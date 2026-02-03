EN VIVO | Reunión Gustavo Petro y Donald Trump en Washington D. C.: siga las últimas noticias

“Con respeto y convicción, seguimos construyendo una relación con Estados Unidos basada en la cooperación y el entendimiento entre los pueblos”, afirmó.

Expresó su confianza en que la reunión permita fortalecer los lazos entre Colombia y Estados Unidos. Sarabia señaló que, pese a la expectativa de algunos sectores sobre un posible fracaso del encuentro, mantiene la esperanza en que el mandatario colombiano logre avanzar en la construcción de una relación bilateral más sólida.

La excanciller de Colombia y ahora embajadora en Londres, Reino Unido, Laura Sarabia, se refirió al encuentro que tendrá el presidente Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca.

A pocas horas de su encuentro con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, envió un mensaje a los colombianos en el que expresó su apoyo a las marchas convocadas este martes 3 de febrero por el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

Sindicatos apoyan a Gustavo Petro por viaje a Estados Unidos

El Comando Nacional Unitario (CNU), integrado por algunas de las principales centrales sindicales del país, confirmó su participación en la movilización nacional que se realizará el martes 3 de febrero de 2026.

La actividad, identificada como “Jornada Nacional en Defensa de la Soberanía”, busca congregar a trabajadores y ciudadanos en distintos puntos del territorio para manifestar apoyo al presidente Gustavo Petro, quien se encuentra en visita oficial a Estados Unidos.

Las organizaciones sindicales detallaron que la convocatoria prevé concentraciones en diversas capitales y ciudades importantes. En Bogotá, la cita principal será en la plaza de Bolívar a partir de las 9:00 a. m., lugar donde se prevé una amplia concurrencia.