus referentes

El cuadro Verdolaga jugará su segundo compromiso de la Liga BetPlay

Sorpresa en el clásico popular:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cabecilla de las disidencias estaría

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

ENTRETENIMIENTO

Melina Ramírez reveló si está

Melina Ramírez reveló si está en sus planes tener hijos con su esposo, Juan Manuel Mendoza

Flora Martínez prepara el estreno de su película ‘Basta Mamá’: “El cine interesante está detrás de los ojos del actor, no necesariamente en el diálogo”

Carlos Torres reveló por qué rechazó el personaje de Charly en ‘La reina del flow’: “Hice mi respectiva investigación”

Jhon Alex Castaño reveló el emotivo detalle que le dio la esposa de Yeison Jiménez: “Mis agradecimientos a la familia”

Laura Zapata arremetió contra Yina Calderón y dijo que será la primera eliminada de ‘La casa de los famosos’ Telemundo

Deportes

Sorpresa en el clásico popular:

Sorpresa en el clásico popular: Nacional recibirá al América sin uno de sus referentes

Atlético Nacional vs. América de Cali EN VIVO - fecha 4 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Fluminense analiza, contra el tiempo, igualar la oferta de Palmeiras por el colombiano Jhon Arias

Las 14 frases que dejó la presentación Fabián Bustos como entrenador de Millonarios: Falcao, un refuerzo más, El Campín y la herencia de Hernán Torres

América de Cali habría definido el futuro deportivo de Rodrigo Holgado: esto se sabe