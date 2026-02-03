Colombia

Por qué amanece tan tarde en Colombia en enero y lo que va de febrero de 2026: experto aclaró qué ocurre

Muchos ciudadanos y trabajadores que inician sus turnos diurnos en las principales capitales del país han visto cómo sus jornadas llegan con el sol retrasado por casi media hora

En Bogotá cientos de ciudadanos
En Bogotá cientos de ciudadanos han visto cómo las jornadas que, suele iniciar con los primeros rayos de sol, permanecen por varios minutos más en la penumbra

Desde finales de 2025, los amaneceres en Colombia han tenido una tendencia notoriamente más tardía, con el Sol saliendo hasta las 6:11 a. m. en ciudades como Bogotá, cuando durante gran parte del año es habitual observarlo cerca de las 5:40 a. m..

Este cambio ha persistido durante enero de 2026 y los primeros días de febrero, generando inquietud entre quienes inician su jornada antes del amanecer y se preguntan por qué ocurre este fenómeno, según explicó David Tovar, director científico de CorpoLAGUNA y codirector del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología (GCPA) en diálogo con el diario El Tiempo.

Al analizar las causas de este fenómeno, Tovar atribuyó la percepción de “amaneceres tardísimos” en Bogotá, situada aproximadamente en la latitud 4,6° norte, a dos factores principales: la geometría estacional, que relaciona el fenómeno con el solsticio de diciembre, y la llamada ecuación del tiempo.

Es este último concepto el que explica por qué la salida del Sol más tardía no coincide exactamente con el día más corto del año, sino que suele presentarse algunas semanas después del solsticio.

“El mediodía solar se va desplazando respecto al reloj civil debido a la ecuación del tiempo, lo que termina empujando la hora del amanecer hacia más tarde”, detalló Tovar.

Según datos de Sunrise.maplog, plataforma especializada en la simulación de trayectorias solares, el promedio de salida del Sol fue de 5:50 a. m. en diciembre, 6:13 a. m. en enero y, hasta inicios de febrero, se mantiene esta tendencia.

Esta variación corresponde a una diferencia promedio de 20 minutos en el reloj civil, un desfase que resulta muy evidente en un país como Colombia, donde la constancia en la duración del día suele ser la norma debido a la proximidad al ecuador celeste.

Los colombianos han experimentado este
Los colombianos han experimentado este fenómeno desde inicio de 2026

Colombianos, de los que más madrugan alrededor del planeta

Ya comparando estos valores con otros países, hay un mapa de madrugadores que confirma la costumbre colombiana de iniciar la jornada temprano.

De acuerdo con World Population Review, Colombia ocupa la segunda posición entre los países con el despertar más temprano, con una hora promedio de 6:31 de la mañana, solo superada por Sudáfrica (6:24) y seguida por Costa Rica (6:38). En la lista también figuran Indonesia (6:55), México y Japón (7:09), Australia (7:13), Estados Unidos (7:20), entre otros. Países como España y Rusia presentan horarios medios de levantarse mucho más tardíos, con 8:05 y 8:06 de la mañana respectivamente, siempre según la organización.

En cuanto al “día más corto del año”, Tovar detalló que, al ser Colombia un territorio que cruza el ecuador, el momento de menor duración de la luz solar depende de la latitud.

Para Bogotá y la mayor parte del país ubicados al norte del ecuador, el día con menos horas de luz ocurre generalmente alrededor del 21 de diciembre, fecha del solsticio, que marca el punto de referencia de luminosidad mínima.

Por el contrario, en las regiones del sur colombiano, el día más corto se presenta cerca del solsticio de junio.

El mismo experto, debido a la condición tropical del país, Colombia carece de estaciones marcadas y los días más cortos no exhiben variaciones tan evidentes como las de las naciones situadas más allá de los 23,5° de latitud norte o sur, donde los contrastes en la intensidad y duración de la luz solar a lo largo del año son mucho más acusados.

El 84% de colombianos se
El 84% de colombianos se despierta en la noche, lo que afecta la profundidad del descanso

Colombianos no descansan tanto como se esperaría

La brecha entre el sueño deseado y el tiempo real de descanso se ha convertido en un reto cotidiano para millones de colombianos, quienes enfrentan noches interrumpidas y jornadas marcadas por la fatiga.

El más informe global sobre el sueño en 2025 elaborado por la marca Ikea, sitúa a Colombia como el país más madrugador del planeta, pero advierte que este logro se ve empañado por un déficit preocupante: en promedio, los habitantes duermen 6 horas y 31 minutos cada noche, aunque aspiran a alcanzar 8 horas y 3 minutos.

Esta diferencia de 1 hora y 33 minutos demuestra una carencia persistente en la calidad del descanso, con implicaciones directas para la salud física, mental y el rendimiento diario.

Entre los motivos principales que dificultan un sueño reparador, el estudio señala que el 53% de los colombianos considera que un cuarto desordenado interfiere con su descanso.

La acumulación de ropa, dispositivos electrónicos encendidos, objetos fuera de lugar y luces inapropiadas intensifican el denominado “estrés visual”. Estas condiciones afectan la capacidad de desconectar la mente y perturban los ciclos de sueño profundo.

Usar celulares antes de dormir
Usar celulares antes de dormir afecta la producción de melatonina y dificulta la conciliación del sueño

El impacto de este fenómeno se refleja también en la experiencia nocturna. El 84% de los encuestados reconoce despertarse una o dos veces durante la noche, fragmentando su descanso y privándolos de alcanzar fases profundas y reparadoras.

A escala global, el informe indica que el 52% de las personas reporta levantarse con sensación de cansancio al menos una o dos veces por semana, una tendencia que da cuenta de la magnitud del problema.

Dentro de las causas más frecuentes de insomnio, predominan las preocupaciones económicas (23%), el estrés cotidiano (21%) y la ansiedad (16%).

Estos factores emocionales y psicológicos conviven con hábitos tecnológicos que agravan el panorama: el 71% de los colombianos usa su celular antes de dormir y el 59% mantiene el televisor encendido en la habitación.

Todos estos elementos dificultan la producción de melatonina, hormona clave para inducir el sueño, y prolongan los episodios de vigilia.

