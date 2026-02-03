Colombia

Avanza el caso de Iván Cepeda en el CNE y ya se conocen los nuevos conjueces: ¿de quiénes de trata?

Luego de aceptar un impedimento dentro del proceso, la entidad completó la integración de los togados que deberán estudiar el caso y tomar una decisión sobre la participación del candidato presidencial en la consulta prevista para marzo

La decisión se da después de que la sala plena del Consejo Nacional Electoral aceptara el impedimento presentado por el abogado Alejandro Sánchez, que inicialmente hacía parte del análisis del caso - crédito Europa Press y Colprensa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en la conformación del equipo que deberá tomar una de las decisiones clave en el actual panorama político, definir si el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, puede participar en la consulta prevista para marzo, denominada Frente por la Vida. El martes 3 de febrero se conoció que ya fueron designados los nuevos conjueces que intervendrán en el caso, luego de que se aceptara un impedimento dentro del proceso.

Según la información confirmada, los conjueces nombrados son Alberto Rojas, identificado con el Partido Liberal, y Gustavo Martín Coral, del movimiento Colombia Justa Libres. A ellos se suma Hollman Ibáñez, de Alianza Verde, que queda como conjuez remanente. Con esta designación, se completa la integración necesaria para que el CNE pueda continuar con el estudio del expediente.

La decisión se dio después de que la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral haya aceptado el impedimento presentado por el abogado Alejandro Sánchez, que primero hacía parte del análisis del caso. La aceptación de este impedimento obligó a reconfigurar el grupo de conjueces, un paso indispensable para garantizar que la discusión y la votación se hagan sin cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.

El caso de Iván Cepeda genera expectativa porque su eventual participación en la consulta de marzo tiene implicaciones tanto políticas como jurídicas. En el centro del debate está la interpretación de las normas que regulan este tipo de procesos electorales y la competencia del CNE para pronunciarse sobre la viabilidad de la candidatura o participación del congresista en ese escenario.

Noticia en desarrollo...

