Yaya Muñoz le respondió a Roberto Velásquez por decir que en el Canal RCN no la querían: “Compórtese, ridículo”

El reciente cruce de declaraciones entre Yaya Muñoz y Roberto Velásquez, ambos ligados al programa La casa de los famosos Colombia del Canal RCN, expuso no solo la tensión entre figuras públicas, sino también la disputa sobre la aceptación, pertenencia y legitimidad dentro de la industria televisiva.

Todo comenzó cuando Muñoz consideró que el reality no era lo suficientemente aceptado por la audiencia. Ante la respuesta de Velásquez, quien declaró que no era bienvenida como los demás participantes, la presentadora decidió emitir un mensaje firme y público.

La tensión sobre Yaya Muñoz quedó expuesta de forma explícita en la postura de la producción: “Es la única que no queremos de las exparticipantes. Bienvenidas todas las demás. Ella no”, concluyó Velásquez.

Desde su espacio en ¿Qué hay pa’ dañar? en la casa de los famosos, Muñoz desafió directamente a su colega: “Que aunque a muchos no les gusta que uno dé su opinión, yo sí tengo unas palabras para Roberto, el panelista de ¿Qué hay pa’ dañar?, que dijo, se le llenó la boca diciendo que allá no me querían, que ellos no me querían”, afirmó Yaya Muñoz en diálogo dentro del programa Tamo en vivo de Dímelo King.

A continuación, la expanelista recurrió a hechos concretos e incluyó un mensaje de voz distorsionada como prueba: “El día 23 de enero me llamaron... porque querían que estuviera como panelista en el programa ¿Qué hay pa dañar? ¿Qué pasó? Me pidieron estar el lunes a 9:00 a. m. haciendo casting. Pero yo dije que no porque estaba acá”, relató Muñoz al aire.

En la grabación reproducida en el mismo espacio, una voz solicita: “Te quieren ver el lunes a las tres de la tarde en el canal de RCN para el casting presencial para el proyecto que te dije, ¿Qué hay pa dañar?, ¿listo?, para ser la presentadora del proyecto. Un beso”.

Siguiendo con su planteo y evidenciando la naturaleza personal del conflicto, Muñoz expresó: “Roberto dice que a mí el canal no me quiere. Yo creo que esto ya es algo personal, Roberto, mi amor, de verdad, deja de tomarte las cosas tan personal, porque si yo di una opinión acá o dije algo, es porque soy panelista y tengo derecho a opinar”.

La comunicadora fue más allá cuestionando la actitud de su interlocutor de forma directa: “Un caballero, un hombre de verdad no se mete en diferencias de falda, mi amor... Compórtese con la labor que usted tiene allá pa que algún día pueda ascender a presidente, a director”.

En su cierre, Muñoz reiteró la importancia del respeto institucional y profesional: “Amo el canal, amo de verdad lo que ellos hacen y de la manera en cómo trabajan, se esfuerzan por todo. Pero la diferencia que estamos teniendo es con un empleado, pues un trabajador. Yo también soy una empleada acá, una trabajadora”.

La tensión escaló cuando calificó de “déspota” y “grosero” el trato recibido por parte de Velásquez, reprochando la recurrencia de comentarios despectivos hacia su persona:

“Siempre que te hablan de mí, hablas feo. ‘A ella no la queremos acá’. Yo no sé, yo no sé, tú, hombre, estás diferenciando con una mujer. Más respeto, porque siempre que lo hace, lo hace de una manera despectiva”, concluyó la exparticipante, cerrando el capítulo y dando paso a la expectativa sobre una respuesta futura del creativo.

Las reacciones de los seguidores del programa respaldaron a Yaya, pues mencionaron que una persona con el nivel jerárquico del productor del canal, no trendría por qué ponerse en esas situaciones de estar emitiendo comentarios sin sentido.