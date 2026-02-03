María Elvira Salazar pronosticó qué le espera a Gustavo Petro durante reunión con Donald Trump: “Le va a leer la cartilla”

María Elvira Salazar pronosticó lo que le espera a Gustavo Petro durante reunión con Donald Trump en Washington - crédito Reuters

El 3 de febrero de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para resolver las tensiones diplomáticas entre ambos países, entre otros asuntos.

El encuentro, que se realizará en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington, estará centrado en la estrategia contra la producción y el tráfico de estupefacientes desde Colombia a Estados Unidos. Y, posiblemente, sobre una salida del Petro de la lista Ofac, también conocida como la Lista Clinton, tras ser incluido en octubre de 2025 por presuntos vínculos con el narcotráfico.

En la antesala, María Elvira Salazar, representante a la Cámara republicana, hizo un pronóstico sobre la cita entre presidentes. En primer lugar, señaló que representa una oportunidad para salvaguardar la estabilidad institucional colombiana.

Según el análisis de Salazar, la decisión del mandatario colombiano de solicitar abiertamente una reunión en la Casa Blanca constituye un antes y un después en las relaciones de ambos países.

La congresista republicana sostuvo que el diálogo entre presidentes constituye una garantía de que la democracia colombiana seguirá vigente - crédito Kent Nishimura/Reuters

Para la congresista republicana, ofrece garantías de que, tras el mandato de Gustavo Petro, la democracia colombiana seguirá vigente. “Lo mejor que pudo haber pasado para los colombianos, ¿por qué?, porque Trump le va a leer la cartilla, como dirían los españoles, le va a leer la cartilla a Petro y le va a decir: ‘Mira, tú te vas a ir por la vía democrática, no vas a llamar a una constituyente, no vas a cambiar la Constitución, no vas a meterte con la democracia colombiana, vas a portarte bien de aquí a que se acabe tu término, que es en mayo, y yo, Trump, estoy mirándote y vigilándote”, explicó en entrevista con Semana.

Al referirse a las próximas elecciones, Salazar anticipó que “dentro de cuatro meses, en mayo, las elecciones en Colombia van a ser limpias y democráticas y transparentes. Gracias a esta reunión, que va a ser media hora en la Casa Blanca con Trump, vamos a ver, veremos mañana, pero estoy segura, conociéndolo, de que va a ser cordial y duro, amable y fuerte a la misma vez”.

La reunión se celebrará en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington - crédito Evelyn Hockstein/Reuters

A propósito del escenario político latinoamericano, pidió a los ciudadanos colombianos que no respalden proyectos vinculados con la izquierda. En efecto, ejemplificó con los casos de Cuba y Nicaragua, lo que les pasa a los estados que adoptan el socialismo como modelo productivo y político.

“Que más que no vuelvan a votar por la izquierda, porque desgraciadamente la izquierda en América Latina representa a Chávez, representa a Fidel Castro, representa a Daniel Ortega, representa lo peor de la izquierda”, expresó en diálogo con el medio citado.

Desde la perspectiva de Salazar, la diversidad regional demanda sistemas que protejan la democracia y rechacen la injerencia autoritaria, por lo que hizo un llamado a la comunidad latina a no elegir gobernantes de izquierda, puesto que no traen consigo, según ella, las soluciones a los problemas actuales de los países latinoamericanos.

“No somos Suiza, ni somos Suecia, ni somos Noruega. Somos América Latina, por lo tanto, el mejor sistema, con todos sus defectos, sigue siendo el sistema democrático y donde la derecha ha demostrado que no quiere socavar las bases democráticas de los países”, destacó durante el diálogo.

María Elvira Salazar sostuvo que el Gobierno Petro ha sido indeseable para muchos colombianos - crédito Montaje Infobae

Respecto al balance del mandato de Gustavo Petro, Salazar opinó que la actual administración colombiana ha sido una con luces y sombras, por las decisiones del Ejecutivo.

“Ahí ustedes vieron los colombianos los cinco, los cuatro años, de un señor que ha demostrado ser bastante indeseable. Gracias a Dios que se va y se va a ir gracias a que los Estados Unidos lo van a empujar a que le vaya bien”, expuso la política estadounidense.