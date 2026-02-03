Enrique Peñalosa “se quemó” antes de las elecciones y el video es tendencia en redes sociales

Por lo menos, los residentes del edificio confirmaron que la reja de seguridad funciona - crédito Enrique Peñalosa / Instagram

El candidato presidencial y exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa volvió a convertirse en el centro de la conversación digital y no por sus propuestas políticas en su carrera hacia la Presidencia de Colombia, sino por un curioso video que protagonizó durante la jornada del 2 de febrero de 2026.

El video fue difundido por él mismo a través de sus cuentas de redes sociales y allí se aprecia que sufrió una descarga eléctrica durante uno de sus habituales recorridos de campaña al intentar tomarse una foto con dos mujeres que se encontraban dentro de un conjunto residencial.

En el video registrado por los acompañantes del político se aprecia el momento en el que dos mujeres se acercaron a una reja y le pidieron una fotografía con su teléfono celular, por lo que el candidato no dudó en tomar el dispositivo móvil y extender su brazo para tomarse la foto.

Sin embargo, no se percató de que cerca a la reja se encontraba uno de los típicos sistemas de seguridad de las unidades residenciales del país, que consiste en un alambre electrificado. Efectivamente, al acercarse a las ciudadanas sufrió una fuerte descarga.

El político sorprendió con este video en la tarde del lunes 2 de febrero - crédito Colprensa

La reacción del político consistió en gritar y retirarse de inmediato, mientras que las personas a su alrededor se percataron de lo sucedido, por lo que el hecho causó gracia después de que los presentes se percataran de que no le había ocurrido nada grave al exalcalde de Bogotá.

La curiosa escena fue difundida en los perfiles del candidato a la Presidencia y la su equipo de trabajo, que escribió lo siguiente: “Enrique Peñalosa se electrocutó haciendo campaña. 🤣🤣🤣¿Qué otro candidato se electrocutaría por usted?“, aprovechando la viralidad del momento.

Ante esta situación, se desataron cientos de comentarios en las redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con humor con frases como: ”El único corrientazo que habrá probado ese señor”, “Peñalosa siempre siendo un meme”, “Siempre haciendo el ridículo” y “Peñalosa debería dejar de recibir tanto odio de nuestra parte. Ese señor es la causa de muchas carcajadas, momentos memorables y memes. Cómo se puede odiar tanto a alguien que solo quiere hacernos reír”.

Además, otros recordaron uno de los memes más memorables para Bogotá con reacciones como: “Ese video de Peñalosa pegándose tremendo corrientazo me ha tenido riéndome por horas hoy, ese man si no es perdido en una montaña es generando humor con corrientazos” y “Creía que ya lo había visto todo de Peñalosa después de perderse en los Cerros Orientales, y sale con esta joya. El video del año”.

El exalcalde de Bogotá sigue dando de qué hablar en las redes sociales - crédito Colprensa

Peñalosa se perdió en un cerro de Bogotá

El hecho que fue recordado por los internautas ocurrió en 2018, en el momento en el que el alcalde se encontraba recorriendo los Cerros Orientales de la ciudad con su equipo mientras evaluaban el terreno, con el fin de adelantar un proyecto de restauración ambiental y, curiosamente, verificar el terreno para evitar más casos de personas extraviadas.

Tras horas de caminata sin rumbo, lograron ser rescatados y el político dejó el siguiente mensaje: “Explorando la ruta del Sendero de las Mariposas nos perdimos entre Monserrate y Guadalupe, saliendo por el río San Francisco. Gracias a Bomberos Bogotá no dormimos en el cerro... ocho horas de caminada entre vegetación tupida, barrancos, quebradas”.

Los memes con esta fotografía son muy populares en las redes sociales - crédito X

Aunque lejos de las acciones realizadas, lo que más llamó la atención fue una de las caídas de Peñalosa en medio de los empinados cerros, lo que demostró que el terreno es bastante complejo de transitar y la imagen se convirtió en uno de los memes más recordados del exalcalde.