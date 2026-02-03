Sindicatos convocaron a una movilización nacional para apoyar a Petro durante su visita a Donald Trump: “En defensa de la soberanía”

Delegaciones sindicales se concentrarán en la Plaza de Bolívar de Bogotá durante la Jornada Nacional en Defensa de la Soberanía convocada para el 3 de febrero- créditoCarlos Ortega/ EFE

El Comando Nacional Unitario (CNU), que agrupa a varias de las principales organizaciones sindicales del país, anunció que se sumará a la movilización nacional convocada para este martes 3 de febrero de 2026.

La jornada, denominada “Jornada Nacional en Defensa de la Soberanía”, busca reunir a ciudadanos y trabajadores en diferentes regiones del país para expresar respaldo al presidente Gustavo Petro en el marco de su visita oficial a Estados Unidos.

Según informaron las organizaciones sindicales, la movilización tendrá concentraciones en varias capitales y ciudades principales, mientras que en Bogotá el punto central será la plaza de Bolívar desde las 9:00 a. m., donde se espera la asistencia de miles de personas.

El CNU está conformado por diferentes centrales y organizaciones sindicales, entre ellas la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que ha reiterado en pronunciamientos recientes su respaldo a las movilizaciones sociales como mecanismo de participación ciudadana y sindical.

En un comunicado, la organización sostuvo que el movimiento social y sindical debe articular esfuerzos para respaldar procesos políticos y sociales que, a su juicio, están relacionados con la defensa de la soberanía nacional y la integración regional.

Movilización coincide con agenda internacional del presidente

Organizaciones del Comando Nacional Unitario confirmaron su participación en movilizaciones simultáneas en varias ciudades del país - crédito CUT

La jornada de protestas y concentraciones fue programada para realizarse de forma simultánea con la reunión que sostendrá el presidente Gustavo Petro con el mandatario de Estados Unidos, en medio de un contexto diplomático marcado por debates sobre política exterior, relaciones comerciales y cooperación regional.

De acuerdo con las organizaciones convocantes, el objetivo principal de la movilización es manifestar apoyo al Gobierno nacional frente a temas relacionados con soberanía económica, relaciones internacionales y políticas sociales.

El llamado a la movilización se da además en un contexto regional en el que organizaciones sindicales han manifestado preocupación por decisiones adoptadas por Estados Unidos en materia comercial y política exterior, particularmente frente a países latinoamericanos.

En su comunicado, la CUT cuestionó medidas adoptadas por el Gobierno estadounidense relacionadas con Cuba, señalando que este tipo de decisiones pueden tener efectos económicos y diplomáticos en la región.

La convocatoria busca respaldar al presidente Gustavo Petro en medio de su visita oficial a Estados Unidos - crédito Sergio Acero/Colprensa

En ese pronunciamiento, la central obrera también instó al Gobierno colombiano a fijar posiciones frente a eventuales medidas que, según el sindicato, podrían afectar las relaciones comerciales entre países latinoamericanos y la isla.

Aunque las organizaciones sindicales han vinculado estos temas con la movilización nacional, el Gobierno no ha confirmado que la jornada forme parte de su agenda oficial. Sin embargo, el Ejecutivo ha reiterado en diferentes ocasiones su respaldo al derecho a la protesta y a la participación social.

Delegaciones sindicales y de pensionados confirmaron asistencia

Las organizaciones sindicales y asociaciones de pensionados confirmaron que participarán en la jornada con delegaciones provenientes de diferentes sectores laborales y regiones del país. Según informaron, el propósito es expresar respaldo al presidente Petro y a las políticas que impulsa su administración, especialmente aquellas relacionadas con reformas sociales y laborales.

En el comunicado divulgado por la CUT también se menciona la necesidad de fortalecer la unidad entre organizaciones sociales, sindicales y movimientos ciudadanos para impulsar agendas comunes y promover la cooperación regional.

Sindicatos y asociaciones de pensionados anunciaron que participarán en la jornada con representantes de distintos sectores laborales del país- crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La central obrera indicó que este tipo de movilizaciones forma parte de las dinámicas tradicionales del movimiento sindical para expresar posiciones frente a temas políticos, sociales y económicos.

La convocatoria ha generado reacciones diversas en el ámbito político. Sectores afines al Gobierno han respaldado las movilizaciones como un mecanismo legítimo de participación democrática, mientras que sectores críticos han planteado cuestionamientos sobre el impacto que estas manifestaciones pueden tener en el debate político nacional.

Por el momento, las organizaciones convocantes reiteraron que la jornada busca desarrollarse de manera pacífica y dentro del marco del derecho constitucional a la protesta.