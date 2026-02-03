Colombia

Hay dos mineros atrapados en una mina de carbón de Sardinata, Norte de Santander

Las labores de búsqueda comenzaron con el apoyo de habitantes del sector y trabajadores del yacimiento, mientras autoridades investigan las causas del incidente ocurrido en zona rural del municipio

Guardar
Integrantes de la comunidad y
Integrantes de la comunidad y equipos de rescate adelantan labores en el socavón donde se registró el incidente en el área rural de Sardinata - crédito Colprensa

Dos trabajadores permanecen atrapados luego de una emergencia registrada en la mina de carbón Las Peñas, ubicada en la vereda La Fría, corregimiento Luis Vero, en zona rural del municipio de Sardinata, Norte de Santander.

Tras conocerse el incidente en la madrugada del 3 de febrero, la comunidad y otros mineros del sector iniciaron las labores de búsqueda y rescate, incluso antes de la llegada de los organismos de socorro, en un intento por ubicar con vida a los trabajadores atrapados en el interior del socavón.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Hasta el momento, las causas de la emergencia no han sido determinadas y se está a la espera del informe oficial por parte de las autoridades competentes, quienes adelantan las labores técnicas para establecer qué originó el accidente y evaluar las condiciones de seguridad de la mina, según Caracol Radio.

Labores de rescate se desarrollan
Labores de rescate se desarrollan en una mina de carbón del área rural de Sardinata tras una emergencia que dejó trabajadores atrapados - crédito Agencia Nacional de Minería

A una semana de la muerte de un minero en el mismo municipio

Este nuevo hecho se presenta en medio de una serie de accidentes mineros ocurridos durante la última semana en Sardinata, un municipio donde la explotación de carbón es una de las principales actividades económicas, pero también una de las más riesgosas.

El caso más reciente con saldo fatal se registró el miércoles 28 de enero, cuando Hernán Herrera, ciudadano venezolano y padre de dos hijas, perdió la vida tras sufrir un accidente eléctrico en la mina Fatibar 18, también ubicada en zona rural del municipio.

Según se conoció, Herrera resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al hospital municipal de Sardinata. Sin embargo, ingresó sin signos vitales y posteriormente se confirmó su fallecimiento en el Hospital San Martín.

Hernán Herrera, minero venezolano y
Hernán Herrera, minero venezolano y padre de dos hijas, falleció tras un accidente eléctrico en una mina de carbón en zona rural de Sardinata - crédito red social X

El minero había migrado desde San Carlos, en el estado Cojedes (Venezuela), en busca de mejores oportunidades laborales en la región del Catatumbo.

Su muerte generó múltiples mensajes de pesar en redes sociales y volvió a poner en el centro del debate las precarias condiciones de seguridad en algunas explotaciones mineras del municipio, de acuerdo con el medio La Opinión.

El panorama de la minería en el Norte de Santander

El precio internacional del carbón ha caído de forma considerable, lo que ha reducido la producción, las exportaciones y la rentabilidad de las explotaciones en Norte de Santander.

Este retroceso llevó al cierre temporal de minas y coquizadoras, amenazando cerca de 70.000 empleos directos e indirectos que genera la industria en el departamento. Diego Reyes, representante de la Asociación de Mineros de Sardinata (Asomisar), advierte que los efectos se resumen en “desempleo y hambre para miles de familias”.

Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, explicó que durante 2025 el sector enfrentó tres impactos simultáneos: cambios en el mercado internacional por la reubicación de los centros de consumo y la sobreoferta de coque proveniente de Indonesia; un factor cambiario inesperado, marcado por una tasa que no estaba prevista; y un componente institucional, relacionado con decisiones del Gobierno nacional que han afectado la competitividad del carbón y el coque colombianos.

Según Fenalcarbón, la reducción en la producción y exportaciones llegó a cerca del 33%, especialmente en carbones térmicos, con 10,5 millones de toneladas menos. Entre carbón metalúrgico y coque, la contracción llegó a un millón y medio de toneladas respecto a 2024.

