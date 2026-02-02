Retirar las cesantías de manera irregular puede hacer que los trabajadores paguen este delito con cárcel y pierdan el empleo

Las cesantías deben ser consignadas al trabajador antes del 14 de febrero - crédito Leonardo Muñoz/EFE

El retiro ilegal de cesantías en Colombia durante 2026 puede significar una pena de cárcel de hasta 12 años en los casos en que se empleen documentos falsos para sustentar la solicitud. Según el Código Penal, las penas de prisión varían según el delito imputado y dependen si se trata de falsedad en documento privado o estafa. Además de la cárcel, los que incurran en la conducta enfrentan multas de hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como la obligación de devolver el dinero retirado de forma irregular.

Las sanciones penales dependen de la gravedad del delito cometido. Presentar certificados falsos para retirar las cesantías puede ser castigado con una condena que va desde los 16 meses hasta 12 años de prisión. Si la conducta se tipifica como estafa, la pena puede situarse entre tres y 12 años de cárcel. La decisión sobre el monto de la pena corresponde a las autoridades judiciales, en función de la calificación que otorguen en cada caso particular.

Al mismo tiempo, la ley contempla castigos económicos notables. Las multas para que retiren las cesantías sin cumplir con los requisitos legales oscilan entre 200 y 1.000 salarios mínimos. Dichas sanciones pueden aplicarse inclusive sin sentencia penal, siempre que se demuestre el uso no autorizado de los fondos. A ello se suma la orden de devolver la totalidad de las cesantías obtenidas de modo irregular, lo que puede afectar de manera sustancial la situación financiera del trabajador.

Las cesantías corresponden a un mes de salario del trabajador - crédito Carlos Julio Martínez/Reuters

El proceso penal se activa, por lo general, a partir del uso de documentos falsos o inexactos. Estos son mecanismos habituales que derivan en procesos judiciales y sanciones administrativas:

Falsificación de certificados de vivienda, educación o cualquier otro documento utilizado para justificar el retiro del dinero.

Presentación de soportes inexistentes para educación, adquisición o reparación de vivienda se considera falsedad en documento privado.

También puede configurarse estafa si existen acuerdos simulados con empleadores que busquen aparentar situaciones no reales.

Consecuencias laborales y administrativas

Las consecuencias laborales y administrativas son inmediatas para el trabajador que lleve a cabo estas infracciones. El empleador está habilitado para terminar el contrato de trabajo con justa causa, sin obligación de pagar indemnización, cuando se compruebe la presentación de documentos falsos en el retiro de las cesantías. El derecho figura en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Además, entidades como la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp) pueden auditar los movimientos de las cesantías, detectar irregularidades y emprender investigaciones administrativas.

Si la conducta se tipifica como estafa, la pena puede situarse entre tres y 12 años de cárcel. - crédito Infobae

Dichas medidas pueden resultar en sanciones adicionales tanto para el trabajador como para el empleador, en particular cuando se evidencia la falta de controles internos.

En 2026, el calendario laboral colombiano marca fechas clave para las cesantías. Los empleadores deben pagar a sus trabajadores los intereses de las cesantías —equivalentes al 12% anual del saldo a 2025— a más tardar el 31 de enero. El valor principal debe consignarse en el fondo de cesantías elegido por el trabajador hasta el 14 de febrero. No obstante, como este día cae en sábado, el plazo legal se extiende hasta el lunes 16 de febrero de 2026. Cumplir con estos plazos es indispensable para evitar sanciones impuestas por la Ugpp y el Ministerio del Trabajo.

Causas por las que se pueden retirar las cesantías

El retiro legal de las cesantías solo se admite por causas establecidas en la Ley 50 de 1990 y el Código Sustantivo del Trabajo. Entre los usos permitidos figuran:

Terminación del contrato de trabajo.

Compra, construcción, mejora o reparación de vivienda.

Pago de créditos hipotecarios.

Gastos de educación en todos los niveles.

Adquisición de acciones del Estado.

Prestación del servicio militar obligatorio.

Disminución comprobada del ingreso mensual.

Uno de los motivos legales para retirar las cesantías es estudiar - crédito Cómo Vamos

Por supuesto, en cada situación es esencial presentar la documentación que respalde el motivo de la solicitud, como:

Certificados educativos.

Promesas de compraventa.

Recibos de matrícula.

Carta de autorización del empleador.

Requisitos específicos

Los fondos de cesantías requieren requisitos específicos para aprobar el retiro. En general, se exige el documento de identidad y las certificaciones que acrediten el destino de los fondos. Para casos de vivienda o educación, resulta fundamental la carta de autorización expedida por el empleador. El control busca garantizar que el uso de los recursos se ajuste a los fines definidos por la ley y prevenir retiros irregulares.