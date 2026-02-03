Coach de vida de Zulma Guzmán reveló detalles de sus consultas: “Nunca vi en ella una persona psicópata”

Jeisson Rosas, coach de vida que atendió a Zulma Guzmán - crédito captura de pantalla podcast La Lupa

Jeisson Rosas, terapeuta que atendió a Zulma Guzmán, ofreció detalles sobre el comportamiento de la mujer acusada de envenenar con talio, oculto en frambuesas, a dos menores de edad en Bogotá. Rosas sostuvo que nunca percibió en Guzmán actitudes propias de una persona psicópata ni señales de alarma durante las consultas.

Según sus declaraciones al pódcast La Lupa, Guzmán asistió a su consultorio en tres o cuatro ocasiones, entre 2022 y 2024.

Las sesiones, dijo Rosas, se centraron principalmente en asuntos de pareja y en la búsqueda de orientación sobre aspectos emocionales y energéticos de la vida de la consultante. “Siempre giraba en torno a su tema de pareja”, relató el terapeuta. Ante la pregunta sobre si la pareja era Juan de Bedout, Rosas prefirió no responder, argumentando que el tema está bajo investigación.

Según su testimonio, Guzmán llegó por una consulta inicial en busca de orientación sobre su vida y energía. “Es como una consulta inicial que siempre hacemos, donde la persona quiere saber sobre su vida, cómo está su energía, quieren saber si hay algún tipo de bloqueo que les pueda estar afectando, quieren entender cosas de su vida a nivel emocional, sobre su pareja”, explicó el mentalista.

Rosas detalló que se reunió con Guzmán en tres o cuatro ocasiones, repartidas entre 2022, 2023 y 2024.

Este hombre destacó que nunca detectó señales de alarma en el comportamiento de Guzmán. “Yo nunca vi en ella una persona psicópata o que hubiese podido tener planeado hacerle un daño a alguien. Realmente no”, afirmó Rosas, quien insistió en que su labor se limita a acompañar emocionalmente a sus consultantes.

Sobre el episodio en que se intentó enviar el paquete de frambuesas a su consultorio, Rosas fue tajante: “La persona que realizó el pedido nunca me encontró (...), y yo no participé ni tenía conocimiento del envío”. Aclaró, además, que la Fiscalía General de la Nación lo considera ajeno a la investigación y no ha sido vinculado formalmente.

El allanamiento a su consultorio fue un momento tenso, según recuerda Rosas. Las autoridades ingresaron con cámaras y ordenaron no manipular ningún objeto. “Nos hacen quedar quietos. Yo estoy con mi esposa (...). No podemos tocar teléfonos, no podemos tocar agendas, no podemos manipular absolutamente nada”, relató en el pódcast, y añadió que una vez asegurado el lugar, comenzaron los interrogatorios sobre su relación con los implicados.

El terapeuta rememoró el diálogo con la Fiscalía: “Me dicen: ‘¿Usted conoce una persona, Zulma, Guzmán?’, yo le digo: ‘Sí, sí, sí la recuerdo, es como de ojos claritos’. ‘Sí, es ella’, dijo la Fiscalía. ‘¿Conoce una señora Senaida Vargas Pava?’, le digo: ‘No, no, no, no la conozco’”.

Uno de los puntos que dejó en claro Rosas fue su escepticismo sobre la participación de Zenaida Pava, quien figura como la persona que entregó el paquete. “Yo, en lo personal, dudaría de que haya una Zenaida. Creo que pudo haber sido una suplantación”, afirmó en su diálogo con La Lupa, poniendo en tela de juicio los resultados de las investigaciones que han realziado las autoridades pertinentes.

El nombre de Jeisson Rosas López se ha visto envuelto en el caso por un intento de envío a domicilio que lo mencionaba como destinatario. Sin embargo, tanto él como la Fiscalía coinciden en que no hay vínculo entre su labor de acompañamiento emocional y los hechos investigados.

El caso de la empresaria ha despertado enorme atención pública por la gravedad de las acusaciones y el perfil de la persona involucrada. Las autoridades identificaron el uso de talio, una sustancia letal, disuelta en frambuesas consumidas por las niñas.

Los pormenores de la investigación y las motivaciones detrás del acto aún se encuentran bajo análisis, mientras el testimonio del terapeuta configura una de las pocas aproximaciones documentadas sobre el estado emocional de la acusada antes de los hechos imputados.