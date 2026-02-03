Gustavo Petro envió un mensaje antes de su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca: llamó a marchas en Colombia

A pocas horas de su encuentro con su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, envió un mensaje a los colombianos en el que expresó su apoyo a las marchas convocadas este martes 3 de febrero por el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda.
Según el candidato y senador, las marchas buscan respaldar a Gustavo Petro en su encuentro con Donald Trump.
“Tres de febrero, no más mentiras, no más mercaderes de la política y del derecho quitándole los derechos al pueblo”, indicó Petro en su cuenta oficial de X.
