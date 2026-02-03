Colombia

En Cali, visita de Álvaro Uribe puso a prueba arengas de derecha y de izquierda; la situación escaló hasta la confrontacion entre bandos

Seguidores y opositores del exmandatario se agolparon a las afueras del centro comercial Gran Comercio para recibir al político de derecha, que acompañó a Paloma Valencia y demás aspirantes a las próximas elecciones

Los gritos de lado y lado marcaron la visita de Álvaro Uribe Vélez y Paloma Valencia al centro de Cali - Mi Yumbo es así/Facebook

El martes 3 de febrero de 2026, el expresidente Álvaro Uribe Vélez acompañó a la precandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia, durante su visita a Cali, en una jornada marcada por una confrontación verbal entre seguidores del exmandatario y ciudadanos que rechazaron su presencia.

Durante un encuentro político celebrado en la terraza del centro comercial Gran Comercio, en el centro de la capital vallecaucana, Valencia y el expresidente Uribe fueron testigos de la amplia polarización política que persiste no solo en la ciudad, sino en otras ciudades del país.

Fue en cuestión de minutos que, a las afueras del establecimiento, se congregaron grupos de ciudadanos que expresaron tanto apoyo como rechazo a la presencia de los líderes políticos.

Las arengas en favor y en contra de los políticos del Centro Democrático no se hicieron esperar - crédito @notemetancuento/X

Entre las consignas captadas por algunos videos que circulan en redes sociales se escucharon frases como: “¡fuera, fuera!”, “¡Viva Petro!”, “Uribe, paraco, el pueblo está berraco”, y “tanto miedo le tienen a Iván Cepeda que lo quieren bloquear”, mientras que los seguidores de Uribe respondieron defendiendo su gestión y criticando al actual presidente Gustavo Petro.

La situación se tornó más tensa cuando algunos manifestantes lanzaron objetos, como latas de cerveza, y se reportó la presunta quema y vandalización de banderas de campaña de la precandidata.

Ante estos hechos, la Policía Metropolitana de Cali desplegó uniformados para garantizar la seguridad y responder a posibles alteraciones del orden público.

La precandidata presidencial se dirigió
La precandidata presidencial se dirigió a los empresarios y microempresarios del centro de la ciudad - crédito @ÁlvaroUribeVel/X

Las reacciones a favor y en contra también se trasladó a las redes sociales, donde usurios expresaron sus opiniones al respecto: “No se necesita ser ni de izquierda ni derecha hay que ser coherente y esa gente nunca hizo nada por el pueblo” ; “Solo para analizar Gustavo petro le llena la plaza pública y estos les toca escondidos en un centro comercial” ; “Cali no es territorio centro democrático” ; “Esos imbéciles aún repiten las mismas tonterías de siempre, berracos deberían estar con el corrupto de Petro y el desastre de gobierno que tenemos” ; “La politica se esta volviendo como el futbol: batalla de barras, cada vez somos (son) mas cafres (sic)”, fueorn algunos comentarios al respecto.

¿Qué dijeron los políticos durante su encuentro en el centro de Cali?

Durante su intervención, Uribe reafirmó su respaldo a la candidatura de Valencia, señalando: “Vamos a hacer el esfuerzo para que en este país gane Paloma para recuperar la salud. Para que la salud no sea un monopolio de Petro y Cepeda. Nosotros no queremos un Gobierno compinche con los criminales”.

El exmandatario también criticó al senador Iván Cepeda, a quien acusó de querer eliminar lo que queda de la Ley 100 en materia de salud, y defendió el modelo mixto del sistema sanitario.

Uribe aseguró que “con Paloma habrá un país seguro” y propuso reducir impuestos a empresas para mejorar el salario de los trabajadores. Enfatizó que el posible Gobierno de Valencia priorizaría el diálogo sobre la violencia.

Pese a los enfrentamientos verbales, estos no pasaron a mayores y el exmandatario pudo dar un recorrido por la zona - crédito @AlveroUribeVel/X

Por su parte, Valencia se refirió a los retos de seguridad en el Suroccidente del país, atribuyendo la problemática al narcotráfico. Mencionó que el Valle del Cauca cuenta con 3.300 hectáreas de coca y ha registrado más de cinco atentados terroristas en Cali. Planteó como solución atacar las finanzas de los grupos ilegales y fortalecer la acción estatal, proponiendo enviar a los grandes criminales a Estados Unidos, citando el caso de alias Pipe Tuluá.

En cuanto al sistema de salud, la precandidata criticó la gestión de Petro y propuso la creación de hospitales padrinos para zonas del Pacífico, así como la mejora en los ingresos del personal médico y una UPC diferenciada según la enfermedad. Valencia afirmó: “Vamos a recuperar la salud. Petro lo que ha hecho es no pagar; nosotros vamos a pagar para poder organizar el sistema”.

Uribe respaldó estas propuestas y cuestionó las reformas impulsadas por el actual Gobierno, defendiendo la permanencia del sector privado, el Estado y las cooperativas en el sistema sanitario.

