EN VIVO | Reunión Gustavo Petro y Donald Trump en Washington D. C.: siga las últimas noticias

La excanciller de Colombia y ahora embajadora en Londres, Reino Unido, Laura Sarabia, se refirió al encuentro que tendrá el presidente Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca.
Expresó su confianza en que la reunión permita fortalecer los lazos entre Colombia y Estados Unidos. Sarabia señaló que, pese a la expectativa de algunos sectores sobre un posible fracaso del encuentro, mantiene la esperanza en que el mandatario colombiano logre avanzar en la construcción de una relación bilateral más sólida.
“Con respeto y convicción, seguimos construyendo una relación con Estados Unidos basada en la cooperación y el entendimiento entre los pueblos”, afirmó.
A pocas horas de su encuentro con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, envió un mensaje a los colombianos en el que expresó su apoyo a las marchas convocadas este martes 3 de febrero por el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.
El Comando Nacional Unitario (CNU), integrado por algunas de las principales centrales sindicales del país, confirmó su participación en la movilización nacional que se realizará el martes 3 de febrero de 2026.
La actividad, identificada como “Jornada Nacional en Defensa de la Soberanía”, busca congregar a trabajadores y ciudadanos en distintos puntos del territorio para manifestar apoyo al presidente Gustavo Petro, quien se encuentra en visita oficial a Estados Unidos.
Las organizaciones sindicales detallaron que la convocatoria prevé concentraciones en diversas capitales y ciudades importantes. En Bogotá, la cita principal será en la plaza de Bolívar a partir de las 9:00 a. m., lugar donde se prevé una amplia concurrencia.
El CNU reúne a varias centrales y sindicatos, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que ha reiterado en sus comunicados recientes el respaldo a este tipo de manifestaciones como forma de participación social y sindical.
Desde que Donald Trump retomó el poder en Estados Unidos en 2025, la relación con el presidente colombiano Gustavo Petro sufrió un giro drástico. En tan solo un año, las tensiones, disputas, amenazas y sanciones se convirtieron en una constante en los discursos de ambos líderes, lo que llevó a una ruptura total en sus vínculos diplomáticos.
Este martes 3 de febrero de 2026, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunirá con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.
Según Presidencia colombiana, el encuentro será “un espacio de interlocución orientado a exponer las prioridades de Colombia y las líneas generales de trabajo bilateral, en asuntos de interés común para ambos países”.
La canciller Rosa Villavicencio señaló que esta visita “representa el fortalecimiento” de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia.
“Esta visita representa el fortalecimiento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Estamos muy positivos, abrazando toda la positividad de una relación que se va a relanzar”, expresó Villavicencio.