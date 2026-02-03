Colombia

Francia Márquez respaldó conversaciones de Gustavo Petro con Trump en Washington: “Protegen la soberanía y reafirman la dignidad”

La vicepresidenta afirmó que la delegación colombiana busca fortalecer alianzas internacionales y proteger los intereses nacionales en la capital estadounidense

La vicepresidenta Francia Márquez expresó respaldo a la agenda diplomática que lidera el presidente Gustavo Petro durante su visita oficial a Washington, Estados Unidos.

Mediante un pronunciamiento en redes sociales, la funcionaria señaló: “Acompaño la agenda que desarrolla el presidente Gustavo Petro en su visita como jefe de Estado a Washington”.

Márquez subrayó que el trabajo conjunto de la delegación colombiana apunta a fortalecer vínculos estratégicos y defender los intereses nacionales.

“Unidos promovemos diálogos de alto nivel que protegen la soberanía y reafirman la dignidad y grandeza de Colombia”, añadió.

Según la vicepresidenta, la presencia de las autoridades en la capital estadounidense representa una oportunidad para consolidar la posición del país en escenarios multilaterales y avanzar en temas prioritarios para la nación.

El respaldo a la agenda presidencial busca proyectar una imagen sólida y comprometida con la defensa de los principios fundamentales y la promoción de objetivos comunes.

En la antesala de la reunión bilateral entre Donald Trump y Gustavo Petro, el mandatario estadounidense compartió sus expectativas sobre el esperado encuentro, que tendrá lugar hoy martes 3 de febrero a las 11:00 a. m. en un formato privado.

Trump destacó ante los medios el cambio de actitud del presidente colombiano en los días recientes, señalando que “después de la redada en Venezuela, se volvió muy amable”, en referencia directa a Petro.

La lucha contra el narcotráfico figura como el tema prioritario para la administración estadounidense. Trump enfatizó que la conversación pondrá especial atención en el compromiso regional para frenar el flujo de drogas hacia su país.

“Vamos a hablar sobre drogas, porque cantidades enormes de drogas salen de su país”, anticipó el jefe de Estado norteamericano.

El encuentro, que se desarrollará en la capital estadounidense y tendrá una duración estimada de 45 minutos, también abordará la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, así como asuntos migratorios y comerciales.

Trump manifestó optimismo respecto al diálogo y sostuvo: “Espero con interés verlo. Vamos a tener una buena reunión”.

Francia Márquez arremetió contra Trump y salió en defensa de Petro

El pasado 5 de enero de 2026, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, expresó un rechazo categórico ante las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigidas a Gustavo Petro luego de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero.

Márquez consideró que las palabras del mandatario estadounidense constituyen una amenaza a los principios democráticos, la soberanía nacional y el respeto al derecho internacional.

A través de su cuenta oficial en X, Márquez manifestó: “Como vicepresidenta de la República de Colombia rechazo las reiteradas amenazas del presidente Trump a nuestro presidente Gustavo Petro, elegido democráticamente por el pueblo colombiano. Estamos ante una amenaza a la democracia, a la soberanía nacional, a la paz y al derecho internacional”.

La vicepresidenta subrayó que el Gobierno colombiano fue elegido con el compromiso de avanzar hacia “la justicia social, la equidad, el cuidado de la vida, la dignidad y la paz”.

El pronunciamiento de Márquez se produjo tras las declaraciones de Trump en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, donde el líder republicano afirmó que el presidente colombiano “tiene fábricas donde hace cocaína” y “la están enviando a Estados Unidos”.

Además, Trump advirtió: “Así que tiene que cuidar su trasero”, frase que generó una inmediata respuesta desde el Ejecutivo colombiano. Consultado sobre la posibilidad de dialogar con Petro, Trump descartó esa opción y lo calificó como “bastante hostil con Estados Unidos”.

La tensión se enmarcó en el contexto de una operación militar que concluyó con la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Petro había declarado previamente que no temía las consecuencias de dicha operación; Trump replicó: “Será el siguiente”, interpretado como una amenaza directa.

Márquez hizo un llamado a la comunidad internacional y a la ciudadanía para defender la soberanía y la institucionalidad del país.

“Este mandato popular, bajo ninguna circunstancia, puede ser transgredido por intereses políticos y económicos extranjeros. Seguimos trabajando con el corazón bien puesto hasta que la dignidad se haga costumbre”, insistió la vicepresidenta.

