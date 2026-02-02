Video: subintendente de la Policía murió tras ser embestido por un taxi en medio de una persecución en Villavicencio

La colisión entre un taxi y una motocicleta oficial ocurrió durante una persecución, según informaron las autoridades. La víctima fatal, un subintendente, fue trasladada a dos centros médicos antes de fallecer - crédito @ColombiaOscura / X

El barrio Santa Elena de Villavicencio se convirtió el domingo 1 de febrero en escenario de un grave accidente de tránsito que cobró la vida de un miembro de la Policía Metropolitana de Villavicencio.

Un choque entre un taxi y una motocicleta policial, cuando los agentes adelantaban una persecución, provocó que uno de los uniformados muriera y otro resultara herido. El siniestro ocurrió alrededor de las 08:30 a. m. en la intersección de la carrera 17B con calle 37A, donde el conductor del taxi habría cruzado a alta velocidad sin advertir la presencia de los policías.

Impacto y consecuencias del accidente

Las primeras versiones señalan que la motocicleta patrulla, en la que se desplazaban Jesús Sneider Villalobos Calderón, subintendente, como parrillero, y Andrés Felipe León Ardila, patrullero, fue embestida por el costado.

Jesús Sneider Villalobos Calderón, subintendente fallecido, sufrió fracturas y trauma craneoencefálico tras el impacto y fue trasladado a la Clínica Primavera - crédito @DirectorPolicia / X

El impacto lanzó a ambos agentes contra el asfalto. El subintendente Villalobos Calderón, tras salir disparado, chocó violentamente contra un poste de electricidad ubicado en la esquina frente a un restaurante, resultando gravemente herido. Un comensal del lugar también sufrió lesiones leves a causa del accidente.

Además, otro taxi estacionado en las inmediaciones presentó afectaciones en la parte trasera.

Traslado y estado de los lesionados

Ambos uniformados fueron trasladados de inmediato al centro de salud El Recreo. De acuerdo con información proporcionada por la Policía Metropolitana de Villavicencio, Villalobos Calderón fue remitido posteriormente al Hospital Departamental debido a la gravedad de sus lesiones, que incluyeron una fractura en la pierna izquierda (tibia y peroné), trauma craneoencefálico y pérdida del estado de conciencia.

Horas después, las autoridades confirmaron el fallecimiento del subintendente, que no logró recuperarse pese a recibir atención médica especializada en la Clínica Primavera.

El patrullero León Ardila permanece bajo observación médica, con fractura en la pierna izquierda, a la espera de los resultados de nuevos exámenes y de una posible remisión a otro centro asistencial. Según el último parte médico, su estado no reviste gravedad.

Ciudadanos y compañeros resaltaron la vocación de servicio del subintendente Villalobos Calderón, reconocido por su apoyo a habitantes en condición de calle - crédito X

Reacciones institucionales y duelo en la ciudad

La noticia del fallecimiento del subintendente Jesús Sneider Villalobos Calderón impactó a la comunidad y a la Policía Nacional de Colombia. El director de la institución, general William Oswaldo Rincón Zambrano, expresó en la red social. En la publicación el alto oficial lamentó el fallecimiento del subintendente en cumplimiento de su deber. De igual modo, expresó su salidaridad con la familia de Villalobos y deseó una recuperación rápida al patrullero lesionado.

“La pérdida de uno de nuestros policías enluta a toda la Institución. Su vocación de servicio, entrega y compromiso honraron el uniforme que vistió con orgullo hasta el último momento. Acompañamos con solidaridad, respeto y cercanía a su familia, amigos y compañeros. Elevamos una oración por su eterno descanso y expresamos nuestros mejores deseos de pronta recuperación para el patrullero Andrés Felipe León Ardila, quien continúa bajo atención médica. Su sacrificio jamás será olvidado”, expresó el general Rincón.

La ciudad permanece en estado de luto tras la confirmación del deceso del uniformado, que, como lo mencionó el director de la institución policial, se encontraba cumpliendo funciones policiales en el momento del accidente.

El director general de la Policía Nacional lamentó públicamente la muerte del subintendente y expresó su solidaridad con la familia del uniformado fallecido - crédito @DirectorPolicia / X

En redes sociales circulan videos captados por cámaras de seguridad del sector, los cuales muestran la magnitud del choque y serán analizados por los investigadores como parte del proceso.

Ciudadanos de la capital metense que distinguían al subintendente fallecido resaltaron su vocación de servicio a la comunidad, en especial por ayudar frecuentemente a los habitantes en condición de calle.

Finalmente, las autoridades competentes abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades. Fuentes policiales consultadas por medios locales indicaron que el taxi involucrado circulaba a alta velocidad, hecho que será verificado en el curso de las pesquisas.