La minería de carbón en
La minería de carbón en el Catatumbo enfrenta un momento crítico marcado por accidentes, riesgos laborales y dificultades económicas para el sector - crédito Shutterstock/Imagen de referencia

El transporte afronta su propio desafío. José Ronaldo Peñaloza, director territorial de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), explica que el valor promedio del flete por tonelada, en la ruta entre Cúcuta y Barranquilla, es de $136.900 (USD 35), y muchas empresas han debido suspender despachos porque “el costo de la operación no les da”.

Peñaloza estima que el sector dejó de mover más de 15 millones de toneladas al año, afectando tanto a empresas transportadoras como a conductores, cuyo empleo depende fundamentalmente del carbón y el petróleo.

En cifras agregadas, según la Asociación de Carboneros de Norte de Santander (Asocarbonor), en un año de plena capacidad productiva, la región extrae cinco millones de toneladas anuales de carbón, o 444.000 toneladas mensuales.

Para lograr esa producción diaria de 18.500 toneladas, se requieren más de 13.300 trabajadores, cifra que ilustra el peso laboral del sector para el departamento.

Temas Relacionados

SardinataNorte de SantanderMineros atrapadosMuerte de mineroAccidente de minerosRescate minerosColombia-Noticias

Más Noticias

Lotería de Cundinamarca resultados lunes 2 de febrero: números ganadores del premio mayor de $6.000 millones

Como cada lunes, aquí están los ganadores de la Lotería de Cundinamarca

Lotería de Cundinamarca resultados lunes

Camioneta con trabajadores cayó a un abismo en Aranzazú, Caldas: el accidente dejó dos personas muertas

Las primeras investigaciones señalan que el siniestro vial se produjo por las condiciones climáticas del lugar

Camioneta con trabajadores cayó a

Alias Pipe Tuluá y el audio pidiendo a organizaciones criminales no tomar acciones contra civiles ni funcionarios del Inpec por su extradición

La extradición de ‘Pipe Tuluá’ fue ordenada directamente por el presidente Gustavo Petro, en medio de señalamientos sobre presuntas maniobras dilatorias para frenar el proceso

Alias Pipe Tuluá y el

Opiniones divididas en la escena política tras revocatoria de lista del Pacto Histórico en el Valle: “No están por encima de las normas electorales”

La anulación de la inscripción electoral en el Valle del Cauca desató reacciones opuestas, mientras la izquierda denuncia exclusión, sectores críticos defienden la actuación del CNE

Opiniones divididas en la escena

María Elvira Salazar pronosticó lo que le espera a Gustavo Petro durante reunión con Donald Trump en Washington: “Le va a leer la cartilla”

La congresista republicana sostuvo que el diálogo entre presidentes constituye una garantía de que la democracia colombiana seguirá vigente

María Elvira Salazar pronosticó lo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe contundente contra el narcotráfico:

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

Así se disculpó Johanna Fadul

Así se disculpó Johanna Fadul con Campanita tras el comentario racista que hizo en ‘La casa de los famosos Colombia’

Director de Noticias RCN reprochó en vivo el comentario racista de Johanna Fadul a Campanita en ‘La casa de los famosos’: “Una muestra de ignorancia”

Westcol le dio un consejo a fanático que quiso saber cuál es su secreto para ser millonario

‘Desafío Siglo XXI’: fuerte discusión entre Zambrano y Valkyria alteró la tranquilidad en casa Gamma

Sofía Jaramillo reaccionó al comentario racista de Johanna Fadul contra Campanita en ‘La casa de los famosos’: “Se le chispoteó”

Deportes

Luis Fernando Muriel anotó un

Luis Fernando Muriel anotó un golazo con Junior FC e inaguró su racha en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

La insólita oportunidad de gol que erró Falcao en el empate entre Millonarios y Medellín por la Liga BetPlay

América de Cali fortaleció su ataque y apuesta por su nuevo goleador con la mira puesta en la Sudamericana

Colombia va por todo: Néstor Lorenzo reveló la meta que ilusiona en el Mundial FIFA 2026

El caos en El Campín reaviva el debate de Acolfutpro por escenarios dignos en el fútbol colombiano