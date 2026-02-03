Colombia

Enrique Peñalosa “se quemó” antes de las elecciones y el video es tendencia en redes sociales

La reacción del político se viralizó en todas las plataformas digitales y sus seguidores no dudaron en hacer memes de la situación

Guardar
Por lo menos, los residentes del edificio confirmaron que la reja de seguridad funciona - crédito Enrique Peñalosa / Instagram

El candidato presidencial y exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa volvió a convertirse en el centro de la conversación digital y no por sus propuestas políticas en su carrera hacia la Presidencia de Colombia, sino por un curioso video que protagonizó durante la jornada del 2 de febrero de 2026.

El video fue difundido por él mismo a través de sus cuentas de redes sociales y allí se aprecia que sufrió una descarga eléctrica durante uno de sus habituales recorridos de campaña al intentar tomarse una foto con dos mujeres que se encontraban dentro de un conjunto residencial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el video registrado por los acompañantes del político se aprecia el momento en el que dos mujeres se acercaron a una reja y le pidieron una fotografía con su teléfono celular, por lo que el candidato no dudó en tomar el dispositivo móvil y extender su brazo para tomarse la foto.

Sin embargo, no se percató de que cerca a la reja se encontraba uno de los típicos sistemas de seguridad de las unidades residenciales del país, que consiste en un alambre electrificado. Efectivamente, al acercarse a las ciudadanas sufrió una fuerte descarga.

El político sorprendió con este
El político sorprendió con este video en la tarde del lunes 2 de febrero - crédito Colprensa

La reacción del político consistió en gritar y retirarse de inmediato, mientras que las personas a su alrededor se percataron de lo sucedido, por lo que el hecho causó gracia después de que los presentes se percataran de que no le había ocurrido nada grave al exalcalde de Bogotá.

La curiosa escena fue difundida en los perfiles del candidato a la Presidencia y la su equipo de trabajo, que escribió lo siguiente: “Enrique Peñalosa se electrocutó haciendo campaña. 🤣🤣🤣¿Qué otro candidato se electrocutaría por usted?“, aprovechando la viralidad del momento.

Ante esta situación, se desataron cientos de comentarios en las redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con humor con frases como: ”El único corrientazo que habrá probado ese señor”, “Peñalosa siempre siendo un meme”, “Siempre haciendo el ridículo” y “Peñalosa debería dejar de recibir tanto odio de nuestra parte. Ese señor es la causa de muchas carcajadas, momentos memorables y memes. Cómo se puede odiar tanto a alguien que solo quiere hacernos reír”.

Además, otros recordaron uno de los memes más memorables para Bogotá con reacciones como: “Ese video de Peñalosa pegándose tremendo corrientazo me ha tenido riéndome por horas hoy, ese man si no es perdido en una montaña es generando humor con corrientazos” y “Creía que ya lo había visto todo de Peñalosa después de perderse en los Cerros Orientales, y sale con esta joya. El video del año”.

El exalcalde de Bogotá sigue
El exalcalde de Bogotá sigue dando de qué hablar en las redes sociales - crédito Colprensa

Peñalosa se perdió en un cerro de Bogotá

El hecho que fue recordado por los internautas ocurrió en 2018, en el momento en el que el alcalde se encontraba recorriendo los Cerros Orientales de la ciudad con su equipo mientras evaluaban el terreno, con el fin de adelantar un proyecto de restauración ambiental y, curiosamente, verificar el terreno para evitar más casos de personas extraviadas.

Tras horas de caminata sin rumbo, lograron ser rescatados y el político dejó el siguiente mensaje: “Explorando la ruta del Sendero de las Mariposas nos perdimos entre Monserrate y Guadalupe, saliendo por el río San Francisco. Gracias a Bomberos Bogotá no dormimos en el cerro... ocho horas de caminada entre vegetación tupida, barrancos, quebradas”.

Los memes con esta fotografía
Los memes con esta fotografía son muy populares en las redes sociales - crédito X

Aunque lejos de las acciones realizadas, lo que más llamó la atención fue una de las caídas de Peñalosa en medio de los empinados cerros, lo que demostró que el terreno es bastante complejo de transitar y la imagen se convirtió en uno de los memes más recordados del exalcalde.

Temas Relacionados

Enrique PeñalosaVideo viralViralPeñalosaPeñalosa en BogotáPeñalosa campañaColombia-Noticias

Más Noticias

Defensa de Álvaro Uribe rechazó posible reactivación de procesos por lesa humanidad y denunció motivación política

El equipo legal del expresidente presentó ante la Fiscalía un documento en el que niega la existencia de pruebas para reabrir investigaciones sobre las masacres de El Aro y La Granja y un homicidio

Defensa de Álvaro Uribe rechazó

Marta Lucía Ramírez habló sobre la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump: “Es apenas una visita de trabajo”

La exvicepresidenta y exministra de Defensa advirtió en sus redes sociales que la cita entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos en la Casa Blanca no representa, como tal, una visita de Estado; en medio de la urgencia que, según ella, existe por restablecer la cooperación en seguridad, inteligencia y comercio binacional

Marta Lucía Ramírez habló sobre

Mujer murió después de pelearse con una vecina porque no le bajó el volumen a la música

La tensión por el ambiente festivo provocó un desenlace fatal, lo que es investigado por las autoridades

Mujer murió después de pelearse

Johanna Fadul fue expulsada de ‘La casa de los famosos’ tras comentarios racistas hacia Campanita

En medio del polémico posicionamiento, la reconocida actriz hizo comentarios racistas contra su compañero de reality, lo que causó indignación en la audiencia que pidió la máxima sanción

Johanna Fadul fue expulsada de

Esta es la historia y carrera de Johanna Fadul, expulsada de ‘La casa de los famosos 3′

La actriz colombiana fue expulsada de la tercera temporada del reality por las palabras racistas que dio a uno de los participantes en una actividad

Esta es la historia y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ganadero secuestrado en Santander fue

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

ENTRETENIMIENTO

Johanna Fadul fue expulsada de

Johanna Fadul fue expulsada de ‘La casa de los famosos’ tras comentarios racistas hacia Campanita

Esta es la historia y carrera de Johanna Fadul, expulsada de ‘La casa de los famosos 3′

J Balvin y Ryan Castro deslumbraron juntos en los Premios Grammy 2026: “Es un ejemplo a seguir”

Esposo de Johanna Fadul la defendió por su comentario racista contra Campanita en ‘La casa de los famosos’

Qué decía el mensaje que llevaba impreso Feid en su corbata durante los Premios Grammy 2026

Deportes

Colombia va por todo: Néstor

Colombia va por todo: Néstor Lorenzo reveló la meta que ilusiona en el Mundial FIFA 2026

El caos en El Campín reaviva el debate de Acolfutpro por escenarios dignos en el fútbol colombiano

El Idrd respondió a las críticas por las imágenes que evidencian el deterioro de la gramilla de El Campín y el riesgo para los jugadores

James Rodríguez y la razón que impide su regreso al fútbol colombiano

Nacional y América encabezan el ranking con los jugadores más costosos de la Liga BetPlay 2026