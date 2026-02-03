Grave accidente en Bogotá: ambulancia se habría quedado sin frenos, estrelló a tres motociclistas y terminó contra un poste

El accidente tuvo lugar en la mañana del 3 de febrero de 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá

En la mañana del martes 3 de febrero se presentó un fuerte accidente de tránsito en el sur de Bogotá, que involucró una ambulancia y dos motocicletas.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro ocurrió frente al Hospital El Tunal, en la localidad de Tunjuelito, cuando el vehículo habría perdido el control por una falla en los frenos, chocó contra dos motocicletas, un árbol y un poste.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó a través de sus canales oficiales que el incidente ocurrió a las 8:00 a. m.: “Siniestro múltiple en la localidad de Tunjuelito, entre dos motociclistas y una ambulancia que posteriormente colisiona contra un árbol y un poste, en la caerrar 20 bis con calle 47B sur, sentido sur - norte”.

De inmediato, tanto ambulancia, como personal de Tránsito Bogotá y grupo guía llegaron al punto.

De acuerdo con información preliminar, el conductor del vehículo habría perdido el control - crédito Captura video

La circulación de imágenes y videos en redes sociales permitió ver a los residentes del sector actuando de inmediato. En los registros, varias personas auxiliaron a los heridos en el lugar, mientras la confusión crecía entre los testigos.

Las versiones iniciales coinciden en que el conductor perdió el control del vehículo. Las investigaciones sobre las causas continúan, mientras la comunidad permanece atenta a la evolución de los afectados.

Más detalles del fuerte siniestro

Cuatro personas permanecen bajo atención médica en el hospital de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur tras el choque protagonizado por una ambulancia de Transporte Asistencial Medicalizado que salía del centro. Todas se encuentran estables, según confirmaron las autoridades sanitarias.

En el comunicado oficial, la Subred Sur expresó: “Lamenta profundamente este incidente (...) los cuatro pacientes están siendo valorados por un equipo multidisciplinario”. El personal médico aplicó de inmediato los protocolos de urgencia al recibir a los afectados.

Por su parte, la Policía de Tránsito informó que el conductor de la ambulancia, un hombre de 54 años, resultó ileso. Entre los lesionados, uno de los motociclistas, de 41 años, sufrió traumas en tejidos blandos, mientras que el otro, de 25 años, presentó un trauma leve en la cadera izquierda.

La investigación sigue en curso para determinar cómo se produjo el choque y deslindar responsabilidades entre los involucrados.

Otro accidente en Bogotá

Una colisión entre una minivan de pasajeros y una buseta escolar en la localidad de Suba dejó, durante la mañana, a una persona herida. El accidente ocurrió cerca de las 7:45 a. m. en la intersección de la carrera 48 con calle 150, en sentido Norte-Sur.

Siniestro enla localidad de Suba que involucró una minivan y un vehículo de bus escolar - crédito @BogotaTransito/X

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la presencia de los dos vehículos implicados generó complicaciones en la circulación de la zona. Las autoridades confirmaron que el saldo fue de una persona lesionada, sin precisar más detalles sobre su estado de salud.

El incidente obligó a implementar medidas para restablecer el flujo habitual del tráfico, mientras equipos de emergencia atendieron a la persona afectada y retiraron los vehículos siniestrados del lugar.

Ambulancia en Bogotá sirvió como grúa y transportó una moto en lugar de una camilla: la comunidad denunció el caso

El hallazgo de una ambulancia transportando una motocicleta en el norte de Bogotá ha encendido la alarma entre los habitantes del sector.

Las imágenes, que circularon rápidamente en redes sociales, muestran cómo el vehículo, que portaba las placas HAZ 191, permaneció varios minutos estacionado en la zona de Concepción Norte, mientras su tripulación reorganizaba el espacio interior para introducir la moto.

La ambulancia fue grabada en Barrios Unidos mientras era utilizada para transportar una motocicleta en vez de atender emergencias médicas - crédito Captura video

Vecinos del barrio relataron que la operación fue ejecutada por tres hombres y una mujer, quienes realizaron maniobras visibles a través de cámaras de seguridad locales.

Uno de los residentes explicó a Alerta Bogotá: “Inicialmente pensé que era un procedimiento habitual, pero después vi cómo manipulaban el interior del vehículo para ingresar la moto”.

El hecho desató preocupación entre los residentes, quienes cuestionaron la legitimidad de la acción. Argumentaron que “este tipo de vehículos debe estar disponible únicamente para traslados asistenciales y no para funciones relacionadas con servicio de grúa o transporte particular”.

Varios habitantes, al notar que la ambulancia permanecía estacionada sin asistir ninguna emergencia, decidieron registrar y divulgar la escena.

La viralización del video en redes sociales aceleró la reacción de la empresa responsable del vehículo. Según fuentes consultadas por Alerta Bogotá, ya se abrió un proceso administrativo para establecer si existió una “desviación en los protocolos de uso y si los funcionarios actuaron por cuenta propia”.

Aunque la gravedad del episodio generó inquietud, la compañía optó por mantener el caso bajo investigación interna y no emitir un comunicado oficial, a la espera de las conclusiones disciplinarias.