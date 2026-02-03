Colombia

Sindicatos convocaron a una movilización nacional para apoyar a Petro durante su visita a Donald Trump: “En defensa de la soberanía”

El Comando Nacional Unitario confirmó su participación en la “Jornada Nacional en Defensa de la Soberanía”, que tendrá concentraciones en varias ciudades del país, con punto central en la plaza de Bolívar en Bogotá

Guardar
Delegaciones sindicales se concentrarán en
Delegaciones sindicales se concentrarán en la Plaza de Bolívar de Bogotá durante la Jornada Nacional en Defensa de la Soberanía convocada para el 3 de febrero- créditoCarlos Ortega/ EFE

El Comando Nacional Unitario (CNU), que agrupa a varias de las principales organizaciones sindicales del país, anunció que se sumará a la movilización nacional convocada para este martes 3 de febrero de 2026.

La jornada, denominada “Jornada Nacional en Defensa de la Soberanía”, busca reunir a ciudadanos y trabajadores en diferentes regiones del país para expresar respaldo al presidente Gustavo Petro en el marco de su visita oficial a Estados Unidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según informaron las organizaciones sindicales, la movilización tendrá concentraciones en varias capitales y ciudades principales, mientras que en Bogotá el punto central será la plaza de Bolívar desde las 9:00 a. m., donde se espera la asistencia de miles de personas.

El CNU está conformado por diferentes centrales y organizaciones sindicales, entre ellas la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que ha reiterado en pronunciamientos recientes su respaldo a las movilizaciones sociales como mecanismo de participación ciudadana y sindical.

En un comunicado, la organización sostuvo que el movimiento social y sindical debe articular esfuerzos para respaldar procesos políticos y sociales que, a su juicio, están relacionados con la defensa de la soberanía nacional y la integración regional.

Movilización coincide con agenda internacional del presidente

Organizaciones del Comando Nacional Unitario
Organizaciones del Comando Nacional Unitario confirmaron su participación en movilizaciones simultáneas en varias ciudades del país - crédito CUT

La jornada de protestas y concentraciones fue programada para realizarse de forma simultánea con la reunión que sostendrá el presidente Gustavo Petro con el mandatario de Estados Unidos, en medio de un contexto diplomático marcado por debates sobre política exterior, relaciones comerciales y cooperación regional.

De acuerdo con las organizaciones convocantes, el objetivo principal de la movilización es manifestar apoyo al Gobierno nacional frente a temas relacionados con soberanía económica, relaciones internacionales y políticas sociales.

El llamado a la movilización se da además en un contexto regional en el que organizaciones sindicales han manifestado preocupación por decisiones adoptadas por Estados Unidos en materia comercial y política exterior, particularmente frente a países latinoamericanos.

En su comunicado, la CUT cuestionó medidas adoptadas por el Gobierno estadounidense relacionadas con Cuba, señalando que este tipo de decisiones pueden tener efectos económicos y diplomáticos en la región.

La convocatoria busca respaldar al
La convocatoria busca respaldar al presidente Gustavo Petro en medio de su visita oficial a Estados Unidos - crédito Sergio Acero/Colprensa

En ese pronunciamiento, la central obrera también instó al Gobierno colombiano a fijar posiciones frente a eventuales medidas que, según el sindicato, podrían afectar las relaciones comerciales entre países latinoamericanos y la isla.

Aunque las organizaciones sindicales han vinculado estos temas con la movilización nacional, el Gobierno no ha confirmado que la jornada forme parte de su agenda oficial. Sin embargo, el Ejecutivo ha reiterado en diferentes ocasiones su respaldo al derecho a la protesta y a la participación social.

Delegaciones sindicales y de pensionados confirmaron asistencia

Las organizaciones sindicales y asociaciones de pensionados confirmaron que participarán en la jornada con delegaciones provenientes de diferentes sectores laborales y regiones del país. Según informaron, el propósito es expresar respaldo al presidente Petro y a las políticas que impulsa su administración, especialmente aquellas relacionadas con reformas sociales y laborales.

