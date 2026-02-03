Colombia

EN VIVO | Reunión Gustavo Petro y Donald Trump en Washington D. C.: siga las últimas noticias

El encuentro entre ambos mandatarios será en la Casa Blanca a las 12:00 p. m. y contará con la presencia de la canciller colombiana Rosa Villavicencio y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio

La canciller Rosa Villavicencio señaló que esta visita “representa el fortalecimiento” de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia - crédito Presidencia de Colombia/Reuters

En pocas líneas:

    12:41 hsHoy

    Pronunciamiento de Laura Sarabia

    La excanciller de Colombia y ahora embajadora en Londres, Reino Unido, Laura Sarabia, se refirió al encuentro que tendrá el presidente Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca.

    Expresó su confianza en que la reunión permita fortalecer los lazos entre Colombia y Estados Unidos. Sarabia señaló que, pese a la expectativa de algunos sectores sobre un posible fracaso del encuentro, mantiene la esperanza en que el mandatario colombiano logre avanzar en la construcción de una relación bilateral más sólida.

    “Con respeto y convicción, seguimos construyendo una relación con Estados Unidos basada en la cooperación y el entendimiento entre los pueblos”, afirmó.

    Laura Sarabia, se refirió al encuentro que tendrá el presidente Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca - crédito @laurisarabia/X
    12:23 hsHoy

    Gustavo Petro envió un mensaje antes de su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca: llamó a marchas en Colombia

    El presidente colombiano se reunirá este martes 3 de febrero con su homólogo estadounidense en Washington, Estados Unidos

    El encuentro está previsto para las 12:00 p. m, en la que asistirá Marco Rubio, secretario de Estado - crédito Presidencia de Colombia

    A pocas horas de su encuentro con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, envió un mensaje a los colombianos en el que expresó su apoyo a las marchas convocadas este martes 3 de febrero por el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

    11:48 hsHoy

    Sindicatos apoyan a Gustavo Petro por viaje a Estados Unidos

    El Comando Nacional Unitario (CNU), integrado por algunas de las principales centrales sindicales del país, confirmó su participación en la movilización nacional que se realizará el martes 3 de febrero de 2026.

    La actividad, identificada como “Jornada Nacional en Defensa de la Soberanía”, busca congregar a trabajadores y ciudadanos en distintos puntos del territorio para manifestar apoyo al presidente Gustavo Petro, quien se encuentra en visita oficial a Estados Unidos.

    El Comando Nacional Unitario (CNU), integrado por algunas de las principales centrales sindicales del país, confirmó su participación en la movilización nacional que se realizará el martes 3 de febrero de 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

    Las organizaciones sindicales detallaron que la convocatoria prevé concentraciones en diversas capitales y ciudades importantes. En Bogotá, la cita principal será en la plaza de Bolívar a partir de las 9:00 a. m., lugar donde se prevé una amplia concurrencia.

    El CNU reúne a varias centrales y sindicatos, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que ha reiterado en sus comunicados recientes el respaldo a este tipo de manifestaciones como forma de participación social y sindical.

    11:20 hsHoy

    La polémica historia entre Petro y Trump: el año de choques, sanciones y amenazas que marcaron un antes y un después

    A solo unos días del esperado encuentro entre los presidentes en la Casa Blanca, es crucial entender el momento en que todo comenzó, hasta llegar al punto en que la situación estuvo a punto de escalar hacia un conflicto militar

    La relación entre Gustavo Petro y Donald Trump es una de las más tensas de la historia de Colombia - crédito Ovidio González/Presidencia - Jonathan Ernst/Reuters

    Desde que Donald Trump retomó el poder en Estados Unidos en 2025, la relación con el presidente colombiano Gustavo Petro sufrió un giro drástico. En tan solo un año, las tensiones, disputas, amenazas y sanciones se convirtieron en una constante en los discursos de ambos líderes, lo que llevó a una ruptura total en sus vínculos diplomáticos.

    11:15 hsHoy

    Este martes 3 de febrero de 2026, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunirá con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

    Según Presidencia colombiana, el encuentro será “un espacio de interlocución orientado a exponer las prioridades de Colombia y las líneas generales de trabajo bilateral, en asuntos de interés común para ambos países”.

    Comunicado de Presidencia sobre visita de Petro en Estados Unidos - crédito Presidencia

    La canciller Rosa Villavicencio señaló que esta visita “representa el fortalecimiento” de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia.

    “Esta visita representa el fortalecimiento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Estamos muy positivos, abrazando toda la positividad de una relación que se va a relanzar”, expresó Villavicencio.

