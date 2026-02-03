Colombia

El Señor Biter oficializó su candidatura al Senado con respaldo del Partido Liberal y presentó propuestas para conductores

La aspiración llega tras seis años de trabajo en control político y surge de la presión de su gremio, que busca representación propia en el Congreso a partir de 2026

Guardar
La campaña de Biter enfatiza la representación directa de los conductores en el Congreso como prioridad para la movilidad en Colombia - crédito Señor Biter/YouTube

El Señor Biter anunció su candidatura al Senado de Colombia a través de las redes sociales, respaldado por el Partido Liberal y con un manifiesto conjunto titulado “Por la dignidad de la movilidad en Colombia”.

El aspirante, conocido por su activismo en defensa de los conductores, detalló que su decisión responde a seis años de trabajo en el control político de leyes que afectan al gremio transportador y a la presión constante de sus compañeros para que los represente desde el poder legislativo. Invitó a transformar la inconformidad expresada en redes sociales en votos efectivos en las urnas durante las próximas elecciones de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante su declaración pública, Biter enfatizó que no se trata de una decisión improvisada, sino de una respuesta a la necesidad de que los conductores tengan voz propia en el Congreso. “Nunca ha sido ni va a ser suficiente pelear desde afuera, hay que hacerlo desde adentro”, expuso el creador de contenido —ahora candidato—.

El Señor Biter oficializó su
El Señor Biter oficializó su candidatura al Senado de Colombia, respaldado por el Partido Liberal y el manifiesto 'Por la dignidad de la movilidad en Colombia' - crédito Señor Biter/X

Además subrayó que su candidatura representa una defensa genuina de los intereses de los conductores, a diferencia de quienes llegan al Senado por intereses personales o acuerdos partidistas. El candidato manifestó que, aunque no se considera político, está mejor preparado que muchos de los actuales congresistas, gracias a su experiencia directa como conductor.

El proceso de elección partidaria, según relató, implicó conversaciones con distintas colectividades políticas. Solo el Partido Liberal accedió a comprometerse formalmente con los derechos de los conductores, firmando un manifiesto en presencia de un testigo de alto perfil: un expresidente de la Corte Constitucional, responsable de la sentencia C-038 de 2020, que favoreció a los conductores frente a las fotomultas.

Biter explicó que, de no haber contado con este respaldo escrito, habría desistido de su inscripción, pues no le interesa un cargo sin garantías de apoyo real a la causa que representa.

Biter exige seguridad social para
Biter exige seguridad social para los conductores, reconociendo la conducción como actividad de alto riesgo y garantizando salud y una vejez digna para el gremio - crédito Señor Biter/X

¿Cuáles son las propuestas de Biter y en qué beneficiarán a los conductores de Colombia?

El manifiesto “Por la dignidad de la movilidad en Colombia”, presentado por el Señor Biter y el Partido Liberal, recoge los principales reclamos y propuestas del sector transportador. Los puntos centrales del documento son:

  • Movilidad sin arbitrariedades ni abusos. Se rechazan las grúas de tránsito con planchón de transporte múltiple que dañan los vehículos y generan cobros abusivos a los conductores. Se propone la creación de una jurisdicción especializada de inspectores de tránsito autónomos e imparciales, así como la regulación pública de las fotomultas que garantice el debido proceso y evidencia inequívoca de las infracciones. El manifiesto también plantea la actualización y modernización del Código Nacional de Tránsito.
  • Menos siniestros y más defensa de la vida. El documento promueve campañas de educación y auxilio logístico para reducir la accidentalidad, fortalecer la conciencia colectiva sobre autocuidado y defensa de la vida, y dar prioridad a la prevención sobre la imposición de multas.
  • Unificación nacional de tarifas y cobros. Se busca una tarifa única en todo el país para seguros, grúas, patios, peajes, trámites y licencias, con el fin de evitar abusos o desigualdades regionales y promover el equilibrio en los cobros.
  • Superación de los graves problemas de infraestructura de malla vial. El manifiesto plantea la necesidad de mejorar la infraestructura vial y aplicar innovaciones tecnológicas que resuelvan los problemas de congestión y afectación del parque automotor, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
  • Seguridad y protección integral para pasajeros, conductores y vehículos. Se proponen planes de seguridad efectivos para reducir riesgos en las vías y fortalecer la respuesta ante amenazas y violencias que afectan la movilidad.
  • Seguridad social para conductores. El texto demanda seguridad social para los conductores, que garantice salud, pensión y una vejez digna, además del reconocimiento estatal de la conducción como una actividad de alto riesgo.
El manifiesto urge mejorar la
El manifiesto urge mejorar la infraestructura vial colombiana e incorporar tecnología para resolver congestiones y elevar la calidad de vida - crédito Señor Biter/Sitio Web oficial