En el comunicado divulgado por la CUT también se menciona la necesidad de fortalecer la unidad entre organizaciones sociales, sindicales y movimientos ciudadanos para impulsar agendas comunes y promover la cooperación regional.

Sindicatos y asociaciones de pensionados
Sindicatos y asociaciones de pensionados anunciaron que participarán en la jornada con representantes de distintos sectores laborales del país- crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La central obrera indicó que este tipo de movilizaciones forma parte de las dinámicas tradicionales del movimiento sindical para expresar posiciones frente a temas políticos, sociales y económicos.

La convocatoria ha generado reacciones diversas en el ámbito político. Sectores afines al Gobierno han respaldado las movilizaciones como un mecanismo legítimo de participación democrática, mientras que sectores críticos han planteado cuestionamientos sobre el impacto que estas manifestaciones pueden tener en el debate político nacional.

Por el momento, las organizaciones convocantes reiteraron que la jornada busca desarrollarse de manera pacífica y dentro del marco del derecho constitucional a la protesta.

Temas Relacionados

Movilizaciones BogotáGustavo PetroEstados UnidosCentrales ObrerasReunión Petro TrumpPetro en Estados UnidosMarchas petristasColombia-Noticias

Más Noticias

Lotería de Cundinamarca resultados lunes 2 de febrero: números ganadores del premio mayor de $6.000 millones

Como cada lunes, aquí están los ganadores de la Lotería de Cundinamarca

Lotería de Cundinamarca resultados lunes

Camioneta con trabajadores cayó a un abismo en Aranzazú, Caldas: el accidente dejó dos personas muertas

Las primeras investigaciones señalan que el siniestro vial se produjo por las condiciones climáticas del lugar

Camioneta con trabajadores cayó a

Alias Pipe Tuluá y el audio pidiendo a organizaciones criminales no tomar acciones contra civiles ni funcionarios del Inpec por su extradición

La extradición de ‘Pipe Tuluá’ fue ordenada directamente por el presidente Gustavo Petro, en medio de señalamientos sobre presuntas maniobras dilatorias para frenar el proceso

Alias Pipe Tuluá y el

Opiniones divididas en la escena política tras revocatoria de lista del Pacto Histórico en el Valle: “No están por encima de las normas electorales”

La anulación de la inscripción electoral en el Valle del Cauca desató reacciones opuestas, mientras la izquierda denuncia exclusión, sectores críticos defienden la actuación del CNE

Opiniones divididas en la escena

María Elvira Salazar pronosticó lo que le espera a Gustavo Petro durante reunión con Donald Trump en Washington: “Le va a leer la cartilla”

La congresista republicana sostuvo que el diálogo entre presidentes constituye una garantía de que la democracia colombiana seguirá vigente

María Elvira Salazar pronosticó lo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe contundente contra el narcotráfico:

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

Así se disculpó Johanna Fadul

Así se disculpó Johanna Fadul con Campanita tras el comentario racista que hizo en ‘La casa de los famosos Colombia’

Director de Noticias RCN reprochó en vivo el comentario racista de Johanna Fadul a Campanita en ‘La casa de los famosos’: “Una muestra de ignorancia”

Westcol le dio un consejo a fanático que quiso saber cuál es su secreto para ser millonario

‘Desafío Siglo XXI’: fuerte discusión entre Zambrano y Valkyria alteró la tranquilidad en casa Gamma

Sofía Jaramillo reaccionó al comentario racista de Johanna Fadul contra Campanita en ‘La casa de los famosos’: “Se le chispoteó”

Deportes

Luis Fernando Muriel anotó un

Luis Fernando Muriel anotó un golazo con Junior FC e inaguró su racha en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

La insólita oportunidad de gol que erró Falcao en el empate entre Millonarios y Medellín por la Liga BetPlay

América de Cali fortaleció su ataque y apuesta por su nuevo goleador con la mira puesta en la Sudamericana

Colombia va por todo: Néstor Lorenzo reveló la meta que ilusiona en el Mundial FIFA 2026

El caos en El Campín reaviva el debate de Acolfutpro por escenarios dignos en el fútbol colombiano