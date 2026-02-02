Colombia

Riesgo fiscal en el servicio de recolección de basuras: Contraloría alerta que improvisar con el aseo puede costarle caro a Bogotá

El ente de control advirtió que decisiones apresuradas en cuanto a la contratación pueden comprometer la continuidad y sostenibilidad del servicio de recolección de residuos

Guardar
La Contraloría de Bogotá lanzó
La Contraloría de Bogotá lanzó una alerta temprana sobre el cierre del esquema de aseo y pidió una planeación estricta para evitar impactos fiscales - crédito cortesía Contraloría de Bogotá

La Contraloría de Bogotá encendió las alertas sobre el futuro del esquema de aseo de la capital y llamó a una planeación estricta que evite impactos fiscales y tarifarios para la ciudad, al advertir que cualquier decisión apresurada pondría en riesgo la continuidad y la sostenibilidad de un servicio esencial para los bogotanos.

El pronunciamiento surgió tras una mesa de trabajo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), espacio que precedió a una Actuación Especial prevista para iniciar en marzo. En ese encuentro, el ente de control centró su análisis en el cierre del modelo vigente, previsto para febrero, y en las obligaciones derivadas de las órdenes de la Corte Constitucional, que exigen evaluar con detalle los efectos técnicos, financieros, contractuales y regulatorios del cambio de esquema.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde la Contraloría local se advirtió que el final del modelo actual exige decisiones fundamentadas y coherentes. De acuerdo con el del organismo distrital, se requiere “garantizar la continuidad, eficiencia y sostenibilidad del servicio, sin improvisaciones que afecten a la ciudadanía”.

El condenado afirmó que con
El condenado afirmó que con tres o cuatro robos podía vivir durante un año sin trabajar - crédito Shutterstock

Doble pago y desequilibrios: los riesgos que ve la Contraloría en el modelo de aseo

Uno de los ejes centrales del comunicado apuntó a los riesgos fiscales que podrían surgir si se opta por prórrogas o esquemas transitorios sin una estructuración adecuada. El ente de control señaló que tales alternativas deben evitar escenarios de doble remuneración, en especial frente a activos que ya cumplieron su ciclo de amortización dentro del esquema contractual vigente. De no atenderse este aspecto, se afectaría el interés general y se generarían cargas injustificadas para los usuarios del servicio.

El contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga, enfatizó durante la reunión la obligación de proteger de forma reforzada a la población recicladora, un grupo que cuenta con reconocimiento constitucional; ordenó salvaguardas específicas para este sector.

Según expresó, “cualquier decisión relacionada con la prórroga del esquema actual, la adopción de un régimen transitorio o la estructuración de un nuevo modelo de prestación del servicio debe garantizar la no regresividad de los derechos de esta población y la preservación de las acciones afirmativas ordenadas por la jurisprudencia constitucional”.

El contralor Juan Camilo Zuluaga
El contralor Juan Camilo Zuluaga insistió en la protección reforzada de la población recicladora, con base en órdenes de la Corte Constitucional - crédito @juankzumo/X

La Contraloría también puso el foco en el modelo financiero y tarifario del sistema de aseo. En el comunicado se explicó que la fórmula económica de los contratos de concesión se diseñó con un horizonte de cierre definido y que, al llegar a su término, las inversiones y los bienes vinculados al servicio se entienden plenamente remunerados a través de la tarifa. Por esta razón, el ente de control consideró indispensable una revisión técnica e integral que permita identificar con claridad los bienes que deben revertir al Distrito Capital.

En ese sentido, el organismo de vigilancia sostuvo que cualquier esquema de continuidad contractual o modelo transitorio debe respetar el principio de continuidad funcional, evitar desequilibrios económicos y reducir riesgos fiscales, operativos y jurídicos. Todo esto, bajo la observancia estricta de los principios de legalidad, planeación, economía y responsabilidad en la administración de los recursos públicos.

