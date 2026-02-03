Abren investigación disciplinaria a la magistrada Cristina Lombana tras disputa con el ministro Armando Benedetti

Cristina Lombana enfrenta proceso en la Cámara por denuncias de dilación y recusación de Benedetti - crédito Corte Suprema de Justicia y @petrogustavo/X

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes inició un proceso disciplinario contra Cristina Lombana, magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

La medida surge en el contexto de un enfrentamiento judicial entre la togada y el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien había presentado una acción de tutela alegando dilaciones por parte de la corporación en el avance del expediente contra Lombana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El caso forma parte de una serie de disputas legales entre Benedetti y la magistrada, que ya han coincidido en diversas instancias judiciales.

En esta oportunidad, la controversia incluye una recusación interpuesta por el jefe de la cartera política contra Lombana, en un intento de apartarla de procesos en los que él figura como parte interesada.

La apertura de la investigación marca un hecho inédito, ya que es la primera vez que la Comisión de Investigación y Acusación indaga a un magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

Esta instancia, además de tener facultades para investigar a miembros de la alta corte, también puede adelantar actuaciones disciplinarias contra el presidente de la República.

El trasfondo de la investigación incluye un reciente fallo de tutela favorable a Benedetti en medio de otro proceso, esta vez contra el representante Juan Carlos Wills, donde se reconoció la existencia de demoras injustificadas en el trámite del caso.

Dicho pronunciamiento reforzó los argumentos del ministro sobre la lentitud con que se han abordado asuntos judiciales en los que él participa.

Noticia en desarrollo...