Portavoz de la Casa Blanca aseguró que la reunión entre Trump y Petro refleja la postura directa de EE. UU. frente a Colombia

La secretaria de prensa de la Casa Blanca destacó la actitud “positiva” de Trump antes de la reunión con Petro y señaló que los detalles del diálogo se conocerán más adelante

Con discreción y sin una agenda pública detallada, la Casa Blanca fue el martes 3 de febrero el escenario de un encuentro que hasta hace pocas semanas parecía improbable. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en Washington a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, para una reunión que marcó un punto de inflexión tras meses de tensiones y reproches cruzados entre ambos gobiernos.

El vehículo del mandatario colombiano ingresó a la entrada de dignatarios de la Casa Blanca poco después de las 11:00 a. m. La reunión concluyó pasadas la 1:00 p. m., cuando Petro abandonó la sede del Gobierno estadounidense. Se trata del primer —y posiblemente único— encuentro cara a cara entre los dos presidentes durante este periodo, en medio de una relación bilateral atravesada por desacuerdos en temas sensibles como la política antidrogas.

Hasta ahora, los detalles del diálogo se mantienen bajo reserva. Así lo dejó claro la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que habló con los medios luego de finalizado el encuentro. “Me gustaría tener más detalles. Pero hablé con el presidente (Trump) antes de la reunión y estaba en una actitud muy positiva”, señaló la funcionaria.

Leavitt explicó que el encuentro fue resultado de un intercambio previo entre ambos mandatarios y destacó el ambiente que permitió que la reunión se concretara. “Por eso el presidente Trump invitó al presidente Petro y le ofreció que viniera acá para que conversaran juntos; los detalles los conoceremos más adelante”, agregó.

Consultada por los antecedentes de fricción entre Trump y Petro, la vocera fue enfática en restarle peso a esos choques y subrayó la disposición mutua para el diálogo. “Creo que el presidente invitó al presidente Petro y aceptó la invitación para reunirse con él. Y el presidente habló hace unas semanas, como saben, y el presidente Petro dijo que le encantaría venir a Washington. El presidente Trump dijo: ‘Claro, venga’. Así que creo que eso habla por sí solo”, manifestó Leavitt.

Por ahora, la Casa Blanca no entregó un balance oficial del contenido de la conversación. Según la secretaria de prensa, será el propio Trump quien revele información en las próximas horas. “No tengo detalles del encuentro en este momento, pero hablé con el presidente Trump antes de la reunión y dijo que iba a hacer una publicación en Truth Social”, indicó.

La cita se produjo en un momento clave para Colombia. Como primer productor mundial de cocaína, el país depende en gran medida del respaldo de Washington para sostener la presión militar en las zonas de cultivo y para mantener la cooperación en materia de seguridad. Ese apoyo está estrechamente ligado a la certificación estadounidense de la lucha antidrogas, que Colombia perdió el año pasado por segunda vez en cuatro décadas, un golpe simbólico y político para la relación bilateral.

Antes de ingresar a la Casa Blanca, Petro dejó claro que ese tema estaría sobre la mesa. “El objetivo es la lucha contra el narcotráfico, desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios”, escribió el mandatario colombiano en un mensaje publicado en X.

Del lado estadounidense, Trump también anticipó que el narcotráfico sería uno de los ejes centrales del diálogo. “Vamos a hablar de drogas, porque enormes cantidades de drogas salen de su país”, había dicho el presidente a periodistas la víspera del encuentro.

El tono previo de ambos líderes contrastó con los meses anteriores, marcados por declaraciones duras y señales de distanciamiento. Por eso, en círculos diplomáticos, la reunión es vista como un intento de “borrón y cuenta nueva”, aunque su impacto real dependerá de los anuncios que se conozcan en las próximas horas.

Por ahora, el silencio oficial mantiene abiertas varias preguntas: si hubo compromisos concretos en materia antidrogas, si se abordaron otros temas de la agenda bilateral y qué implicaciones tendrá este encuentro para el futuro de la relación entre Bogotá y Washington. A la espera de los pronunciamientos formales, el diálogo entre Petro y Trump ya se perfila como un episodio clave en un vínculo históricamente estratégico, pero hoy cargado de tensiones y redefiniciones.

