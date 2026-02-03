Hay dos mineros atrapados en una mina de carbón de Sardinata, Norte de Santander

Integrantes de la comunidad y equipos de rescate adelantan labores en el socavón donde se registró el incidente en el área rural de Sardinata - crédito Colprensa

Dos trabajadores permanecen atrapados luego de una emergencia registrada en la mina de carbón Las Peñas, ubicada en la vereda La Fría, corregimiento Luis Vero, en zona rural del municipio de Sardinata, Norte de Santander.

Tras conocerse el incidente en la madrugada del 3 de febrero, la comunidad y otros mineros del sector iniciaron las labores de búsqueda y rescate, incluso antes de la llegada de los organismos de socorro, en un intento por ubicar con vida a los trabajadores atrapados en el interior del socavón.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Hasta el momento, las causas de la emergencia no han sido determinadas y se está a la espera del informe oficial por parte de las autoridades competentes, quienes adelantan las labores técnicas para establecer qué originó el accidente y evaluar las condiciones de seguridad de la mina, según Caracol Radio.

Labores de rescate se desarrollan en una mina de carbón del área rural de Sardinata tras una emergencia que dejó trabajadores atrapados - crédito Agencia Nacional de Minería

A una semana de la muerte de un minero en el mismo municipio

Este nuevo hecho se presenta en medio de una serie de accidentes mineros ocurridos durante la última semana en Sardinata, un municipio donde la explotación de carbón es una de las principales actividades económicas, pero también una de las más riesgosas.

El caso más reciente con saldo fatal se registró el miércoles 28 de enero, cuando Hernán Herrera, ciudadano venezolano y padre de dos hijas, perdió la vida tras sufrir un accidente eléctrico en la mina Fatibar 18, también ubicada en zona rural del municipio.

Según se conoció, Herrera resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al hospital municipal de Sardinata. Sin embargo, ingresó sin signos vitales y posteriormente se confirmó su fallecimiento en el Hospital San Martín.

Hernán Herrera, minero venezolano y padre de dos hijas, falleció tras un accidente eléctrico en una mina de carbón en zona rural de Sardinata - crédito red social X

El minero había migrado desde San Carlos, en el estado Cojedes (Venezuela), en busca de mejores oportunidades laborales en la región del Catatumbo.

Su muerte generó múltiples mensajes de pesar en redes sociales y volvió a poner en el centro del debate las precarias condiciones de seguridad en algunas explotaciones mineras del municipio, de acuerdo con el medio La Opinión.

El panorama de la minería en el Norte de Santander

El precio internacional del carbón ha caído de forma considerable, lo que ha reducido la producción, las exportaciones y la rentabilidad de las explotaciones en Norte de Santander.

Este retroceso llevó al cierre temporal de minas y coquizadoras, amenazando cerca de 70.000 empleos directos e indirectos que genera la industria en el departamento. Diego Reyes, representante de la Asociación de Mineros de Sardinata (Asomisar), advierte que los efectos se resumen en “desempleo y hambre para miles de familias”.

Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, explicó que durante 2025 el sector enfrentó tres impactos simultáneos: cambios en el mercado internacional por la reubicación de los centros de consumo y la sobreoferta de coque proveniente de Indonesia; un factor cambiario inesperado, marcado por una tasa que no estaba prevista; y un componente institucional, relacionado con decisiones del Gobierno nacional que han afectado la competitividad del carbón y el coque colombianos.

Según Fenalcarbón, la reducción en la producción y exportaciones llegó a cerca del 33%, especialmente en carbones térmicos, con 10,5 millones de toneladas menos. Entre carbón metalúrgico y coque, la contracción llegó a un millón y medio de toneladas respecto a 2024.

La minería de carbón en el Catatumbo enfrenta un momento crítico marcado por accidentes, riesgos laborales y dificultades económicas para el sector - crédito Shutterstock/Imagen de referencia

El transporte afronta su propio desafío. José Ronaldo Peñaloza, director territorial de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), explica que el valor promedio del flete por tonelada, en la ruta entre Cúcuta y Barranquilla, es de $136.900 (USD 35), y muchas empresas han debido suspender despachos porque “el costo de la operación no les da”.

Peñaloza estima que el sector dejó de mover más de 15 millones de toneladas al año, afectando tanto a empresas transportadoras como a conductores, cuyo empleo depende fundamentalmente del carbón y el petróleo.

En cifras agregadas, según la Asociación de Carboneros de Norte de Santander (Asocarbonor), en un año de plena capacidad productiva, la región extrae cinco millones de toneladas anuales de carbón, o 444.000 toneladas mensuales.

Para lograr esa producción diaria de 18.500 toneladas, se requieren más de 13.300 trabajadores, cifra que ilustra el peso laboral del sector para el departamento.