Biter subrayó la importancia de que, por primera vez, un partido político asuma por escrito el compromiso con los conductores y que el gremio cuente con representación nacional en el Congreso. Advirtió sobre la existencia de intereses contrarios dentro del sector, incluyendo supuestos líderes y sectores políticos que se oponen a su postulación.

Finalmente, en su mensaje de cierre, exhortó a los conductores a ejercer su derecho al voto y a no permitir que el Senado siga ignorando la realidad de quienes trabajan a diario en las vías del país.

Temas Relacionados

Señor BiterPartido LiberalElecciones 2026Elecciones ColombiaCorte ConstitucionalDerechos de ConductoresSenado de la RepúblicaColombia-Noticias

Más Noticias

Defensa de Álvaro Uribe rechazó posible reactivación de procesos por lesa humanidad y denunció motivación política

El equipo legal del expresidente presentó ante la Fiscalía un documento en el que niega la existencia de pruebas para reabrir investigaciones sobre las masacres de El Aro y La Granja y un homicidio

Defensa de Álvaro Uribe rechazó

Marta Lucía Ramírez habló sobre la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump: “Es apenas una visita de trabajo”

La exvicepresidenta y exministra de Defensa advirtió en sus redes sociales que la cita entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos en la Casa Blanca no representa, como tal, una visita de Estado; en medio de la urgencia que, según ella, existe por restablecer la cooperación en seguridad, inteligencia y comercio binacional

Marta Lucía Ramírez habló sobre

Mujer murió después de pelearse con una vecina porque no le bajó el volumen a la música

La tensión por el ambiente festivo provocó un desenlace fatal, lo que es investigado por las autoridades

Mujer murió después de pelearse

Johanna Fadul fue expulsada de ‘La casa de los famosos’ tras comentarios racistas hacia Campanita

En medio del polémico posicionamiento, la reconocida actriz hizo comentarios racistas contra su compañero de reality, lo que causó indignación en la audiencia que pidió la máxima sanción

Johanna Fadul fue expulsada de

Esta es la historia y carrera de Johanna Fadul, expulsada de ‘La casa de los famosos 3′

La actriz colombiana fue expulsada de la tercera temporada del reality por las palabras racistas que dio a uno de los participantes en una actividad

Esta es la historia y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ganadero secuestrado en Santander fue

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

ENTRETENIMIENTO

Johanna Fadul fue expulsada de

Johanna Fadul fue expulsada de ‘La casa de los famosos’ tras comentarios racistas hacia Campanita

Esta es la historia y carrera de Johanna Fadul, expulsada de ‘La casa de los famosos 3′

J Balvin y Ryan Castro deslumbraron juntos en los Premios Grammy 2026: “Es un ejemplo a seguir”

Esposo de Johanna Fadul la defendió por su comentario racista contra Campanita en ‘La casa de los famosos’

Qué decía el mensaje que llevaba impreso Feid en su corbata durante los Premios Grammy 2026

Deportes

Colombia va por todo: Néstor

Colombia va por todo: Néstor Lorenzo reveló la meta que ilusiona en el Mundial FIFA 2026

El caos en El Campín reaviva el debate de Acolfutpro por escenarios dignos en el fútbol colombiano

El Idrd respondió a las críticas por las imágenes que evidencian el deterioro de la gramilla de El Campín y el riesgo para los jugadores

James Rodríguez y la razón que impide su regreso al fútbol colombiano

Nacional y América encabezan el ranking con los jugadores más costosos de la Liga BetPlay 2026