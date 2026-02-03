El Señor Biter oficializó su candidatura al Senado con respaldo del Partido Liberal y presentó propuestas para conductores

La campaña de Biter enfatiza la representación directa de los conductores en el Congreso como prioridad para la movilidad en Colombia - crédito Señor Biter/YouTube

El Señor Biter anunció su candidatura al Senado de Colombia a través de las redes sociales, respaldado por el Partido Liberal y con un manifiesto conjunto titulado “Por la dignidad de la movilidad en Colombia”.

El aspirante, conocido por su activismo en defensa de los conductores, detalló que su decisión responde a seis años de trabajo en el control político de leyes que afectan al gremio transportador y a la presión constante de sus compañeros para que los represente desde el poder legislativo. Invitó a transformar la inconformidad expresada en redes sociales en votos efectivos en las urnas durante las próximas elecciones de 2026.

Durante su declaración pública, Biter enfatizó que no se trata de una decisión improvisada, sino de una respuesta a la necesidad de que los conductores tengan voz propia en el Congreso. “Nunca ha sido ni va a ser suficiente pelear desde afuera, hay que hacerlo desde adentro”, expuso el creador de contenido —ahora candidato—.

Además subrayó que su candidatura representa una defensa genuina de los intereses de los conductores, a diferencia de quienes llegan al Senado por intereses personales o acuerdos partidistas. El candidato manifestó que, aunque no se considera político, está mejor preparado que muchos de los actuales congresistas, gracias a su experiencia directa como conductor.

El proceso de elección partidaria, según relató, implicó conversaciones con distintas colectividades políticas. Solo el Partido Liberal accedió a comprometerse formalmente con los derechos de los conductores, firmando un manifiesto en presencia de un testigo de alto perfil: un expresidente de la Corte Constitucional, responsable de la sentencia C-038 de 2020, que favoreció a los conductores frente a las fotomultas.

Biter explicó que, de no haber contado con este respaldo escrito, habría desistido de su inscripción, pues no le interesa un cargo sin garantías de apoyo real a la causa que representa.

¿Cuáles son las propuestas de Biter y en qué beneficiarán a los conductores de Colombia?

El manifiesto “Por la dignidad de la movilidad en Colombia”, presentado por el Señor Biter y el Partido Liberal, recoge los principales reclamos y propuestas del sector transportador. Los puntos centrales del documento son:

Movilidad sin arbitrariedades ni abusos. Se rechazan las grúas de tránsito con planchón de transporte múltiple que dañan los vehículos y generan cobros abusivos a los conductores. Se propone la creación de una jurisdicción especializada de inspectores de tránsito autónomos e imparciales, así como la regulación pública de las fotomultas que garantice el debido proceso y evidencia inequívoca de las infracciones. El manifiesto también plantea la actualización y modernización del Código Nacional de Tránsito.

Menos siniestros y más defensa de la vida . El documento promueve campañas de educación y auxilio logístico para reducir la accidentalidad, fortalecer la conciencia colectiva sobre autocuidado y defensa de la vida, y dar prioridad a la prevención sobre la imposición de multas.

Unificación nacional de tarifas y cobros . Se busca una tarifa única en todo el país para seguros, grúas, patios, peajes, trámites y licencias, con el fin de evitar abusos o desigualdades regionales y promover el equilibrio en los cobros.

Superación de los graves problemas de infraestructura de malla vial. El manifiesto plantea la necesidad de mejorar la infraestructura vial y aplicar innovaciones tecnológicas que resuelvan los problemas de congestión y afectación del parque automotor, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Seguridad y protección integral para pasajeros, conductores y vehículos . Se proponen planes de seguridad efectivos para reducir riesgos en las vías y fortalecer la respuesta ante amenazas y violencias que afectan la movilidad.

Seguridad social para conductores. El texto demanda seguridad social para los conductores, que garantice salud, pensión y una vejez digna, además del reconocimiento estatal de la conducción como una actividad de alto riesgo.

Biter subrayó la importancia de que, por primera vez, un partido político asuma por escrito el compromiso con los conductores y que el gremio cuente con representación nacional en el Congreso. Advirtió sobre la existencia de intereses contrarios dentro del sector, incluyendo supuestos líderes y sectores políticos que se oponen a su postulación.

Finalmente, en su mensaje de cierre, exhortó a los conductores a ejercer su derecho al voto y a no permitir que el Senado siga ignorando la realidad de quienes trabajan a diario en las vías del país.