El comunicado concluyó con un mensaje institucional que reafirmó el rol de la Contraloría como garante del interés general: “El control fiscal riguroso y oportuno resulta fundamental para anticipar riesgos, fortalecer la planeación y asegurar que las decisiones sobre el futuro del esquema de aseo se adopten con transparencia, legalidad y sostenibilidad”.

El ente de control advirtió
El ente de control advirtió que decisiones apresuradas pueden comprometer la continuidad y sostenibilidad del servicio de recolección de residuos - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Con este llamado, el ente de control dejó claro que el debate sobre el esquema de aseo no admite improvisaciones y que las decisiones que se tomen en los próximos meses marcarán el rumbo de un servicio clave para la ciudad y para miles de ciudadanos que dependen de su adecuada prestación.

Temas Relacionados

Contraloría de BogotáEsquema de recolección de basurasRecolección de basurasRiesgos fiscalesJuan Camilo ZuluagaBogotáAlertasColombia-Noticias

Más Noticias

Esposo de Johanna Fadul la defendió por su comentario racista contra Campanita en ‘La casa de los famosos’

Las voces dentro y fuera del ‘reality’ abrieron una conversación sobre el manejo del lenguaje y el respeto

Esposo de Johanna Fadul la

Lluvias intensas generan 219 emergencias y afectan a más de 10.000 personas en distintas regiones de Colombia: ¿cuándo dejará de llover?

Las recientes precipitaciones han provocado inundaciones y desbordamientos en diversas zonas urbanas y rurales, generando daños en viviendas, cultivos y vías, lo que ha obligado a la evacuación de varias comunidades y el establecimiento de albergues temporales

Lluvias intensas generan 219 emergencias

Ministro de Defensa anunció que la extradición de alias Pipe Tulua está lista: saldría del país en menos de 24 horas

El traslado del señalado jefe de La Inmaculada quedó fijado para la madrugada del martes 3 de enero, luego de la orden del mismo presidente Gustavo Petro

Ministro de Defensa anunció que

Resultados Super Astro Sol, números ganadores del último sorteo de hoy lunes 2 de febrero de 2026

Esta lotería celebra dos sorteos al día, compruebe los números ganadores del primer sorteo de hoy

Resultados Super Astro Sol, números

Lina María Garrido se despachó contra periodista cercano a Petro tras publicar la dirección de su casa: “Los voy a seguir denunciando”

La representante a la Cámara y candidata al Senado del partido Cambio Radical se pronunció en sus redes sociales y acusó al comunicador de dar a conocer detalles sensibles sobre la ubicación de su residencia en Bogotá; en un hecho que, según explicó, pone en riesgo a su círculo más íntimo

Lina María Garrido se despachó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ganadero desaparecido en Santander fue

Ganadero desaparecido en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

ENTRETENIMIENTO

Qué decía el mensaje que

Qué decía el mensaje que llevaba impreso Feid en su corbata durante los Premios Grammy 2026

Qué pasó con la cadena de oro con diamantes de Yeisson Jiménez que fue encontrada en el lugar del fatal accidente: cuesta millones

Luisa Cortina, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, celebró la salida de Sofía Jaramillo: “Justicia”

En medio de tragos, Maluma reveló que tiene una colaboración inédita con Yeison Jiménez: “Grabamos un tema”

El apasionado beso de Johanna Fadul en ‘La casa de los famosos’ sorprendió a todos: fue con una mujer

Deportes

Empate sin goles: Millonarios e

Empate sin goles: Millonarios e Independiente Medellín igualaron en El Campín tras la reanudación del partido suspendido

Jhon Durán está en la órbita de un gigante ruso: su fichaje podría cerrarse en horas

Juan Guillermo Cuadrado se queda sin el entrenador que lo llevó al Pisa: el colombiano sigue lesionado y sin fecha de regreso

Así quedó la tabla del descenso tras la victoria del Deportivo Cali contra Pasto en la Liga BetPlay

Jorge Carrascal pegó un codazo, dejó a Flamengo con 10 jugadores y sería multado por el club: perdieron el título de la Supercopa de Brasil